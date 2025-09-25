EURCHF Prognose: SNB belässt Leitzins bei 0 % Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihren Leitzins unverändert bei 0 % belassen. Damit setzt sie nach mehreren Zinssenkungen seit März 2024 eine geldpolitische Pause ein. Die Bank betonte ihre Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren, schloss jedoch eine Rückkehr zu einem Mindestkurs wie 2011 klar aus. ►EURCHF: ISIN EU0009654078 | WKN 965407 | Ticker EUR/CHF Inflation & Preisstabilität Die Inflationsdynamik hat sich im Vergleich zum zweiten Quartal kaum verändert. Die Teuerungsrate stieg von -0,1 % im Mai auf 0,2 % im August, vor allem durch Tourismus und importierte Güter. Die bedingte Inflationsprognose bleibt im Zielband von 0–2 %: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 0,2 % für 2025

0,5 % für 2026

0,7 % für 2027 Damit bleibt die Geldpolitik locker, aber im Einklang mit dem Preisstabilitätsmandat. Konjunktur & Risiken Das Schweizer BIP soll 2025 um 1–1,5 % wachsen, 2026 knapp unter 1 %. Die Exportbranchen – vor allem Maschinenbau und Uhrenindustrie – leiden unter den US-Zöllen, während der Dienstleistungssektor derzeit robuster wirkt. Gleichzeitig wird ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet. Pressekonferenz & Ausblick SNB-Präsident Martin Schlegel betonte, dass negative Zinsen nur dann ein Thema wären, wenn die mittelfristige Inflation die Stabilitätsbandbreite verlassen würde. Zudem gibt es keine Forward Guidance – Entscheidungen werden quartalsweise getroffen. Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Chart des Tages: EURCHF reagiert verhalten Der EURCHF-Kurs zeigte sich nach der Zinsentscheidung kaum bewegt, da die Marktteilnehmer das Ergebnis bereits eingepreist hatten. Die Volatilität war leicht erhöht, jedoch im Rahmen vergleichbarer Ereignisse. 👉 Fazit: Die aktuelle EURCHF Prognose bleibt stabil, da die SNB trotz globaler Unsicherheiten ihre Politik unverändert lässt. Im Chart des Tages zeigt sich, dass der Devisenmarkt die Entscheidung größtenteils vorweggenommen hat. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

