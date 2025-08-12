Ethereum hat gestern mit einem Sprung auf $4.300 den höchsten Stand seit dem Bullenmarkt 2021 erreicht. Der Haupttreiber: steigende institutionelle Nachfrage, die zu Rekordzuflüssen in Ethereum-ETFs führte. Allein an einem Tag zogen in den USA gelistete Spot-ETH-ETFs über 1 Milliarde US-Dollar an Kapital an – ein neuer Bestwert. Spitzenreiter waren BlackRock ETHA mit 640 Millionen USD und Fidelity FETH mit 277 Millionen USD. ►Ethereum: ISIN XC000A2YY651 | WKN: A2YY65 | Ticker: ETH Seit Mai summieren sich die Nettozuflüsse auf rund 10,8 Milliarden USD. BlackRock ETHA verwaltet mittlerweile mehr als 13 Milliarden USD an Vermögenswerten. Besonders bemerkenswert: ETH-Fonds verzeichneten fünf Tage in Folge positive Kapitalzuflüsse. Der aktuelle ETH-Kurs liegt noch etwa 10 % unter dem Allzeithoch von über $4.800 – was Spielraum für weiteres Wachstum lässt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auch außerhalb der ETF-Welt steigt das institutionelle Engagement in Ethereum rapide. Das börsennotierte Unternehmen Sharplink plant, weitere 400 Millionen USD zu investieren, um seine Bestände auf über 3 Milliarden USD zu erhöhen – das entspricht fast 1 % des gesamten ETH-Angebots. Schon jetzt hält Sharplink rund 600.000 ETH. Weitere Großinvestoren sind BitMine (~1,2 Mio. ETH), Bit Digital (~120.306 ETH) und EtherMachine (~345.362 ETH). Auch Fundamental Global (FG Nexus) gab den Kauf von 47.331 ETH bekannt und will seinen Anteil am Ethereum-Netzwerk weiter ausbauen. Mit steigender institutioneller Nachfrage, Rekord-ETFs und einer Outperformance gegenüber Bitcoin im August bleibt die Ethereum Prognose positiv. Für Krypto-Anleger ist ETH damit aktuell einer der stärksten Kandidaten im Markt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 3: DIE BÖRSE UND ICH! 🔴 Was kann ich an der Börse erreichen: Ziele & Wünsche

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.