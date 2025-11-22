Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 48/2025 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis konnte sich in den letzten Handelstagen etwas erholen. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass es im Rahmen der Erholung über die SMA20 (aktuell bei 4.041,8 US-Dollar) ging, die Bewegung aber rasch verkümmerte. In der letzten Handelswoche ging es in einer engen Box seitwärts über der SMA20 entlang. Die Lunten der Tageskerzen haben mehrfach auf dieser Linie aufgesetzt, bzw. sind unter die SMA20 gelaufen, die Kerzenkörper haben sich über dieser Durchschnittslinie ausgebildet. Gold muss versuchen sich in der kommenden Handelswoche über der SMA20 zu halten. Gelingt dies, so könnte es aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten das Wochenhoch der Vorwoche und darüber die 4.160 US-Dollar bzw. die 4.210 US-Dollar sein.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 22.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Gold Rückblick der Woche

Der Goldpreis startete am Montag bei 4.066,0 USD und lag damit 48,7 USD über dem Niveau der Vorwoche, jedoch 21 USD unter dem vorherigen Wochenschluss. Nach einer anfänglichen Seitwärtsphase geriet Gold am Montagabend stärker unter Druck. Die zwischenzeitliche Erholung im Frühhandel am Dienstag wurde schnell wieder abgegeben.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zur Wochenmitte setzte eine weitere Erholung ein, die nach Ausbildung des Wochenhochs auslief. Der Goldpreis bewegte sich anschließend in einer engen Seitwärtsbox bis zum Wochenschluss und endete bei 4.067,3 USD – kaum verändert zum Wochenbeginn.

Das Wochenhoch und Wochentief lagen jeweils unter den Vorwochenwerten. Nach zwei starken Gewinnwochen zeigte sich diesmal ein leichter Wochenverlust bei geringerer Volatilität.

Goldpreis Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre, 10 Jahre

Wir gingen davon aus, dass der Ausbruch über 4.130,5 USD das nächste Ziel bei 4.132,9 USD aktiviert. Das Ziel wurde knapp verfehlt und das Setup damit nicht bestätigt - die grundsätzliche Einschätzung mit "Leicht Bärisch" ging auf mit rund 0,5% Wochenminus.

Mit dem Bruch der 4.001,1 USD fiel Gold unter das nächste Ziel bei 3.998,9 USD.



📊 Goldpreis: Wichtige Widerstände & Unterstützungen

GOLD Widerstände:

4.069,5

4.074,2

4.082,3

4.102,8

4.106,5

4.132,4

4.186,9

4.245,4

GOLD Unterstützungen:

4.061,5

4.041,4

4.032,0

3.988,8

3.946,6

3.928,9

3.886,5

3.819,5



Zentrale Kurs-Marken im Goldpreis Setup

Intraday-Marken: 4.157 / 3.929

Tagesschlussmarken: 4.266 / 3.800

Break1 Bull (Wochenschluss): 2.491

Break2 Bull (Montagsschluss): 1.977

Boxbereich: 4.617 – 2.941

Range: 4.895 – 2.491

Zyklische Bewegung 2020–2033: 11.222 – 1.045



📈 Gold Chartcheck – Daily & 4h Analyse

Gold Analyse im Daily Chart (SMA20 / SMA50 / Retracements)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Goldpreis konnte sich leicht erholen und über die SMA20 (4.041,8 USD) steigen, fiel aber nicht nachhaltig davon weg. In der Vorwoche bewegte sich der Goldpreis eng seitwärts oberhalb der SMA20. Die Kerzendochte stachen mehrfach unter die Linie, die Körper blieben jedoch darüber.

Bullisches Szenario

Bleibt der Goldpreis über der SMA20, ergeben sich Aufwärtspotenziale:

Ziele: Vorwochenhoch, 4.160 USD, darüber 4.210 USD

Ein nachhaltiges Halten über SMA20 bestätigt eine bullische Gold Prognose

Bärisches Szenario

Unterhalb der SMA20 droht ein Rücksetzer:

Ziele: SMA50 (3.988,8 USD) → 23,6 % Retracement

Ein Tagesschluss unter dem Retracement könnte dynamische Abgaben signalisieren.

