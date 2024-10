Die Baumwollfutures an der ICE (COTTON) erholten sich nach dem gestrigen starken Abverkauf von 70 $ auf fast 72 $, da die US-Hurrikanmeteorologen einen neuen potenziellen Sturm in der Karibik beobachten. Zurzeit beeinträchtigen Überschwemmungen und starke Regenfälle das Angebot in den wichtigen Baumwollstaaten wie Mississippi und Oklahoma, was möglicherweise zu einer weiteren Produktionskürzung im Oktoberbericht des USDA WASDE führen wird. Die atlantische Hurrikansaison hat die Hälfte ihrer Laufzeit hinter sich und weist keine außergewöhnliche Anzahl von Stürmen auf (bisher 7), doch die Zahl der Hurrikane liegt über dem Durchschnitt (bisher 4). Die Wetterexperten haben sich jedoch dem Golf von Mexiko zugewandt, wo sich nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums ein Tiefdruckgebiet „Ende dieses Wochenendes oder Anfang nächster Woche“ bilden könnte.

Die derzeitigen Bedingungen deuten darauf hin, dass eine langsame Entwicklung des Systems bis Mitte nächster Woche möglich ist. Die Warnung des NHC wurde von der Universität Miami unterstützt, die auf einen weiteren Sturm mit dem Namen „Helene“ hinweist, der sich möglicherweise in der westlichen Karibik bildet. Jüngsten Prognosen zufolge hat sich der frühere Tropensturm Gordon im Atlantik verzogen, weit weg von US-Land, aber auch Gordon kann sich leicht regenerieren, sogar in den nächsten Tagen. Vor dem Hintergrund der noch nicht abgeschlossenen Hurrikan-Saison in den USA können die Händler mit einer höheren Baumwollaktivität rechnen, die nach wie vor von Netto-Short-Positionen von Managed Money (aus dem letzten CoT-Bericht) dominiert wird. Regenfälle und Überschwemmungen in Bundesstaaten wie Oklahoma, Mississippi und Louisiana während der Baumwollerntesaison und die sich verbessernden globalen Nachfragebedingungen könnten zu einer Eindeckung von Leerverkäufen führen und den Trend unterstützen. Der Rückgang unter 70 $ pro Ballen könnte jedoch darauf hindeuten, dass die Marktwetten immer noch rückläufig sind und die Fundamentaldaten ignorieren.  Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: National Hurricane Center, Source: NOAA  2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

