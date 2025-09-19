EURUSD Prognose – Chart des Tages Der EURUSD ist heute um mehr als 0,2 % gefallen – von seinem Mehrjahreshoch nahe 1,192 auf aktuell 1,176. Damit rutschte der RSI-Indikator auf 34 Punkte ab und signalisiert eine überverkaufte Marktsituation. Im Chart des Tages zeigt sich, dass ein ähnlicher 1:1-Impuls bereits zwischen Ende August und Anfang September auftrat, gefolgt von zwei kleineren, aber ebenfalls symmetrischen Korrekturen. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Ein wichtiges Signal liefert auch der Blick auf die gleitenden Durchschnitte: Der Kurs notiert inzwischen unterhalb der EMA50 und EMA200 (orange und rot). Diese Entwicklung wird vor allem durch die zuletzt starken US-Konjunkturdaten gestützt – insbesondere durch den robusten Arbeitsmarkt. So fielen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um fast 30.000, der stärkste Rückgang seit 2021. Das hat Rezessionsängste gedämpft und den US-Dollar zusätzlich gestärkt, der heute ebenfalls um mehr als 0,2 % zulegen kann. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Technische EURUSD Analyse im Stundenchart Im Stundenchart (EURUSD Prognose im H1-Intervall) richtet sich der Fokus nun auf die Rückeroberung der EMA200 (rote Linie). Ein Anstieg über dieses Niveau könnte eine neue bullische Impulsbewegung auslösen. Auf der Gegenseite gilt die Marke von 1,17 als kritische Unterstützung. Ein Bruch darunter würde den jüngsten Aufwärtstrend infrage stellen und das Risiko einer tieferen Korrektur erhöhen – besonders nach den zuvor erzielten Rekordgewinnen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.