Übergeordnetes Chartbild (Daily): bullisch

Gold Analyse im 4h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Seitwärtsbewegung ist im 4h Chart besonders klar. Gold fiel unter SMA20 (4.074,2 USD) und SMA50 (4.102,8 USD), fand aber solide Unterstützung an der SMA200 (4.082,3 USD).

Alle drei gleitenden Durchschnitte liegen eng beieinander, was auf eine bevorstehende Richtungsentscheidung hindeutet.

Bullische Perspektive

Relevanter Trigger: Über SMA50 etablieren

Steigt Gold über das Vorwochenhoch, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Erholung Richtung 4.160–4.210 USD ausgeweitet wird.

Bärisches Risiko

Unter SMA20 → Rücksetzer Richtung 23,6 % Retracement

Spätestens bei 3.888–3.885 USD muss die Gegenbewegung einsetzen, um das bullische Setup zu erhalten.

Kurzfristiges Chartbild (4h): bullisch / neutral

💡Fazit – Goldpreis Ausblick & Gold Prognose KW 48/2025

Gold muss sich per Tagesschluss über der SMA20 halten, um Chancen auf neue Hochs zu wahren.

Ein bestätigter Schlusskurs unter SMA50 verschiebt den Fokus wieder klar auf die Unterseite.

Erwartete Tendenz: seitwärts / aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario: 40 %

Gold Prognose – Handelsideen für die neue Woche (für aktive Trader)

🟢 Long Setup, Bull-Szenario

Hält Gold die Marke 4.067,3 USD, könnten folgende Ziele erreicht werden:

4.070,1 → 4.072,9 → 4.075,8 → 4.078,6 → 4.081,1 → 4.084,0 → 4.086,7 →

4.089,6 → 4.092,3 → 4.095,7 → 4.098,6 → 4.100,9 → 4.103,5 →

4.106,0 → 4.108,7 → 4.111,6 → 4.113,5 → 4.116,0 → 4.119,1 →

4.120,9 → 4.122,7 → 4.125,5 → 4.128,0 → 4.130,5 → 4.132,9 →

4.134,9 → 4.137,0 → 4.139,8 → 4.142,7 → 4.145,3 → 4.148,1 →

4.150,5 → 4.153,7 → 4.155,9 → 4.158,8 → 4.161,4 → 4.163,6 →

4.166,5 → 4.169,4 → 4.171,1 → 4.173,5 → 4.175,9 USD

🔴 Short Setup, Bear-Szenario

Unterhalb von 4.067,3 USD öffnen sich folgende Abwärtsziele:

4.065,3 → 4.062,7 → 4.059,8 → 4.057,1 → 4.054,6 → 4.052,1 →

4.049,7 → 4.046,5 → 4.043,7 → 4.040,6 → 4.037,7 → 4.034,9 →

4.031,8 → 4.028,8 → 4.025,4 → 4.023,0 → 4.020,4 → 4.017,9 →

4.015,7 → 4.012,3 → 4.009,7 → 4.006,3 → 4.003,8 → 4.001,1 →

3.998,9 → 3.996,1 → 3.993,7 → 3.990,8 → 3.988,1 → 3.985,9 →

3.982,7 → 3.979,2 → 3.976,8 → 3.973,4 → 3.969,0 → 3.967,2 →

3.964,2 → 3.961,5 → 3.958,8 → 3.956,1 → 3.953,4 → 3.950,4 →

3.947,7 → 3.944,6 USD

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

FAQ – Goldpreis, Gold Prognose & Gold Analyse Aktuell

1. Wie hat sich der Goldpreis in der Woche vom 17.11. bis 21.11.2025 entwickelt?

Der Goldpreis bewegte sich weitgehend seitwärts und schloss die Woche bei 4.067,3 USD. Damit lag der Goldpreis nahezu auf dem Niveau des Wochenstarts. Sowohl Wochenhoch als auch Wochentief lagen leicht unter den Vorwochenwerten.

