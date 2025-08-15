Chart des Tages – Dow Jones Aktuell Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average (US30) legen heute um fast 0,5 % zu und führen damit die Gewinne unter den großen US-Indizes an. Im Wochenverlauf hat der Dow Jones nicht nur die wichtigsten Benchmarks, sondern auch den Nasdaq 100 und den S&P 500 übertroffen. Der Index kletterte auf neue Rekordstände oberhalb von 45.300 Punkten. Zwischen 14:00 Uhr dt. Zeit und 16:00 Uhr dt. Zeit dürfte die Volatilität zunehmen, da wichtige US-Konjunkturdaten veröffentlicht werden. ► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones Um 14:30 Uhr dt. Zeit stehen die Einzelhandelsumsätze an, gefolgt von den Produktionszahlen der Industrie um 15:15 Uhr dt. Zeit . Um 16:00 Uhr dt. Zeit veröffentlicht die University of Michigan ihre vorläufigen Daten zum Verbrauchervertrauen und zu den Inflationserwartungen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die gestrigen PPI-Daten verringerten einerseits die Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zinssenkung der Fed, stützten aber zugleich die These einer weiterhin robusten US-Wirtschaft. Der Dow Jones hat als Index besonders direkte Bezüge zum US-Binnenmarkt, mit geringerer Abhängigkeit von Exporten und Technologiewerten. Moderate Preissteigerungen bei gleichzeitiger starker Konsumnachfrage und einer Inflationsrate um 3 % könnten ein positives Signal für den Dow Jones Aktuell und den Gesamtmarkt darstellen – vorausgesetzt, die Inflation bleibt unter Kontrolle. Heute achten Anleger vor allem darauf, ob die Daten zur Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion die Stärke der US-Wirtschaft bestätigen. Das größte kurzfristige Risiko für Aktien besteht darin, dass die Inflationserwartungen der University of Michigan (16:00 Uhr dt. Zeit ) über den Prognosen liegen. In diesem Fall könnte es nach den jüngsten starken Kursgewinnen zu Gewinnmitnahmen und einer Risikoaversion kommen. Fallen die Werte hingegen im Rahmen der Erwartungen oder darunter aus, könnte dies die Rallye am Dow Jones und an der Wall Street verlängern. Dow Jones / US30 – Technische Analyse im Tageschart

Seit vier Handelstagen dominiert Kaufvolumen beim Dow Jones US30. Die erste nennenswerte Unterstützung liegt bei etwa 44.300 Punkten (50-Tage-EMA). Heute markiert der Index ein neues Allzeithoch (ATH). Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

