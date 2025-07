Die Bullen haben in den kommenden Handelstagen die Aufgabe, den DAX verbindlich aufw√§rtszuschieben. Verbindlich bedeutet, dass es gelingen muss sich √ľber dem Wochenhoch der Vorwoche festzusetzen. Erst wenn diese Kursmuster abgebildet sind, besteht die Chance, dass die √ľbergeordneten Anlaufziele auf der Oberseite bei 24.310/25 Punkte, bei 24.395/410 Punkte und dann das Allzeithoch angelaufen werden k√∂nnten.

DAX Rahmenbedingungen

Im Juni 2025 wurden in den USA 147.000 neue Stellen geschaffen. Damit wurde die Prognose, die bei 110.000 Stellen gelegen ist, √ľbertroffen. Im Mai wurde die Zahl von 139.000 auf 144.000 Stellen erh√∂ht und auch im April wurde die Zahl von 147.000 Stellen auf 158.000 Stellen nach oben revidiert. In den beiden Vormonaten wurden die Zahlen nach oben revidiert, in der Vergangenheit hat es h√§ufig eine Revision nach unten gegeben. Die US-Arbeitslosigkeit liegt bei 4,1 Prozent, ebenfalls niedriger als erwartet (4,3 Prozent) als auch unter dem Vormonat (4,2 Prozent). Von den positiven Daten haben auch die Aktienm√§rkte profitiert. Auf der anderen Seite spricht der gute US-Arbeitsmarkt gegen eine Zinssenkung. Es wird damit gerechnet, dass die Fed im September einen Zinsschritt machen k√∂nnte. Bisher haben sich die Bef√ľrchtungen nicht best√§tigt, dass durch die aggressive US-Zollpolitik sich die Inflation erh√∂hen, als auch die US-Wirtschaft abk√ľhlen k√∂nnte.

Die Republikaner im US-Senat als auch im SU-Repr√§sentantenhaus haben dem "Big Beautiful Bill Act" zugestimmt. Dieses Gesetz, soll die Steuersenkungen f√ľr reiche Amerikaner weiter fortschreiben, die Ausgaben f√ľr R√ľstung und Grenzsicherung sollen sich erh√∂hen. Gegenfinanziert wird dies mit Einsparungen im sozialen Bereich. Dennoch wird bef√ľrchtet, dass sich der US-Schuldenberg in den kommenden 10 Jahren um weiter 3,3 Billionen US-Dollar erh√∂hen wird. Die USA h√§tten damit Verbindlichkeiten von √ľber 40 Billionen US-Dollar, was 170 Prozent des BIP entspricht. Die USA m√ľssen aber dringend den Schuldenberg abbauen, um handlungsf√§hig zu sein. Aktuell zahlen die USA ihren Gl√§ubigern j√§hrlich Zinsen von 900 Mrd. US-Dollar. Politisch lassen sich werden Steuererh√∂hungen durchsetzen, noch nennenswerte Einsparungen realisieren. Die Amerikaner k√∂nnten jetzt einen Plan umsetzen, der vorsieht, sich von ausl√§ndischen Gl√§ubigern zu trennen und inl√§ndische Gl√§ubiger zu √ľberreden langlaufende Schuldverschreibungen zu kaufen. Zudem w√ľrde eine derartige Umschichtung auch zu einer Schw√§chung des US-W√§hrung f√ľhren, was politisch nicht unerw√ľnscht w√§re. Ob sich dies so wie geplant umsetzen l√§sst bleibt abzuwarten.

