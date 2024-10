Chart des Tages 🔴 DAX (05.09.2024)

Der DAX hat nach seinem Rekordhoch stark korrigiert. Trotz eines Rezessionsrisikos hat das KI-getriebene Wachstum von SAP den Index deutlich beflügelt, was in starkem Kontrast zum Rückgang der großen Automobilwerte steht. Der DAX, der führende deutsche Aktienindex, erreichte kürzlich neue Rekordhöhen und trotzte damit den wachsenden wirtschaftlichen Herausforderungen, die nach Ansicht vieler Ökonomen das Land bis zum Ende des laufenden Quartals in eine technische Rezession stürzen könnten. Diese bemerkenswerte Marktentwicklung steht in starkem Kontrast zu den Rückgängen bei den deutschen Automobilwerten, von denen keiner in diesem Jahr bisher eine positive Rendite erzielt hat. Nach dem Ausverkauf der Technologiewerte in den USA, nachdem Nvidia innerhalb einer Woche 10 % seines Wertes verloren hatte, liegt er nun mehr als 2 % unter seinem Höchststand. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ein entscheidender Faktor für die überragende Performance des DAX ist das außerordentliche Wachstum von SAP, dem führenden deutschen Software- und Technologieunternehmen. SAP hat die KI-getriebene Expansion angeführt, und die Aktie des Unternehmens ist seit Jahresbeginn um 42 % gestiegen, nach einem Anstieg um 45 % im Jahr 2023. Mehr als ein Drittel der DAX-Zuwächse in diesem Jahr ist auf die Leistung von SAP zurückzuführen. Deutschlands wirtschaftliche Probleme halten an Die Widerstandsfähigkeit des DAX steht in krassem Gegensatz zu den zunehmend trüben Wirtschaftsaussichten Deutschlands. Das BIP des Landes schrumpfte im zweiten Quartal 2024 um 0,1 % und blieb damit hinter dem Wachstum der Eurozone von 0,3 % im gleichen Zeitraum zurück. Das verarbeitende Gewerbe, traditionell eine Stütze der deutschen Wirtschaft, befindet sich in einer strukturellen Rezession. Der S&P Global Purchasing Managers' Index (PMI) für Deutschland rutschte im August weiter in die Schrumpfung und erreichte ein Fünfmonatstief, womit sich der seit Mitte 2022 anhaltende Abschwung fortsetzte. Der ifo-Geschäftsklimaindex fiel im August auf 86,6 Punkte (Juli: 87) und erreichte damit ein neues Fünfmonatstief. Trotz dieser Herausforderungen treibt der Erfolg von SAP, der durch das starke Wachstum der Cloud-Umsätze und den strategischen Einsatz von generativer KI untermauert wird, weiterhin die Entwicklung des DAX an und verdeutlicht die Divergenz zwischen den allgemeinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und dem Erfolg des deutschen Technologiesektors. DAX / DE40 im Tageschart Der deutsche DAX hat nach dem Erreichen seines Allzeithochs mehr als 2 % seines Wertes verloren und versucht nun, einen Teil der Verluste wieder aufzuholen. Er befindet sich in der Nähe des Widerstands am 23,6%-Fibonacci-Retracement-Level und nicht weit entfernt vom 100-SMA bei 18.452. Der RSI hat sich abgekühlt und befindet sich im oberen Bereich der neutralen Zone. MACD und ADX bewegen sich beide auf eine bärische Divergenz zu, die es zu beobachten gilt. Sollten die Bullen wieder an Kraft gewinnen, liegt der Widerstand beim Wochenhoch vom Mai dieses Jahres bei 18.896. Quelle: xStation5 von XTB   2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.