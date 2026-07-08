Chart des Tages: EURUSD Prognose - FOMC-Protokoll und EZB im Fokus

- Das heutige FOMC-Protokoll dürfte den wichtigsten Impulsgeber für den EURUSD und den US-Dollar darstellen
- Die EZB bleibt aufgrund der anhaltend hohen VPI-Inflation ein wichtiger Unterstützungsfaktor für den Euro
- Geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise erhöhen die Unsicherheit
- Das heutige FOMC-Protokoll dürfte den wichtigsten Impulsgeber für den EURUSD und den US-Dollar darstellen
- Die EZB bleibt aufgrund der anhaltend hohen VPI-Inflation ein wichtiger Unterstützungsfaktor für den Euro
- Geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise erhöhen die Unsicherheit
Die Entwicklung am EURUSD wird am Mittwoch von drei entscheidenden Einflussfaktoren geprägt: den Erwartungen an die künftige Geldpolitik der US-Notenbank, der weiterhin restriktiven Haltung der Europäischen Zentralbank sowie den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.
► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD
Der Markt befindet sich derzeit in einer besonderen Phase. Anleger diskutieren nicht mehr ausschließlich, welche Notenbank die restriktivere Geldpolitik verfolgt. Vielmehr steht die Frage im Mittelpunkt, wie lange die Federal Reserve die Zinsen auf dem aktuellen Niveau belässt und ob die Europäische Zentralbank aufgrund anhaltender VPI-Dynamik weitere Zinserhöhungen vornehmen muss.
Besondere Aufmerksamkeit gilt heute der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten FOMC-Sitzung. Gleichzeitig beeinflussen steigende Ölpreise und geopolitische Risiken die Inflationserwartungen auf beiden Seiten des Atlantiks und sorgen für erhöhte Schwankungen am Devisenmarkt.
Chart des Tages: Drei Faktoren bestimmen aktuell die EURUSD Prognose
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
1. FOMC-Protokoll liefert Hinweise auf den weiteren Kurs der Fed
Das wichtigste Ereignis des Tages ist die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC). Im Mittelpunkt steht dabei weniger die Frage, ob die Fed ihren restriktiven Kurs beibehält, sondern vielmehr, wann erste Zinssenkungen möglich werden könnten. Die Finanzmärkte rechnen zunehmend mit einer späteren Lockerung der Geldpolitik. Gleichzeitig muss die US-Notenbank äußerst vorsichtig kommunizieren. Ein zu früher Hinweis auf Zinssenkungen könnte als verfrühter Sieg über die Inflation interpretiert werden und die Glaubwürdigkeit der Fed beeinträchtigen.
Besondere Aufmerksamkeit erhält das Protokoll zudem, weil Anleger die ersten geldpolitischen Signale unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh genau analysieren. Er steht vor der Herausforderung, die Erwartungen der Märkte an sinkende Zinsen mit der konsequenten Bekämpfung der Inflation in Einklang zu bringen.
Im Fokus stehen insbesondere drei Fragen:
- Wie hartnäckig schätzen die Währungshüter den Inflationsdruck ein?
- Wie robust präsentiert sich die US-Wirtschaft?
- Wann könnte ein Zinssenkungszyklus beginnen?
Sollte das Protokoll eine vorsichtigere Haltung gegenüber Zinssenkungen erkennen lassen, dürfte der US-Dollar Unterstützung erhalten. Werden dagegen Hinweise auf eine frühere Lockerung gesehen, könnte dies den Greenback unter Druck setzen.
2. EZB bleibt restriktiv und stützt den Euro
Während die Fed über den Zeitpunkt möglicher Zinssenkungen diskutiert, bleibt die Europäische Zentralbank auf einem vergleichsweise restriktiven Kurs. Nach der Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juni richtet sich der Blick weiterhin auf die hartnäckige Inflation. Immer mehr Marktteilnehmer rechnen damit, dass die EZB im weiteren Jahresverlauf erneut an der Zinsschraube drehen könnte. Noch vor wenigen Monaten standen die Konjunktursorgen im Euroraum im Vordergrund. Mittlerweile rücken jedoch die anhaltend hohen Preissteigerungen, insbesondere im Dienstleistungssektor, wieder stärker in den Fokus. Zusätzlichen Inflationsdruck könnten steigende Energiepreise erzeugen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte die EZB gezwungen sein, ihre restriktive Geldpolitik länger aufrechtzuerhalten als bislang erwartet. Für den Euro stellt dies einen wichtigen Unterstützungsfaktor dar. Selbst wenn der US-Dollar aufgrund seiner Rolle als sicherer Hafen gefragt bleibt, profitiert die Gemeinschaftswährung von der Aussicht auf höhere Zinsen im Euroraum.
