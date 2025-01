Chart des Tages 🔴 EURUSD Forexpaar (28.01.2025)

Der EURUSD ist auf 1,0428 gefallen und verzeichnet damit einen starken R√ľckgang von 0,7 % gegen√ľber einem allgemein erstarkenden US-Dollar, da die aggressive Haltung von Pr√§sident Trump in Bezug auf Handelsz√∂lle eine Flucht in sichere Anlagen ausl√∂st. Der Anstieg des Greenback gewann an Fahrt, nachdem Trump seine Pl√§ne f√ľr ‚Äěviel h√∂here‚Äú allgemeine Z√∂lle bekannt gab und den vom Finanzministerium vorgeschlagenen Satz von 2,5 % als unzureichend abtat. ‚ĖļEURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Dollar-Dominanz Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der US-Dollar hat auf breiter Front zugelegt, und der Dollar-Index ist nach Trumps j√ľngsten √Ąu√üerungen um 0,4 % gestiegen. Die Auswirkungen auf den breiteren Markt waren erheblich, wobei risikosensible W√§hrungen nachgaben und Zufl√ľsse in sichere H√§fen dem Dollar zugutekamen. Die Marktteilnehmer passen ihre Positionen rasch an, und Hedgefonds erh√∂hen ihr Engagement in Long-Dollar-Positionen, da erwartet wird, dass protektionistische Ma√ünahmen den Greenback weiterhin st√ľtzen werden. Auswirkungen der Z√∂lle Die vorgeschlagene Eskalation der Zollstruktur, die m√∂glicherweise bis zu 20 % erreichen k√∂nnte, stellt eine besondere Bedrohung f√ľr die exportorientierte Wirtschaft der Eurozone dar. Europ√§ische Autohersteller und Industrieunternehmen sind besonders anf√§llig, da die potenziellen Z√∂lle auf Halbleiter und Metalle die Gefahr bergen, wichtige Lieferketten zu unterbrechen. Marktanalysten gehen in ihrer Prognose davon aus, dass ein universeller Zollsatz von 20 % das BIP-Wachstum der Eurozone im Jahr 2025 um 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte senken k√∂nnte. Europ√§ische wirtschaftliche Herausforderungen Zus√§tzlich zu den Problemen des Euro zeigt die Wirtschaft der Eurozone weiterhin Anzeichen von Schw√§che, insbesondere in ihrem gr√∂√üten Mitgliedsstaat. Das stagnierende BIP im vierten Quartal und die entt√§uschenden IFO-Gesch√§ftserwartungen in Deutschland haben die Bedenken hinsichtlich des Wachstumskurses der Region verst√§rkt. Der erhebliche Handels√ľberschuss der Eurozone gegen√ľber den USA macht sie besonders anf√§llig f√ľr eine Eskalation der Handelsspannungen, was zus√§tzlichen Gegenwind f√ľr die gemeinsame W√§hrung bedeutet. EZB-Leitzinssenkung Die Europ√§ische Zentralbank befindet sich in einer zunehmend komplexen Lage, da sie schwache Wirtschaftsdaten gegen ihr Inflationsmandat abw√§gt. Die Marktpreise spiegeln nun die Erwartungen einer aggressiveren geldpolitischen Lockerung wider, wobei drei Senkungen um jeweils 25 Basispunkte f√ľr 2025 vollst√§ndig eingepreist sind. Die Pr√§sidentin der EZB, Christine Lagarde, sieht sich auf der Sitzung in dieser Woche einem zunehmenden Druck ausgesetzt, sowohl die Wachstumssorgen als auch die m√∂glichen Auswirkungen der US-Handelsma√ünahmen anzusprechen. ¬† Implizite Zinssenkungen in der Eurozone. Quelle: Bloomberg ¬† Marktausblick Die kurzfristige Richtung scheint stark in Richtung einer weiteren Euro-Schw√§che zu tendieren, da der Dollar weiterhin stark ist. Das W√§hrungspaar reagiert weiterhin sehr empfindlich auf Schlagzeilen √ľber die US-Handelspolitik, wobei die Volatilit√§t voraussichtlich hoch bleiben wird, w√§hrend die M√§rkte die Auswirkungen potenzieller Zollerh√∂hungen von bis zu 20 % verdauen. Der traditionelle Renditevorteil, der normalerweise den Euro st√ľtzen k√∂nnte, wurde von diesen umfassenderen makro√∂konomischen Bedenken und der erneuten Attraktivit√§t des Dollars als sicherer Hafen √ľberschattet. ¬† EURUSD im Tageschart Der EURUSD n√§hert sich dem 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level, das mit dem 50-Tage-SMA zusammenf√§llt. Erwartet wird, dass dieses Niveau als starke Unterst√ľtzung fungiert, da es in den letzten zwei Monaten eine bedeutende Rolle im Handel gespielt hat. Bei einer Umkehrung werden das 38,2 % Fibonacci-Retracement-Niveau, gefolgt vom 100-Tage-SMA, zu wichtigen Widerstandswerten, die es zu beobachten gilt. Der RSI versucht, eine Aufw√§rtsdivergenz zu durchbrechen, w√§hrend der MACD sich verengt und Anzeichen einer m√∂glichen r√ľckl√§ufigen Divergenz zeigt, was f√ľr Bullen ein Zeichen zur Vorsicht ist. Quelle: xStation Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

