Börseneröffnung in den USA: Märkte starten im Minus nach Inflationsschock Die US-Aktienindizes sind zur heutigen Börseneröffnung schwach gestartet, während die Anleiherenditen zulegten. Grund dafür ist ein deutlich stärker als erwarteter Großhandels-Inflationswert (PPI), der die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed dämpfte. Zwar preist der Swap-Markt weiterhin mit 94 % Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ein, doch dürfte die Nervosität am Anleihemarkt bis zur nächsten PCE-Veröffentlichung anhalten, die das aktuelle Inflationsbild vervollständigen wird. Marktentwicklung: Den größten Rückgang verzeichnet der Nebenwerteindex Russell 2000 (US2000: -1,4 %), gefolgt vom Dow Jones Industrial Average (US30: -0,4 %) und dem S&P 500 (-0,2 %). Die Nasdaq notiert dank robuster Kursgewinne einiger Technologieriesen wie Amazon (+2,1 %), Netflix (+1,5 %), Broadcom (+1,2 %) und Alphabet (+0,5 %) nahezu unverändert. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Sektorüberblick im S&P 500: Besonders schwach zeigen sich heute die Sektoren Rohstoffe, Energie, Immobilien und Industrie – allesamt Bereiche mit hoher Sensitivität gegenüber steigenden Erzeugerpreisen, was die Gewinnmargen belasten könnte. Positiv stechen Technologie- und zyklische Konsumwerte hervor, die zum Teil sogar Kursgewinne verbuchen können. Die heutige Volatilität in den Sektoren des S&P 500. Quelle: Bloomber Finance LP Technische Analyse Russell 2000 Die Futures auf den Russell 2000 gaben nach einem Test des wichtigen Widerstands bei 2.330 Punkten nach – einer Marke, an der der Index in den vergangenen Monaten mehrfach gescheitert war, um die Rekordstände von November 2024 erneut zu erreichen. Neben den schwachen PPI-Daten verstärkte ein RSI nahe dem überkauften Bereich den Verkaufsdruck. Dennoch bleibt der übergeordnete Trend positiv: Der Index notiert weiterhin über der jüngsten Ausbruchszone bei 2.285 Punkten und klar oberhalb der EMA30 und EMA100. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Unternehmensnachrichten Bullish (BLSH.US) : Die auf den Kaimaninseln ansässige Kryptobörse und CoinDesk-Eigentümerin sprang bei ihrem NYSE-Börsendebüt um 84 % auf 68 USD, was einer Bewertung von 9,9 Mrd. USD entspricht. Das von JPMorgan, Jefferies und Citi begleitete IPO unterstreicht das wachsende institutionelle Interesse an Krypto-Infrastruktur.

Cisco (CSCO.US) : Umsatz im Q4 stieg um 7,6 % auf 14,7 Mrd. USD, Gewinn pro Aktie (bereinigt) bei 0,99 USD über den Erwartungen. Prognose für GJ 2026 liegt bei 59–60 Mrd. USD. Starker AI-Umsatz, Integration von Splunk und Partnerschaften im Nahen Osten im Fokus.

DLocal (DLO.US) : Aktie +22 % nach Gewinnsprung im Q2 auf 42,8 Mio. USD. Besonders starkes Wachstum in Argentinien (+84 %) und Brasilien (+86 % im Quartalsvergleich).

JD.com (JD.US) : Q2-Umsatz +22 % auf 356,7 Mrd. CNY, Gewinn jedoch -50 % auf 6,2 Mrd. CNY aufgrund hoher Rabatte und steigender Marketingkosten.

Schrödinger (SDGR.US) : Kursverlust von 7,5 % nach Stopp eines Blutkrebs-Medikaments wegen Sicherheitsbedenken.

Tapestry (TPR.US): Aktie -16 % nach enttäuschender Gewinnprognose für GJ 2026, belastet durch hohe Zollkosten.