3. Nahost-Konflikt und Ölpreise erhöhen die Unsicherheit
Ein weiterer entscheidender Einflussfaktor bleibt die angespannte Lage im Nahen Osten. Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie mögliche Einschränkungen iranischer Ölexporte haben die Sorgen über Unterbrechungen der Energieversorgung deutlich erhöht. Die Folge sind steigende Preise für Brent- und WTI-Öl. Anleger kalkulieren wieder verstärkt mit dem Risiko, dass die Inflation länger erhöht bleibt.
Für den EURUSD ergibt sich daraus ein gemischtes Bild. Einerseits profitiert der US-Dollar in geopolitisch unsicheren Zeiten regelmäßig von seiner Rolle als sicherer Hafen. Andererseits erschweren steigende Energiepreise den Notenbanken ihre geldpolitischen Entscheidungen. Gerade die Eurozone reagiert aufgrund ihrer Energieabhängigkeit besonders sensibel auf steigende Importpreise. Sollten die Ölpreise ihren Aufwärtstrend fortsetzen, könnten die Märkte zunehmend davon ausgehen, dass sowohl die Fed als auch die EZB ihre restriktive Geldpolitik länger beibehalten müssen.
EURUSD Prognose: Alles hängt von der Fed-EZB-Divergenz ab
Die aktuelle Entwicklung des wichtigsten Währungspaares der Welt wird von drei zentralen Themen bestimmt:
- Fed: Der Markt sucht nach Hinweisen auf den Zeitpunkt möglicher Zinssenkungen.
- EZB: Anleger rechnen zunehmend mit einer weiteren Straffung der Geldpolitik.
- Nahost und Ölpreis: Geopolitische Risiken erhöhen die Inflationsunsicherheit und sorgen für stärkere Kursschwankungen.
Vor diesem Hintergrund bleibt der EURUSD äußerst anfällig für größere Kursbewegungen. Bereits neue Aussagen der Notenbanken oder geopolitische Entwicklungen können die Erwartungen an den geldpolitischen Abstand zwischen Fed und EZB deutlich verändern.
Eine Schlüsselrolle spielen dabei die Renditen von US-Staatsanleihen. Steigende Renditen stützen in der Regel den US-Dollar, während fallende Renditen den Euro begünstigen können.
Chart des Tages: Technischer Ausblick EURUSD
Aus charttechnischer Sicht bleibt der EURUSD in einer entscheidenden Phase. Das heutige FOMC-Protokoll könnte den Ausbruch aus der aktuellen Handelsspanne auslösen. Fällt das Protokoll restriktiver als erwartet aus, dürfte der US-Dollar kurzfristig Stärke zeigen. Signale für eine frühere Lockerung der Geldpolitik könnten dagegen den Euro stützen und die Aufwärtsbewegung des Währungspaars fortsetzen.
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FAQ zur EURUSD Prognose
Warum ist das FOMC-Protokoll für den EURUSD so wichtig?
Das Protokoll liefert Einblicke in die Einschätzung der US-Notenbank zur Inflation und zur Konjunktur. Daraus leiten Anleger Erwartungen für den Zeitpunkt möglicher Zinssenkungen ab, was den US-Dollar unmittelbar beeinflussen kann.
Warum unterstützt die EZB derzeit den Euro?
Da die EZB weiterhin eine restriktive Geldpolitik verfolgt und zusätzliche Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen sind, steigen die Renditeerwartungen für den Euroraum. Das wirkt grundsätzlich unterstützend für den Euro.
Welche Rolle spielen die Ölpreise für den EURUSD?
Steigende Ölpreise erhöhen den Inflationsdruck. Dadurch könnten sowohl die Fed als auch die EZB ihre restriktive Geldpolitik länger beibehalten, was die Erwartungen an den Zinsunterschied zwischen beiden Währungsräumen verändert.
Wie lautet die aktuelle EURUSD Prognose?
Kurzfristig dürfte der EURUSD vor allem von den Aussagen der Fed sowie den Entwicklungen im Nahen Osten abhängen. Das FOMC-Protokoll könnte den nächsten größeren Richtungsimpuls liefern, während die restriktive Haltung der EZB den Euro weiterhin unterstützt.
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