DAX R√ľckblick: (30.06.2025 -04.07.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 24.096 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 890 Punkte √ľber¬†der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 13 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Bereits zu Wochenbeginn wurde das Wochenhoch formatiert. Es ging bereits am Montag abw√§rts, wobei es die Bullen zun√§chst geschafft haben, den Index zu stabilisieren, f√ľr eine nennenswerte Erholung hat es aber nicht gereicht. Direkt am Dienstagmorgen wurde die Abw√§rtsbewegung wieder aufgenommen, wobei es der DAX erst am Mittwochnachmittag geschafft hat sich etwas zu erholen. Die moderate Erholung setzte sich am Donnerstag √ľbergeordnet weiter fort. Der Freitag war zun√§chst von Schw√§che gepr√§gt, die Bullen konnten den DAX zwar aufw√§rtsschieben. Die Bewegung hatte aber keine Substanz. Am Abend notierte der DAX wieder unter der 23.800 Punkte-Marke. Der DAX ging bei 23.752 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde √ľber der Marke der Vorwoche festgestellt, das Wochentief konnte auch deutlich √ľber dem Level der Woche zuvor formatiert werden. In der abgelaufenen Handelswoche wurde ein Wochenverlust ausgewiesen, der 10. in diesem Jahr. Die Range war nur knapp halb so hoch wie in der Vorwoche und lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.¬†

Wir hatten mit dem √úberschreiten der¬†24.161/63 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser n√§chstes Anlaufziele¬†bei 24.185/87¬†Punkten anlaufen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht, das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der¬†23.633/31 Punkte-Marke nicht an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite¬†bei 23.615/13¬†Punkten.¬† ¬†

DAX - Wie könnte es weitergehen

DAX-Widerstände 23.781/91/96   23.800/08/21/35/42/88   23.955/75   24.027/79   24.122/37/91   24.247   24.323

 

DAX-Unterst√ľtzungen 23.742/08 ¬† 23.668/54/44/09 ¬† 23.576/15 ¬† 23.453 ¬† 23.325 ¬† 23.288/11 ¬† 23.148/11 ¬† 23.049

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups

Intraday-Marke                                24.561 und  23.231

Tagesschlussmarken                     24.561  und 22.661

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  24.566  bis  15.055

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         25.633  bis  7.976              

DAX Chartcheck ‚Äď Prognose, Betrachtung im Daily / 4h Chart

DAILY

Aus dem Tageschart kann gut herausgelesen werden, dass sich der Index √ľber die SMA20 (aktuell bei 23.662 Punkten) schieben konnte, es aber nicht vermocht hat, weiter aufw√§rtszulaufen. Es ging an diese Durchschnittslinie zur√ľck, die aber als Support gehalten hat. Der DAX notiert per Tagesschluss zwar √ľber der SMA20, das Tageschart hat aber aktuell nicht das Potential bullisch interpretiert zu werden. Die letzten Tageskerzen zeugen nicht von allzu viel Dynamik - weder nach unten noch nach oben.

Die Bullen haben in den kommenden Handelstagen die Aufgabe, den DAX verbindlich aufw√§rtszuschieben. Verbindlich bedeutet, dass es gelingen muss sich √ľber dem Wochenhoch der Vorwoche festzusetzen. Erst wenn diese Kursmuster abgebildet sind, besteht die Chance, dass die √ľbergeordneten Anlaufziele auf der Oberseite bei 24.310/25 Punkte, bei 24.395/410 Punkte und dann das Allzeithoch angelaufen werden k√∂nnten.

Der DAX hat aktuell die Chance sich im Bereich der SMA20¬†bzw. der SMA50 (aktuell bei 23.644 Punkten) zu erholen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell praktisch zusammen. Entsprechend b√§risch w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben, wenn der Index sich per Tagesschluss unter der SMA50¬†festsetzt. Sollte der Kontakt nachfolgend auch verloren gehen, so w√ľrde sich das Chartbild deutlich eintr√ľben. Weitere Abgaben k√∂nnte sich bis an das 23,6 % Retracement ausweiten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral / bullisch¬†¬†

