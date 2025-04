Chart des Tages: EURUSD (17.04.2025)

Der EURUSD hat nach einer jüngsten Rallye seinen Aufwärtstrend erneut abgeschwächt, da die Märkte auf die heutige Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank warten. Eine Zinssenkung wird allgemein erwartet, und das allgemeine wirtschaftliche Umfeld deutet auf eine weitere geldpolitische Lockerung hin. Dennoch gibt es keine klaren Anzeichen für eine Korrektur, und das Potenzial für eine wirtschaftliche Erholung auf dem Kontinent könnte eine weitere Aufwertung des Euro befeuern. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fed hält sich zurück, EZB geht voran Das Jahr 2025 markiert das endgültige Ende der weltweit synchronisierten Zentralbankpolitik, die in den letzten Jahren gemeinsam gegen die Inflation nach der COVID-Pandemie vorgegangen war. Der Kontrast zwischen der EZB und der US-Notenbank Fed ist ein Paradebeispiel dafür. In ihren jüngsten Erklärungen wiesen Fed-Vertreter auf eine „schwierige Phase“ für die Geldpolitik hin und verwiesen auf doppelte Risiken für ihr Mandat – Inflationsdruck und wirtschaftliche Stagnation, die beide mit der Handelspolitik von Donald Trump zusammenhängen. Unterdessen deuten schwache Konjunkturdaten in der Eurozone und ein Inflationsdruck nahe Null – einschließlich eines Rekordrückgangs der Energiepreise in Deutschland – darauf hin, dass die EZB übermäßige Vorsicht vermeiden sollte. Der europäische Anleihemarkt signalisiert eindeutig eine Rückkehr der Zinsen in der Eurozone unter 2 % (siehe Rendite deutscher 2-jähriger Anleihen, graue obere Linie). Steht Europa vor einem Aufschwung? Die neue Ära des Protektionismus hat zu einer deutlichen Abwärtskorrektur der globalen Wachstumsprognosen geführt. Der Druck von Donald Trump könnte sich jedoch letztlich als Vorteil für Europa erweisen. Die derzeit fragwürdige Wettbewerbsfähigkeit der EU könnte sich verbessern, wenn eine lockerere Geldpolitik den Weg für strategische Investitionen und eine gezielte expansive Fiskalpolitik in Deutschland ebnet. Eine Wiederbelebung echter wirtschaftlicher Ambitionen in Verbindung mit der institutionellen Stabilität und Berechenbarkeit Europas könnte weitere Kapitalzuflüsse auf den Kontinent begünstigen und den Euro in einer Zeit sinkenden Vertrauens in den US-Dollar stützen. Ungewiss bleibt jedoch, wie hoch die Zölle zwischen der EU und den USA letztlich ausfallen werden und ob wachstumsfördernde Maßnahmen ausreichen, um die potenziellen BIP-Verluste durch Handelsbarrieren auszugleichen. BIP-Wachstumsprognosen für die Eurozone vor (orange) und nach (blau) dem Tag der Befreiung. Quelle: Bloomberg Economics Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.