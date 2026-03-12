DAX Prognose heute (12.03.2026): DAX Aktuell unter Druck - wichtige Marken im Blick

- DAX aktuell mit weiterem Abwärtsdruck
- Entscheidende Marken liegen bei 23.399 und 23.613 Punkten
- Bärisches Szenario überwiegt laut Setup
- DAX aktuell mit weiterem Abwärtsdruck
- Entscheidende Marken liegen bei 23.399 und 23.613 Punkten
- Bärisches Szenario überwiegt laut Setup
Der DAX ist gestern Morgen bei 23.860 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits vorbörslich das Tageshoch. Es ging von hier aus dynamisch abwärts. Den Bullen gelang es am späten Vormittag den Index zu stabilisieren und wieder aufwärtszuschieben. Der DAX konnte sich übergeordnet über der 23.600 Punkte-Marke festsetzen, kann aber auf der Oberseite noch einmal an die 23.800 Punkte heran, wurde im Bereich dieser Marke aber abgewiesen. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es zunächst seitwärts weiter, der DAX ging bei 23.635 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
-
DAX aktuell mit weiterem Abwärtsdruck
Der DAX startete deutlich schwächer in den Handel und notiert klar unter wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien. Solange der Index unter der SMA20 bleibt, bleibt die kurzfristige DAX Prognose technisch angeschlagen.
-
Entscheidende Marken liegen bei 23.399 und 23.613 Punkten
Oberhalb von 23.399 Punkten könnten kurzfristige Erholungen starten. Erst ein nachhaltiger Anstieg über den Bereich um 23.613 Punkte würde das Chartbild spürbar stabilisieren.
-
Bärisches Szenario überwiegt laut Setup
Die aktuelle DAX Prognose sieht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 60 % für ein bärisches Szenario. Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen zunächst bei 23.232 und 23.170 Punkten.
DAX Aktuell: Rücksetzer prägt den Handel
Der DAX aktuell startete gestern bei 23.860 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits früh wurde das Tageshoch markiert, anschließend setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein. Erst am späten Vormittag gelang es den Bullen, den Index zu stabilisieren und eine Gegenbewegung einzuleiten.
Im weiteren Verlauf konnte sich der DAX oberhalb der Marke von 23.600 Punkten festsetzen. Auf der Oberseite blieb der Bereich um 23.800 Punkte jedoch eine klare Hürde. Der Index wurde dort erneut abgewiesen und beendete den Xetra-Handel mit einem Verlust.
Nachbörslich bewegte sich der Markt überwiegend seitwärts. Der Tagesschluss lag bei 23.635 Punkten. Im frühen Handel des heutigen Tages zeigte sich erneut deutliche Schwäche.
Einzelwerte im DAX
Von den 40 DAX-Werten schlossen gestern:
Gewinner:
-
Brenntag +3,62 %
-
Bayer +1,89 %
-
Daimler Truck Holding +1,85 %
Verlierer:
-
Rheinmetall −6,37 %
-
Vonovia −4,65 %
-
Henkel −2,91 %
DAX Prognose: Chartcheck im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Aus technischer Sicht bleibt das kurzfristige Bild angeschlagen. Der DAX notierte gestern unter der SMA20 (23.532 Punkte). Im Tagesverlauf konnte sich der Index zwar zeitweise bis an die SMA50 (23.728 Punkte) erholen, jedoch fehlte die Kraft für einen nachhaltigen Ausbruch.
Am Nachmittag kam es zu einem kurzen Überschreiten der SMA20, das jedoch sofort wieder abverkauft wurde. Im frühen Handel heute Morgen setzte sich der Rückgang fort.
Wichtige Punkte für die DAX Prognose:
-
Stabilisierung zunächst notwendig
-
mögliche Erholung bis zur SMA20
-
erst ein Anstieg über die SMA50 würde das Bild verbessern
-
nachhaltige Aufhellung erst über 23.958 Punkten (SMA200 / 23,6 % Retracement)
Solange der Index unter der SMA20 bleibt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.
