Chart des Tages 🔴 CHN.cash (26.09.2024)

Chinesische Indizes legen um bis zu 5,00 % zu, nachdem die Regierung möglicherweise rekordverdächtige Hilfspakete in Betracht zieht. Der chinesische Markt wird auch durch die verbesserte Stimmung in Europa und den USA gestützt, die auf fallende Ölpreise und optimistische Prognosen von Micron (MU.US) zurückzuführen ist. Hilfspaket stützt Aktienkurse China erwägt eine erhebliche Kapitalspritze von bis zu 1 Billion Yuan (142 Milliarden US-Dollar) für seine größten staatlichen Banken, um deren Fähigkeit zu stärken, die angeschlagene Wirtschaft zu unterstützen. Die Finanzierung, die hauptsächlich aus dem Verkauf von Staatsanleihen stammt, ist die erste Kapitalspritze dieser Größenordnung seit der globalen Finanzkrise von 2008. Dieser Schritt folgt auf die jüngsten umfassenden Senkungen der Hypotheken- und Leitzinsen, die auf eine Wiederbelebung der Wirtschaft abzielen. Obwohl Banken wie die ICBC und die Bank of China über ein Kapital verfügen, das über den regulatorischen Anforderungen liegt, sind sie mit rekordtiefen Gewinnmargen Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Erwartet wird, dass diese Kapitalzufuhr den Banken dabei helfen wird, mit den gestiegenen Kreditrisiken umzugehen, da sie von den Aufsichtsbehörden unter Druck gesetzt werden, risikoreichen Kreditnehmern, darunter Immobilienentwickler und Finanzierungsvehikel der lokalen Regierung, günstigere Kredite anzubieten. Der Druck, höhere Dividendenausschüttungen zur Stützung des Aktienmarktes vorzunehmen, hat die Kapitalpuffer dieser systemrelevanten Banken, deren Gewinne im ersten Halbjahr nur um 0,4 % gestiegen sind, weiter belastet. Die durchschnittliche Nettozinsmarge der chinesischen Geschäftsbanken ist auf ein Rekordtief von 1,54 % gesunken, was ihre Rentabilität gefährdet. CHN.cash im Tageschart Der Index durchbricht die 7000-Punkte-Marke und erhöht den Gesamtgewinn im September auf über 20 %. Nach der Etablierung solider Unterstützungsniveaus bei 5000 und 5800 Punkten beendet der HSCEI-Index (CHN.cash) einen mehr als dreijährigen Abwärtstrend, der Anfang 2021 begann. Nach dem Ausbruch aus den aktuellen Niveaus könnte das nächste Ziel für die Aufwärtsbewegung der Bereich knapp unter 7800 Punkten. Quelle: xStation5 von XTB   2024 KENNT EINEN SIEGER!   AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

