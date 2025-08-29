EURUSD Prognose – Forex Aktuell im Fokus
Der EURUSD startete den heutigen Handel mit Schwäche, nachdem schwache deutsche Einzelhandelsumsätze und eine rückläufige Produzentenpreisinflation veröffentlicht wurden. Die Umsätze im deutschen Einzelhandel fielen im Monatsvergleich um 1,5 %, während sie im Jahresvergleich nur um 2,0 % zulegten – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem fast 5 % Wachstum im Juni. Solche Daten schwächen die Erzählung eines robusten europäischen Konsums und beeinflussen die EURUSD Prognose erheblich.
►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD
Eurozone-Daten: Frankreich und Spanien liefern gemischte Signale
Auch aus Frankreich und Spanien kamen neue Inflationsdaten. In Frankreich lag die Teuerung bei nur 0,9 % im Jahresvergleich, während ein Monatsanstieg von 0,4 % verzeichnet wurde. Spanien meldete dagegen eine weiter erhöhte Inflation von 2,7 % im Jahresvergleich, jedoch ohne den erwarteten Anstieg auf 2,8 %.
Überraschung aus Deutschland: Inflationsanstieg in Bundesländern
Ein wesentlicher Treiber für den Euro waren überraschend hohe Inflationswerte aus mehreren deutschen Bundesländern. So stieg die Inflation in Brandenburg von 2,2 % auf 2,5 % im Jahresvergleich. Nahezu alle Bundesländer meldeten höhere Werte, was auf einen deutlichen Rebound der CPI-Inflation im August hindeutet. Die bundesweiten Zahlen werden am Nachmittag veröffentlicht.
Die Erwartungen deuten derzeit auf einen Anstieg der deutschen Inflation von 2,0 % auf 2,1 % im Jahresvergleich hin. Ein Aufwärtssurprise könnte die Haltung der EZB, die Zinsen vorerst stabil zu halten, zusätzlich festigen.
Zinspolitik: EZB und Fed im Fokus
Am Markt wird für die EZB-Sitzung im September eine nahezu 0%-Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung eingepreist. Für Dezember liegt die Wahrscheinlichkeit aktuell bei rund 40 % (Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB).
Die Erwartungen deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinsänderung bei der Sitzung im September nahezu null ist. Für Dezember preist der Markt eine Wahrscheinlichkeit von knapp unter 40 % ein. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB
Auf der US-Seite richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten um 14:30 Uhr dt. Zeit. Sollten diese höher als erwartet ausfallen, könnte dies die starken Markterwartungen von 85 % für eine Fed-Zinssenkung im September dämpfen. Umgekehrt könnte eine moderatere Inflation das Vertrauen in eine baldige Zinssenkung stärken.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
EURUSD Kursentwicklung – Prognose und charttechnische Marken
Dank der positiven Überraschungen aus Deutschland hat sich der EURUSD von seinen morgendlichen Verlusten weitgehend erholt. Auffällig ist, dass das Paar in den letzten Wochen mehrfach an der Marke von 1,1600 reagierte. Ein erneuter Test der 1,1700-Marke ist denkbar, sollte die US-Inflation schwächer als erwartet ausfallen. Diese Zone markiert die obere Begrenzung des aktuellen Abwärtstrendkanals.
