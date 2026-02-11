Siemens Energy Aktie im Fokus: starken Quartalszahlen: Rekord-Auftragseingang, operative Marge über Ziel - jetzt Aktien kaufen?

Die Siemens Energy Aktie rückt nach einem starken Jahresauftakt wieder in den Fokus der Anleger. Der Energietechnikkonzern profitiert weiterhin von einer weltweit hohen Stromnachfrage – insbesondere im Bereich Gasturbinen und Netztechnik.

Mit deutlich steigenden Umsätzen, einem Rekord-Auftragsbestand und einem kräftig verbesserten operativen Ergebnis liefert Siemens Energy starke Argumente für Investoren. Doch stellt sich jetzt die Frage: Ist es sinnvoll, Siemens Energy Aktien zu kaufen – oder ist das positive Szenario bereits eingepreist?

► Siemens Energy WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker: ENR.DE

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur Siemens Energy Aktie

Rekord-Auftragseingang: Neugeschäft steigt um mehr als ein Drittel auf 17,6 Mrd. Euro.

Operative Marge über Ziel: Bereinigte Marge klettert auf 12 % – über Jahresprognose.

Gamesa verbessert sich: Verluste im Windgeschäft deutlich reduziert.

📊 Starker Jahresauftakt: Umsatz & Aufträge auf Rekordniveau

Siemens Energy konnte im ersten Quartal (per Ende Dezember) den Umsatz auf vergleichbarer Basis um 12,8 % auf knapp 9,7 Milliarden Euro steigern.

Noch beeindruckender entwickelte sich das Neugeschäft:

Auftragseingang: + gut ein Drittel auf 17,6 Milliarden Euro

Rekord-Auftragsbestand: 146 Milliarden Euro

Der größte Beitrag kam aus den USA, wobei insbesondere das Gasturbinengeschäft mit einem Anstieg von über 80 % auf 8,75 Milliarden Euro glänzte.

Auch die Netztechnik konnte ein Plus von gut einem Fünftel beim Auftragseingang verbuchen – ein klares Signal für die starke Nachfrage nach Energieinfrastruktur.

📈 Operatives Ergebnis: Marge deutlich über Erwartungen

Besonders positiv reagierten Anleger auf das operative Ergebnis:

Bereinigtes operatives Ergebnis: 1,16 Milliarden Euro (Vorjahr: 481 Mio. Euro)

Operative Marge: 12 % (Anstieg um 6,6 Prozentpunkte)

Damit liegt Siemens Energy sogar über dem Jahresziel von 9 bis 11 % – ein starkes Signal an den Kapitalmarkt.

Unter dem Strich wurde der Gewinn mit 746 Millionen Euro nahezu verdreifacht.

🌬️ Siemens Gamesa: Lichtblick im Windgeschäft

Das lange problematische Windturbinengeschäft von Siemens Gamesa zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung. Zwar bleibt das Segment herausfordernd, doch die Verluste wurden deutlich reduziert.

CEO Christian Bruch sprach von einem „sehr erfolgreichen“ Start ins Geschäftsjahr und verwies insbesondere auf die starke Nachfrage im Gasturbinen- und Netztechnikbereich.

Die Jahresprognose wurde bestätigt – ein weiterer Stabilitätsfaktor für die Siemens Energy Aktie.

🔮 Bewertung & Perspektive: Jetzt Siemens Energy Aktien kaufen?

Die Kombination aus:

Rekord-Auftragsbestand

starker operativer Marge

wachsender US-Nachfrage

Stabilisierung bei Gamesa

spricht für eine strukturelle Verbesserung der Ertragslage.

Gleichzeitig bleibt das Unternehmen abhängig von Großprojekten, Energiepolitik und globalen Investitionszyklen. Für Anleger, die gezielt Aktien kaufen möchten, bietet die Siemens Energy Aktie ein Exposure zum globalen Energieinfrastruktur-Boom – inklusive Chancen durch den Ausbau von Stromnetzen und Gaskraftwerken.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Pfizer investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Pfizer durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

🧠 Fazit: Siemens Energy Aktie – Turnaround bestätigt?

Die aktuellen Zahlen zeigen klar: Die Siemens Energy Aktie profitiert massiv von der hohen Stromnachfrage und der Investitionsoffensive in Energieinfrastruktur. Umsatz, Auftragseingang und Marge entwickeln sich stark, während das Windgeschäft erste Stabilisierungssignale sendet.

👉 Für langfristig orientierte Anleger kann es interessant sein, Siemens Energy Aktien zu kaufen, insbesondere wenn man an den globalen Ausbau von Stromnetzen und gesicherter Energieerzeugung glaubt. Kurzfristige Schwankungen bleiben jedoch möglich.

Siemens Energy Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*

*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

❓ FAQ zur Siemens Energy Aktie

❓ Ist die Siemens Energy Aktie aktuell kaufenswert?

Die Siemens Energy Aktie profitiert von einem starken Auftragseingang, steigenden Umsätzen und einer verbesserten operativen Marge. Für langfristig orientierte Anleger kann es sinnvoll sein, Siemens Energy Aktien zu kaufen – insbesondere mit Blick auf den globalen Ausbau der Energieinfrastruktur.

❓ Warum ist die Siemens Energy Aktie zuletzt gestiegen?

Die Siemens Energy Aktie legte zu, nachdem das Unternehmen starke Quartalszahlen präsentierte. Besonders der Rekord-Auftragseingang und die operative Marge über dem Jahresziel überzeugten Anleger.

❓ Welche Rolle spielt das Gasturbinengeschäft für Siemens Energy?

Das Gasturbinengeschäft ist derzeit ein wichtiger Wachstumstreiber. Die hohe Nachfrage, insbesondere aus den USA, führte zu einem deutlichen Anstieg beim Auftragseingang und stützt die Profitabilität.

❓ Wie entwickelt sich das Windgeschäft von Siemens Gamesa?

Das Windsegment bleibt herausfordernd, zeigt jedoch Anzeichen einer Stabilisierung. Verluste wurden reduziert, was für Anleger ein positives Signal sein kann.

❓ Für welche Anleger eignet sich die Siemens Energy Aktie?

Die Siemens Energy Aktie eignet sich vor allem für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, die gezielt Aktien kaufen und auf Investitionen in Energieinfrastruktur, Netzausbau und konventionelle sowie erneuerbare Energie setzen möchten.