Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Bitcoin, Nasdaq 100, USDJPY

Das Wichtigste in Kürze USDJPY im Fokus

Nasdaq 100 unter Druck

Bitcoin kämpft mit niedrigster Liquidität seit Monaten

Die kommende Woche verspricht hohe Spannung an den Finanzmärkten. Drei Instrumente stehen im Mittelpunkt des Börse Ausblicks: Bitcoin, USDJPY und der Nasdaq 100. Alle drei befinden sich an kritischen technischen und fundamentalen Wendepunkten. Während Bitcoin mit extrem niedriger Liquidität und massiven ETF-Abflüssen kämpft, reagiert der USDJPY auf das größte japanische Konjunkturpaket seit der Pandemie. Gleichzeitig steht der Nasdaq 100 zwischen starken Nvidia-Zahlen und wachsender geldpolitischer Unsicherheit. ⭐ Key Takeaways ₿ Bitcoin kämpft mit niedrigster Liquidität seit Monaten: Panikverkäufe & ETF-Abflüsse belasten Trend.

💴 USDJPY im Fokus: Japans Rekord-Fiskalpaket & hohe Inflation erhöhen BoJ-Zinserwartungen.

📉 Nasdaq 100 unter Druck: Trotz starker Nvidia-Zahlen >8 % Verlust vom Hoch – KI-Bubble-Sorgen steigen. ₿📉 Bitcoin – Trend an der kritischen 80.000-USD-Zone Bitcoin testet erneut die Zone um 80.000 USD, wobei die zentrale Unterstützungsregion bei 75.000–80.000 USD kurzfristig entscheidend bleibt. 🔍 Wichtige Faktoren für die Woche extrem niedrige Liquidität

→ verstärkt durch TGA-Veränderungen & Inaktivität großer Wallets

Whales realisieren Gewinne

Spot-ETF-Abflüsse auf Rekordniveau

Einfluss des Aktienmarktsentiments ➡️ Börse Prognose: Hält die 75k–80k-Region nicht, droht eine tiefere Abwärtsbewegung. 💴📊 USDJPY – BoJ rückt wieder in den Fokus Der USDJPY steht unter Beobachtung, nachdem Japan ein Rekord-21,3 Billionen JPY schweres Fiskalpaket angekündigt hat. 🔍 Fundamentaler Ausblick Inflation bleibt hoch: Kern & Gesamt-CPI bei 3,0–3,1 %

BoJ-Mitglieder Ueda & Koeda signalisieren mögliche Zinserhöhungen

Yen bleibt schwächste G10-Währung 📅 Wichtige Daten am Freitag Tokyo CPI

Einzelhandelsumsätze

Industrieproduktion ➡️ Börse aktuell: Diese Daten könnten Erwartungen für eine BoJ-Zinsanhebung im Dezember deutlich erhöhen. 📉📈 Nasdaq 100 – Nervosität trotz Nvidia-Zahlen Obwohl Nvidia die Erwartungen erfüllt hat, konnte das positive Momentum nicht gehalten werden. Der Nasdaq 100: erholte sich kurz nach dem Report

fiel dann aber wieder

verliert nun über 8,30 % vom jüngsten Hoch 🔍 Gründe für die Schwäche Zweifel an echter KI-Nachfrage

Sorgen über künstlich aufgeblähte AI-Investitionen

Liquiditätsengpässe durch Government Shutdown

Unsicherheit über mögliche Zinssenkung beim nächsten FOMC-Meeting

kommende nachgereichte PPI-Daten ➡️ Börse Ausblick: Der Index bleibt stark abhängig von Tech-Sentiment + Zinsfantasie. 🧩 Fazit: Märkte stehen vor entscheidender Woche Die drei beobachteten Instrumente – Bitcoin, USDJPY und Nasdaq 100 – liefern ein spannendes Bild für die Börse Prognose: Bitcoin steht kurz davor, seinen Aufwärtstrend zu verlieren.

USDJPY könnte durch eine mögliche BoJ-Überraschung eine Trendwende erleben.

Bitcoin Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

