DAX Prognose heute (12.03.2026): DAX Aktuell unter Druck - wichtige Marken im Blick

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.860 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits vorbörslich das Tageshoch. Es ging von hier aus dynamisch abwärts. Den Bullen gelang es am späten Vormittag den Index zu stabilisieren und wieder aufwärtszuschieben. Der DAX konnte sich übergeordnet über der 23.600 Punkte-Marke festsetzen, kann aber auf der Oberseite noch einmal an die 23.800 Punkte heran, wurde im Bereich dieser Marke aber abgewiesen. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es zunächst seitwärts weiter, der DAX ging bei 23.635 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell mit weiterem Abwärtsdruck

Der DAX startete deutlich schwächer in den Handel und notiert klar unter wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien. Solange der Index unter der SMA20 bleibt, bleibt die kurzfristige DAX Prognose technisch angeschlagen.

Entscheidende Marken liegen bei 23.399 und 23.613 Punkten

Oberhalb von 23.399 Punkten könnten kurzfristige Erholungen starten. Erst ein nachhaltiger Anstieg über den Bereich um 23.613 Punkte würde das Chartbild spürbar stabilisieren.

Bärisches Szenario überwiegt laut Setup

Die aktuelle DAX Prognose sieht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 60 % für ein bärisches Szenario. Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen zunächst bei 23.232 und 23.170 Punkten.

DAX Aktuell: Rücksetzer prägt den Handel

Der DAX aktuell startete gestern bei 23.860 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits früh wurde das Tageshoch markiert, anschließend setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein. Erst am späten Vormittag gelang es den Bullen, den Index zu stabilisieren und eine Gegenbewegung einzuleiten.

Im weiteren Verlauf konnte sich der DAX oberhalb der Marke von 23.600 Punkten festsetzen. Auf der Oberseite blieb der Bereich um 23.800 Punkte jedoch eine klare Hürde. Der Index wurde dort erneut abgewiesen und beendete den Xetra-Handel mit einem Verlust.

Nachbörslich bewegte sich der Markt überwiegend seitwärts. Der Tagesschluss lag bei 23.635 Punkten. Im frühen Handel des heutigen Tages zeigte sich erneut deutliche Schwäche.

Einzelwerte im DAX

Von den 40 DAX-Werten schlossen gestern:

Gewinner:

Brenntag +3,62 %

Bayer +1,89 %

Daimler Truck Holding +1,85 %

Verlierer:

Rheinmetall −6,37 %

Vonovia −4,65 %

Henkel −2,91 %

DAX Prognose: Chartcheck im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus technischer Sicht bleibt das kurzfristige Bild angeschlagen. Der DAX notierte gestern unter der SMA20 (23.532 Punkte). Im Tagesverlauf konnte sich der Index zwar zeitweise bis an die SMA50 (23.728 Punkte) erholen, jedoch fehlte die Kraft für einen nachhaltigen Ausbruch.

Am Nachmittag kam es zu einem kurzen Überschreiten der SMA20, das jedoch sofort wieder abverkauft wurde. Im frühen Handel heute Morgen setzte sich der Rückgang fort.

Wichtige Punkte für die DAX Prognose:

Stabilisierung zunächst notwendig

mögliche Erholung bis zur SMA20

erst ein Anstieg über die SMA50 würde das Bild verbessern

nachhaltige Aufhellung erst über 23.958 Punkten (SMA200 / 23,6 % Retracement)

Solange der Index unter der SMA20 bleibt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

23.150 / 23.130 Punkte

23.035 / 23.020 Punkte

Kurzfristige Einschätzung (1h): bärisch

YouTube Trading Videos

DAX Prognose: Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im mittelfristigen Bild hat sich das Chartbild weiter eingetrübt. Zu Wochenbeginn fiel der DAX unter alle wichtigen gleitenden Durchschnitte.

Die anschließende Erholung führte zwar zurück über das 23,6 % Retracement, scheiterte jedoch im Bereich der SMA20 im 4h-Chart (23.613 Punkte).

Im frühen Handel fiel der Index erneut unter diese Marke.

Interpretation der Lage:

Chartbild bleibt bärisch

Rückläufe zur SMA20 bleiben möglich

dort erhöhtes Risiko erneuter Abweisungen

Erst ein stabiler Ausbruch über die SMA20 könnte eine Bewegung bis zur SMA50 bei 23.851 Punkten ermöglichen.

Kurzfristige Einschätzung (4h): bärisch

DAX Aktuell heute: Vorbörse und Szenarien

Der DAX aktuell startete heute Morgen bei 23.399 Punkten in den vorbörslichen Handel.

Damit liegt der Index:

461 Punkte unter der ersten Notierung von gestern

336 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss

DAX Prognose heute: Handels-Szenarien

Bullisches Szenario

Gelingt es den Bullen, den DAX über 23.399 Punkten zu stabilisieren, könnten folgende Ziele angelaufen werden:

23.422 → 23.441 → 23.478 → 23.501 → 23.524 → 23.549 → 23.567 → 23.581 Punkte

Weitere Ziele darüber:

23.595 → 23.612 → 23.630 → 23.648 → 23.666 → 23.682 → 23.703 → 23.721 → 23.735 → 23.751 → 23.770 → 23.789 → 23.809 Punkte

Bärisches Szenario

Kann sich der Index nicht über 23.399 Punkten halten, könnten weitere Rücksetzer folgen:

23.378 → 23.355 → 23.330 → 23.309 → 23.289 → 23.275 → 23.255 → 23.238 → 23.220 → 23.199 → 23.180 → 23.165 → 23.148 → 23.130 Punkte

Weitere mögliche Ziele darunter:

23.113 → 23.096 → 23.079 → 23.058 → 23.041 → 23.023 → 23.007 → 22.984 → 22.971 → 22.952 → 22.938 → 22.920 → 22.899 → 22.875 → 22.858 → 22.840 Punkte

Wichtige Marken im DAX

Widerstände

23.414 / 23.451

23.526 / 23.531

23.613

23.728 / 23.734

23.827 / 23.851 / 23.888

23.940 / 23.958

24.004 / 24.071

Unterstützungen

23.399

23.232

23.170 / 23.101

22.928

22.788

22.695 / 22.615

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handel wird eine Bewegung in folgender Spanne erwartet:

23.424 / 24.583 bis 23.178 / 23.056 Punkte

Marktprognose auf Basis des aktuellen Setups:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose leicht negativ.

Marktstimmung der Anleger

Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 27 Punkten und befindet sich damit im Bereich Fear.

Vergleichswerte:

vor einer Woche: 37 (Fear)

vor einem Monat: 53 (Neutral)

vor einem Jahr: 15 (Extreme Fear)

Sehr niedrige Werte unter 30 zeigen eine stark pessimistische Stimmung am Markt. Historisch treten in solchen Phasen häufig kurzfristige Gegenbewegungen auf.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren