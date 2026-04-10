China Stock Market Index Prognose: Erholung nimmt Fahrt auf | Chart des Tages

Das Wichtigste in Kürze Technischer Durchbruch

Strategischer Index-Pivot

Value-Chance

Nach einem gemischten ersten Quartal 2026 zeigt der China FTSE 50 Index klare Anzeichen einer Erholung. Im heutigen Chart des Tages steht der Index im Fokus, nachdem er die Marke von 15.000 Punkten zurückerobert hat und aktuell auf dem höchsten Stand seit Januar notiert. Allein heute legt der Index um rund 2 % zu. Die Aufwärtsbewegung wird vor allem durch eine verbesserte Stimmung an den globalen Aktienmärkten getragen. Hoffnung auf diplomatische Fortschritte zwischen den USA und dem Iran sorgt für Rückenwind - ein wichtiger Faktor für China, da das Land stark von Energieimporten aus der Region abhängig ist. Index-Umschichtung: Mehr Technologie, weniger Banken Ein entscheidender struktureller Treiber ist die jüngste Neugewichtung des China FTSE 50 Index. Nach dem Update im März verschiebt sich der Fokus deutlich: Übergewichtung von Technologie und Industrie

Reduzierung klassischer Finanzwerte Diese Anpassung reflektiert die strategische Ausrichtung Chinas auf Innovation, Digitalisierung und industrielle Transformation. Wichtige Indexkomponenten im Überblick Kweichow Moutai (9,41 %) - Schlüsselunternehmen im Konsumsektor und Indikator für die Binnenkonjunktur

- Schlüsselunternehmen im Konsumsektor und Indikator für die Binnenkonjunktur CATL (8,73 %) - Globaler Marktführer bei Batterien für Elektrofahrzeuge

- Globaler Marktführer bei Batterien für Elektrofahrzeuge China Merchants Bank (4,17 %) - Führende Geschäftsbank mit starkem Fokus auf moderne Finanzdienstleistungen

- Führende Geschäftsbank mit starkem Fokus auf moderne Finanzdienstleistungen Zijin Mining (3,48 %) - Profiteur steigender Nachfrage nach Kupfer und Gold

- Profiteur steigender Nachfrage nach Kupfer und Gold Zhongji Innolight (3,44 %) - Technologiewert im Bereich KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur

- Technologiewert im Bereich KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur China Yangtze Power (3,35 %) - Defensiver Versorger mit stabilen Cashflows

- Defensiver Versorger mit stabilen Cashflows Ping An Insurance (3,16 %) - Versicherungsriese im digitalen Umbau

- Versicherungsriese im digitalen Umbau Foxconn Industrial Internet (3,08 %) - Zentraler Akteur globaler Lieferketten Neue Indexmitglieder: China CSSC Holdings, Suzhou TFC Optical, Wanhua Chemical

Entfernt: China Everbright Bank, CRRC Fundamentale Lage: Unterstützung durch Geldpolitik Ein zentraler Bestandteil der China Stock Market Index Prognose ist die expansive Geldpolitik: Die People’s Bank of China (PBOC) signalisiert weitere Zinssenkungen

signalisiert weitere Zinssenkungen Senkungen der Mindestreserveanforderungen (RRR) bleiben wahrscheinlich

Gleichzeitig wurden Margin-Anforderungen auf 100 % erhöht, um Spekulation zu begrenzen Diese Kombination fördert eine stabilere, fundamental getriebene Marktentwicklung. Bewertung: Attraktives Niveau im globalen Vergleich Internationale Analysten sehen weiterhin erhebliches Potenzial: Forward-KGV unter 15 , teilweise sogar unter 10

, teilweise sogar unter 10 Erwartetes Gewinnwachstum im Jahresvergleich im zweistelligen Bereich für 2026 Im internationalen Vergleich bleibt der China FTSE 50 Index damit deutlich unterbewertet. Chart des Tages: Technische Analyse und Schlüsselmarken Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Aus technischer Sicht befindet sich der China FTSE 50 Index in einem Aufwärtstrend und testet aktuell eine entscheidende Zone: Mögliches Doppelboden-Muster mit Kursziel nahe 16.000 Punkten

mit Kursziel nahe Wichtiger Widerstand: 15.700 Punkte (lokale Hochs aus Januar) Unterstützungen: 14.950 Punkte

14.800 Punkte Marktpositionierung: Steigende Nachfrage nach China-Exposure Aktuelle Daten zeigen: Dominanz von Long-Positionen im Futures-Markt

im Futures-Markt Deutlich steigendes Interesse an ETFs auf chinesische Indizes Dies unterstreicht die wachsende Risikobereitschaft institutioneller und privater Investoren. Fazit: China Stock Market Index Prognose bleibt konstruktiv Die Kombination aus: expansiver Geldpolitik

attraktiver Bewertung

strukturellen Indexanpassungen

und positiver technischer Entwicklung spricht für eine weiterhin konstruktive China Stock Market Index Prognose. Kurzfristig bleibt die Zone um 15.700 Punkte entscheidend, während mittelfristig ein Anstieg in Richtung 16.000 Punkte möglich erscheint. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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