Prognose, Betrachtung im 4h Chart

Der DAX notierte zu Wochenbeginn der letzten Handelswoche noch √ľber der SMA20 (aktuell bei 23.808 Punkten) / SMA200 (aktuell bei 23.842 Punkten), hat diese Linie im Handelsverlauf aber aufgegeben. Es ging bis an die SMA50 (aktuell bei 23.796 Punkten), die √ľbergeordnet bis Freitag als Support gehalten hat, dann aber aufgegeben wurde. Das Problem war, dass sich der Index zum Wochenschluss verkeilt hat. Die SMA50¬†hat am Freitag zun√§chst gest√ľtzt, die SMA20¬†/ SMA200 haben von oben gedeckelt. Alle drei Durchschnittslinien lagen eng zusammen, die Bullen hatten nicht die Kraft, den DAX √ľber diesen Linien zu halten. Der Wochenschluss wurde unter diesen Durchschnittslinien formatiert. Bisher hat sich der Index aber im Dunstkreis dieser Linien halten k√∂nnen.

Es gilt aus Bullensicht gleich zu Wochenbeginn daf√ľr zu sorgen, dass es wieder direkt aufw√§rts √ľber die SMA200 geht. Am einfachsten w√§re dies mit einem GAP up abzubilden. Gelingt der Move √ľber alle drei Durchschnittslinien, so w√§re es weiterhin zwingend, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung des Wochenhochs der Vorwoche geht. Je dynamischer die Bewegung abgebildet werden kann, desto belastbarer w√§re die Bewegung zu interpretieren. √úber dem Wochenhoch der Vorwoche k√∂nnte der DAX die √ľbergeordneten Anlaufziele erreichen, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

Gelingt der Move aber nicht und etabliert sich der Index unter der SMA50, so kommt es darauf an, ob der DAX den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie halten kann. Geht der Kontakt verloren, so k√∂nnte es im Zweifel auch z√ľgig abw√§rts in Richtung des 23,6 % Retracements gehen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral / bärisch

FAZIT / Short Cut:¬†Auf Tagesbasis kann das Chart noch bullisch interpretiert werden, wobei der b√§rische Komponente an Dynamik gewinnt. Verbindlich eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart dann wieder, wenn sich der DAX unter der SMA50¬†etabliert.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 23.752 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der DAX weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele¬†bei 23.771/73, bei 23.788/90, bei 23.807/09, bei 23.821/23, bei 23.839/41, bei 23.861/63, bei¬†23.879/81, bei 23.900/02, bei 23.919/21, bei 23.943/45, bei 23.961/63, bei 23.985/87, bei 24.008/10, bei 24.023/25 und dann bei 24.041/43 Punkten gehen. √úber der 24.041/43 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.055/57, bei 24.071/73, bei 24.089/91, bei¬†24.111/13, bei 24.125/27, bei 24.141/43, bei 24.161/63, bei 24.185/87, bei 24.205/07, bei 24.223/25, bei 24.242/44, bei 24.261/63, bei 24.282/84, bei 24.301/03, bei 24.317/19 bzw. bei 24.331/33 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 23.752 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 23.742/40, bei 23.724/22, bei 23.705/03, bei¬†23.689/87, bei 23.670/68,¬†bei 23.650/48, bei 23.636/34, bei 23.620/18, bei 23.598/96,¬†bei 23.581/79 und dann bei 23.564/62 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 23.564/62¬†Punkte-Marke k√∂nnte der DAX unsere n√§chsten Anlaufziele bei 23.548/46, bei 23.530/28, bei 23.515/13, bei 23.496/94, bei 23.480/78, bei 23.464/62, bei 23.448/46, bei 23.429/27, bei 23.411/09, bei 23.388/86, bei 23.369/67, bei 23.349/47, bei 23.330/28, bei 23.316/14, bei 23.297/95, bei 23.279/77, bei 23.260/58 bzw. bei 23.238/36 Punkten anlaufen.

√úbergeordnete erwartete DAX Tendenz gem√§√ü unserer Einsch√§tzung f√ľr die¬†KW 28 / 2025:¬†

seitwärts / abwärts*

 