Mögliche Ziele auf der Unterseite:
-
23.150 / 23.130 Punkte
-
23.035 / 23.020 Punkte
Kurzfristige Einschätzung (1h): bärisch
YouTube Trading Videos
DAX Prognose: Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im mittelfristigen Bild hat sich das Chartbild weiter eingetrübt. Zu Wochenbeginn fiel der DAX unter alle wichtigen gleitenden Durchschnitte.
Die anschließende Erholung führte zwar zurück über das 23,6 % Retracement, scheiterte jedoch im Bereich der SMA20 im 4h-Chart (23.613 Punkte).
Im frühen Handel fiel der Index erneut unter diese Marke.
Interpretation der Lage:
-
Chartbild bleibt bärisch
-
Rückläufe zur SMA20 bleiben möglich
-
dort erhöhtes Risiko erneuter Abweisungen
Erst ein stabiler Ausbruch über die SMA20 könnte eine Bewegung bis zur SMA50 bei 23.851 Punkten ermöglichen.
Kurzfristige Einschätzung (4h): bärisch
DAX Aktuell heute: Vorbörse und Szenarien
Der DAX aktuell startete heute Morgen bei 23.399 Punkten in den vorbörslichen Handel.
Damit liegt der Index:
-
461 Punkte unter der ersten Notierung von gestern
-
336 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss
DAX Prognose heute: Handels-Szenarien
Bullisches Szenario
Gelingt es den Bullen, den DAX über 23.399 Punkten zu stabilisieren, könnten folgende Ziele angelaufen werden:
23.422 → 23.441 → 23.478 → 23.501 → 23.524 → 23.549 → 23.567 → 23.581 Punkte
Weitere Ziele darüber:
23.595 → 23.612 → 23.630 → 23.648 → 23.666 → 23.682 → 23.703 → 23.721 → 23.735 → 23.751 → 23.770 → 23.789 → 23.809 Punkte
Bärisches Szenario
Kann sich der Index nicht über 23.399 Punkten halten, könnten weitere Rücksetzer folgen:
23.378 → 23.355 → 23.330 → 23.309 → 23.289 → 23.275 → 23.255 → 23.238 → 23.220 → 23.199 → 23.180 → 23.165 → 23.148 → 23.130 Punkte
Weitere mögliche Ziele darunter:
23.113 → 23.096 → 23.079 → 23.058 → 23.041 → 23.023 → 23.007 → 22.984 → 22.971 → 22.952 → 22.938 → 22.920 → 22.899 → 22.875 → 22.858 → 22.840 Punkte
Wichtige Marken im DAX
Widerstände
-
23.414 / 23.451
-
23.526 / 23.531
-
23.613
-
23.728 / 23.734
-
23.827 / 23.851 / 23.888
-
23.940 / 23.958
-
24.004 / 24.071
Unterstützungen
-
23.399
-
23.232
-
23.170 / 23.101
-
22.928
-
22.788
-
22.695 / 22.615
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange
Für den heutigen Handel wird eine Bewegung in folgender Spanne erwartet:
23.424 / 24.583 bis 23.178 / 23.056 Punkte
Marktprognose auf Basis des aktuellen Setups:
-
Bullisches Szenario: 40 %
-
Bärisches Szenario: 60 %
Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose leicht negativ.
Marktstimmung der Anleger
Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 27 Punkten und befindet sich damit im Bereich Fear.
Vergleichswerte:
-
vor einer Woche: 37 (Fear)
-
vor einem Monat: 53 (Neutral)
-
vor einem Jahr: 15 (Extreme Fear)
Sehr niedrige Werte unter 30 zeigen eine stark pessimistische Stimmung am Markt. Historisch treten in solchen Phasen häufig kurzfristige Gegenbewegungen auf.
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
DAX: Die Abwärtsrisiken überwiegen! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick
GOLD: Kurzfristige Schwächephase! 🟡 Analyse & Prognose
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 S&P 500, Öl, USDJPY
Krypto News: Bitcoin aktuell vor möglichem Ausbruch über 70.000 Dollar 🚀
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.