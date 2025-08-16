Bitcoin aktuell im Fokus – Unsere Bitcoin Prognose nach Jackson Hole ₿

Einleitung Bitcoin aktuell schwankt zwischen Euphorie und Vorsicht. Kurzzeitig markierte die Kryptowährung neue Allzeithochs bei rund 124.400 USD, bevor sie scharf in ihre Handelsspanne zwischen 115.000 USD und 120.000 USD zurückfiel. In dieser Bitcoin Prognose analysieren wir, welche Impulse von der US-Notenbank und dem anstehenden Jackson-Hole-Symposium zu erwarten sind – und ob ein erneuter Ausbruch bevorsteht. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN ✅ Drei Key Takeaways 📈 Kurzzeitiges Allzeithoch, aber keine Bestätigung Bitcoin erreichte 124.400 USD, scheiterte jedoch an einem nachhaltigen Ausbruch

Aktueller Modus: Seitwärtsbewegung im Bereich 115.000–120.000 USD

Technisches Bild: neutral, Entscheidungspunkte in den kommenden Tagen 💵 US-Inflationsdaten und FED-Politik als Treiber Niedrigere US-Inflationszahlen ließen Zinssenkungserwartungen steigen

FED Watch Tool: 100 % Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte

Zinsziel 350–375 Basispunkte bis Jahresende: Wahrscheinlichkeit leicht über 60 % 🎯 Jackson Hole als möglicher Gamechanger Rede von FED-Chef Powell am Freitag im Fokus

Bullishes Szenario: Lockere Geldpolitik + Krypto-freundliche Gesetzesinitiativen

📊 Bitcoin aktuell – Charttechnische Schlüsselzonen Marke Bedeutung 124.400 USD Neues Allzeithoch, Widerstand 120.000 USD Oberes Ende der Handelsspanne 115.000 USD Unteres Ende der Handelsspanne 130.000–135.000 USD Potenzielles Ziel bei Ausbruch BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 16.08.2025: 🧠 Fazit: Bitcoin Prognose – Auf den FED-Impuls warten Die Bitcoin Prognose zeigt ein neutrales, aber spannungsgeladenes Bild. Der Markt wartet auf klare Signale von Jackson Hole. Ein geldpolitisch lockerer Kurs der FED könnte die Kryptowährung in Richtung 135.000 USD treiben. Kurzfristig bleibt Geduld gefragt, langfristig spricht das Umfeld für weiterhin starke Chancen im Krypto-Sektor. Bitcoin Chartanalyse – Stunde: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

