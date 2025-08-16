Gold Analyse & Prognose 🪙 Jackson Hole als möglicher Gamechanger

Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 34/2025 Gold zeigt sich aktuell seit fast drei Monaten in einer engen Handelsspanne zwischen 3.250/3.270 USD und 3.440 USD. Trotz der kurzfristig wenig dynamischen Entwicklung bleibt der langfristige Trend klar bullisch. In dieser Gold Prognose blicken wir auf die technischen Marken, die fundamentalen Treiber und das entscheidende Event in Jackson Hole, das den Weg in Richtung 4.000 USD ebnen könnte. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Aktuelle Gold Analyse am 16.08.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick ✅ GOLD Prognose - Drei Key Takeaways 📊 Seitwärtsphase nach starkem Jahresstart Gold legte bis Mai rund +30 % zu und konsolidiert seither in einer engen Spanne

Technisch neutrales Bild, übergeordnet bullische Tendenz

Ausbruch über 3.440 USD wäre klares Kaufsignal 🏦 Geldpolitik der FED im Fokus Jüngste US-Inflationsdaten erhöhen die Chance auf Zinssenkungen zum Jahresende

FED Watch Tool : 100 % Wahrscheinlichkeit für Senkung um 25 Basispunkte

Powell-Rede auf dem Jackson-Hole-Symposium könnte richtungsweisend sein ⚖️ Stagflationsrisiken stützen Gold US-Wirtschaft zwischen abkühlendem Arbeitsmarkt und anhaltendem Preisdruck

Stagflationsszenario historisch oft positiv für Gold

📊 Wichtige Chart-Marken in der Gold Analyse Marke Bedeutung 3.440 USD Oberes Ende der Handelsspanne / Widerstand 3.250 USD Unteres Ende der Handelsspanne / Support 3.000 USD Nächstes Ziel bei Bruch der Unterstützung 4.000 USD Langfristiges Kursziel bei Ausbruch nach oben 🧠 Fazit: Gold Prognose – Ausbruchschance Richtung 4.000 USD Die Gold Prognose bleibt trotz der aktuellen Seitwärtsphase klar positiv. Die technische Lage spricht für eine baldige Richtungsentscheidung. Sollten von der FED in Jackson Hole Signale für eine lockerere Geldpolitik kommen, wäre ein Ausbruch über 3.440 USD wahrscheinlich – mit Potenzial bis in die 4.000 USD-Region. Auf der Unterseite bleibt 3.250 USD die zentrale Unterstützung. 📈 Technische Gold Analyse D aily : Bullische Konsolidierung Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

bei XTB! Hier mehr erfahren. Gold handeln bei XTB - Ihre Möglichkeiten im Überblick – Hinweis in eigener Sache – Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst. Gold langfristig investieren oder aktiv traden Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse. Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB 0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setze auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot 0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit ➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“). Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice! Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken: Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.

