Dow Jones Prognose: Index erreicht Rekordhoch – Chart des Tages zeigt weiteres Aufwärtspotenzial

Das Wichtigste in Kürze Der Dow Jones baut seine Gewinne aus, nachdem er gestern einen Rekordschlussstand erreicht hat.

Der Index wird durch eine Kapitalrotation vom Technologiesektor hin zu traditionellen Value-Aktien gestützt.

Zu den Top-Performern an der Wall Street gehörten gestern Biotech-Aktien, die ihre starke Dynamik im vorbörslichen Handel fortsetzen.

Der Dow Jones Industrial Average (US30) setzt seinen beeindruckenden Aufwärtstrend fort und schloss die gestrige Sitzung auf einem neuen Rekordhoch von rund 48.000 Punkten (+1,3 %). Haupttreiber war eine massive Kapitalrotation an der Wall Street, die Anleger von überbewerteten Technologietiteln hin zu klassischen Value-Aktien führte. ►Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones Die wachsende Zuversicht über ein mögliches Ende des US-Government Shutdowns stützt die Marktstimmung zusätzlich. Gleichzeitig sorgen anhaltende Sorgen über hohe Bewertungen im KI-Sektor für eine Umschichtung in defensive Branchen wie Konsumgüter und Gesundheitswesen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Chart des Tages: Technische Analyse zum Dow Jones Im heutigen Chart des Tages zeigt der Dow Jones eine Konsolidierung oberhalb des 30-Tage-EMA und des früheren Widerstands bei 47.860 Punkten. Ein nachhaltiger Halt über der psychologisch wichtigen Marke von 48.000 Punkten könnte den Weg für weitere Kursgewinne öffnen. Allerdings signalisiert der RSI eine überkaufte Marktsituation, was kurzfristig eine Korrektur oder Seitwärtsbewegung begünstigen könnte – insbesondere bei den wertorientierten Indexkomponenten. (Quelle: xStation5) Markttreiber der aktuellen Dow Jones Prognose Heute richtet sich der Blick auf die Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über das Haushaltsgesetz des Senats. Eine Zustimmung könnte das Ende des mehr als 40-tägigen Government Shutdowns einläuten. Das Gesetz sieht eine vollständige Finanzierung bis Januar 2026 und Nachzahlungen für Bundesangestellte vor. Nachdem das Gesetz im Senat mit der Unterstützung von acht moderaten Demokraten verabschiedet wurde, kehrten die US-Indizes zu Wochenbeginn in die Gewinnzone zurück. Dennoch blieb die Euphorie begrenzt, da Anleger Kapital von Wachstumswerten in defensivere Sektoren umschichteten. Sektorentwicklung: Value statt Growth Während Technologiewerte unter Bewertungsdruck stehen – Nvidia verlor gestern fast 3 %, verstärkt durch den kompletten Ausstieg von SoftBank und schwache Ergebnisse von CoreWeave – sorgten Biotech-Aktien für neue Höchststände im Index. Merck & Co. (+4,8 %), Amgen (+4,6 %) und Johnson & Johnson (+2,9 %) führten die Gewinnerliste an. Zu den wenigen Verlierern zählten Nvidia, JPMorgan, Caterpillar und Cisco. Bemerkenswert: Apple konnte sich mit einem Plus von 1,7 % behaupten – dank seiner Position zwischen Wachstums- und Value-Segment. Fazit: Dow Jones Prognose bleibt positiv Die Dow Jones Prognose bleibt insgesamt freundlich, solange der Dow über 48.000 Punkten notiert. Eine Stabilisierung auf diesem Niveau könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis zur nächsten Widerstandszone freisetzen. Anleger sollten jedoch kurzfristige Schwankungen einkalkulieren, da die überkaufte Lage eine technische Konsolidierung wahrscheinlich macht. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

