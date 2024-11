Chart des Tages 🔴COTTON (08.11.2024)

Die an der ICE gehandelten Baumwoll-Futures (COTTON) sind in den letzten Wochen stark gefallen und haben mit 70 US-Dollar pro Ballen ein Niveau unterhalb der psychologischen Unterstützung getestet. Die Erholung wurde durch eine ungünstige Mischung von Faktoren in Form von niedriger als erwarteten Schätzungen der Ernteschäden durch Hurrikane, einem beträchtlichen Angebot aus Brasilien und einem erstarkenden Dollar bei gleichzeitig niedrigeren Ölpreisen gestoppt. Allerdings konnte sich die Baumwolle von etwa 69 $ pro Ballen erholen, legte heute um fast 3 % zu und testete den Bereich von 73 $, was einige als Versuch werten könnten, den Trendwechsel nach oben fortzusetzen. Um 18 Uhr dt. Zeit wird der monatliche USDA WASDE-Bericht veröffentlicht, der uns mehr über die geschätzten Endbestände sowie die Baumwollproduktion und -erträge (und andere Getreidesorten wie Weizen, Mais und Sojabohnen) verraten wird. Die WASDE-Erwartungen deuten darauf hin, dass die Baumwollanbaufläche für 2025/26 10,8 Millionen Acres betragen wird, gegenüber 10,974 Millionen in diesem Jahr.

Ein weiterer Faktor, der sich auf die Baumwoll-Futures auswirken könnte, ist die Entwicklung des chinesischen Aktienmarktes, der stark mit der Gesundheit der lokalen Wirtschaft verbunden ist. Eine weitere Verbesserung der Daten des Landes, mit der Aussicht auf fiskalische Anreize und einer voraussichtlich geringeren Produktion in den USA, könnte ein Szenario für eine Trendwende unterstützen.

Die Zinssenkung der Fed um weitere 25 Basispunkte und die Aussicht auf weitere Senkungen in den USA sowie ein etwas schwächerer Dollar, der von lokalen Höchstständen „abfiel“, kamen der Baumwolle zugute. Andererseits stellt der heutige Rückgang der Ölpreise eine weitere Erholung der Baumwollpreise wieder in Frage, und wenn der WASDE-Bericht (der einen eher geringen Produktionsrückgang erwarten lässt) nicht eindeutig „zugunsten“ ausfällt, ist ein erneuter Test von 70 US-Dollar pro Ballen nicht ausgeschlossen.

Aufgrund der niedrigen Ölpreise bevorzugen große Textilunternehmen weiterhin Polyester. Die größte grundlegende Veränderung auf dem Markt (die noch aussteht) könnte eine Erholung der chinesischen Wirtschaft sein, die zu einem deutlichen Anstieg der Ölpreise und der weltweiten Nachfrage nach Baumwolle führen würde.

Der jüngste CoT-Raprot zeigte, dass sowohl Produzenten (Commercials) als auch Spekulanten (Managed Money) große Short-Positionen auf Baumwolle halten, wobei die zweite Gruppe diese deutlich erhöht hat. Die Positionsstruktur der größten Händler (4 oder weniger) deutet auf eine statistisch hohe Konzentration von Short-Positionen (18,7 %) in dieser Gruppe hin, was den Druck auf die Baumwollpreise erhöhen könnte – sowohl Manager als auch Hedger entscheiden sich dafür, sich gegen fallende Preise abzusichern. Die Endbestände an US-Baumwolle sind historisch niedrig, und eine weltweite Verbesserung der Nachfrage würde wahrscheinlich zu beträchtlichen Preissteigerungen führen. Quelle: Bloomberg Finance L.P. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen COTTON Tageschart Baumwoll-Futures testen EMA100 (schwarze Linie), nachdem sie heute früher über EMA50 (orangefarbene Linie) gestiegen sind. Die Hauptwiderstandszone liegt bei 74,50 $ pro Ballen (23,6 Fibo des jüngsten, größten Abwärtsimpulses). Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