2. Was zeigt die aktuelle Gold Analyse für die kommenden Handelstage?

Die Analyse deutet auf ein bullisch bis neutrales Szenario hin. Solange Gold über der SMA20 bleibt, bestehen Chancen auf steigende Kurse. Ein Fall unter die SMA50 könnte dagegen weitere Abgaben auslösen.

3. Wie lautet die Gold Prognose für die KW 48/2025?

Unsere Gold Prognose für die neue Woche lautet: seitwärts bis leicht aufwärts.

Chance auf ein bullisches Szenario: 60 %

Risiko für ein bärisches Szenario: 40 %

4. Welche Marken sind für den Goldpreis aktuell besonders wichtig?

Wichtig sind vor allem:

Unterstützungen: 4.061,5 / 4.041,4 / 3.988,8 USD

Widerstände: 4.069,5 / 4.082,3 / 4.102,8 USD

Diese Marken bestimmen die kurzfristige Richtung im Goldpreis.

5. Welche Rolle spielen SMA20, SMA50 und SMA200 in der Gold Analyse?

SMA20: Kurzfristiger Trendfilter – oberhalb davon bleibt die Gold Prognose positiv.

SMA50: Mittelfristige Unterstützung – ein Bruch kann zu weiteren Abgaben führen.

SMA200: Langfristige Trendlinie – bietet stabile Unterstützung.

6. Wohin könnte sich der Goldpreis kurzfristig entwickeln?

Steigt Gold über das Vorwochenhoch, sind Ziele zwischen 4.160 und 4.210 USD möglich.

Fällt Gold dagegen klar unter die SMA20, rücken 3.990 bis 3.885 USD in den Fokus.

7. Warum ist der Goldpreis zuletzt seitwärts gelaufen?

Der Markt befand sich in einer engen Konsolidationsphase, beeinflusst von:

technischem Widerstand

eng beieinander liegenden gleitenden Durchschnitten

geringer Volatilität im Vergleich zu Vorwochen

Die Marktteilnehmer warten auf neue Impulse.

8. Lohnt sich aktuell ein Long- oder Short-Setup beim Goldpreis?

Long-Setup: sinnvoll oberhalb von 4.067,3 USD , solange Gold Stärke zeigt.

Short-Setup: relevant, wenn Gold unter 4.067,3 USD fällt und Dynamik nach unten erzeugt.

9. Welche Faktoren beeinflussen die Gold Prognose diese Woche?

Entscheidend sind:

Verhalten an der SMA20/50

Charttechnische Signale (Hochs/Tiefs der Vorwoche)

Marktvolatilität

makroökonomische Impulse wie Zins- und Inflationsdaten

10. Wie sieht das übergeordnete Bild für den Goldpreis aus?

Langfristig bleibt der Goldchart bullisch. Solange Gold über den langfristigen Trendlinien bleibt, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich.

11. Welche Ziele sehen Analysten im Bull-Szenario?

Im bullischen Szenario könnten mittelfristig folgende Ziele relevant werden:

4.160 USD

4.210 USD

Und darüber potenziell weitere Aufwärtsziele gemäß Trendkanal

12. Was bedeutet das 23,6 % Retracement für die Gold Analyse?

Es markiert eine wichtige Korrekturmarke. Ein Rücksetzer dorthin wäre technisch sauber – ein Tagesschluss unterhalb davon könnte jedoch ein stärkeres Abwärtssignal sein.

13. Wann verändert sich die bullische Gold Prognose?

Sobald Gold per Tagesschluss unter die SMA50 fällt, würde das Risiko steigen, dass die übergeordnete bullische Struktur infrage gestellt wird.

14. Gibt es saisonale Muster beim Goldpreis?

Ja. In vielen Jahren zeigt Gold im letzten Quartal eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse – auch wenn kurzfristige Konsolidierungen wie aktuell möglich sind.

15. Was ist die wichtigste Erkenntnis aus der aktuellen Gold Analyse?

Gold steht vor einer Richtungsentscheidung.

Über SMA20 → Aufwärtspotenzial.

Unter SMA50 → Korrekturgefahr.