Chart des Tages 🔴 GBPUSD Forexpaar (17.01.2025)

Sterling steht erneut unter Druck, da enttäuschende Einzelhandelsums√§tze im Vereinigten K√∂nigreich die Besorgnis √ľber eine wirtschaftliche Stagnation verst√§rken und angesichts der Anzeichen einer anhaltenden wirtschaftlichen Schw√§che zu vermehrten Spekulationen √ľber zuvor erfolgte Zinssenkungen der Bank of England f√ľhren. Das Pfund ist auf 1,2166 $ gesunken, was einem deutlichen R√ľckgang von 0,6 % w√§hrend des heutigen Handelstages entspricht, da die Marktteilnehmer die Auswirkungen der neuesten Wirtschaftsdaten verdauen. ‚Ėļ GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD Wichtige Marktstatistiken Das britische Pfund hat eine bemerkenswerte Volatilit√§t erfahren und wurde w√§hrend des heutigen Handelstages zwischen 1,2166 USD und 1,2250 USD gehandelt. Erwartet werden in diesem Jahr drei m√∂gliche Zinssenkungen der Bank of England um jeweils 25 Basispunkte, w√§hrend die Einzelhandelsums√§tze im Vereinigten K√∂nigreich im Dezember einen deutlichen R√ľckgang verzeichneten. Die Renditen zweij√§hriger Staatsanleihen sind ebenfalls gesunken und liegen nun unter ihrem Er√∂ffnungsniveau f√ľr 2025, was auf wachsende wirtschaftliche Bedenken hindeutet. Auswirkungen auf den Einzelhandelsumsatz Die Einzelhandelsums√§tze im Dezember haben ein beunruhigendes Bild der britischen Verbraucherausgaben gezeichnet, wobei insbesondere im Lebensmittelsektor eine Schw√§che zu beobachten war, wo die Ums√§tze auf den niedrigsten Stand seit 2013 gesunken sind. Das breitere Einzelhandelsumfeld hat sich als erheblich belastet erwiesen, wobei das Einzelhandelsvolumen im vierten Quartal insgesamt um 0,8 % zur√ľckging. Diese unerwartete Schw√§che in der traditionell starken Weihnachtszeit hat die Marktteilnehmer besonders beunruhigt, da sie auf eine grundlegende Schw√§che des Verbrauchervertrauens hindeutet, trotz des j√ľngsten R√ľckgangs des Inflationsdrucks. Ausblick auf die Geldpolitik der Bank of England Die Erwartungen der Bank of England an die Geldpolitik haben sich nach der Ver√∂ffentlichung schwacher Einzelhandelsdaten erheblich ver√§ndert. Die Marktteilnehmer preisen nun aktiv Zinssenkungen um drei Viertelpunkte f√ľr 2025 ein, wobei die Gesamterwartungen f√ľr Zinssenkungen in diesem Jahr 66,7 Basispunkte erreichen. Die wachsende Besorgnis √ľber die wirtschaftliche Stagnation hat zu einer Beschleunigung der Zinssenkungserwartungen gef√ľhrt, und viele Marktbeobachter gehen nun davon aus, dass die Zentralbank ihren Lockerungszyklus m√∂glicherweise fr√ľher als zuvor angenommen einleiten muss. Implizite Zinssenkungen im Vereinigten K√∂nigreich. Quelle: Bloomberg ¬† Marktpositionierung und Risikofaktoren J√ľngste Analysen von Morgan Stanley deuten auf eine potenzielle Schw√§che des US-Dollars hin, obwohl das Pfund Sterling mit erheblichen inl√§ndischen Herausforderungen konfrontiert ist, die etwaige Gewinne aus einer allgemeinen Dollarschw√§che begrenzen k√∂nnten. Institutionelle Anleger haben ihre Short-Positionen im Pfund Sterling erh√∂ht, w√§hrend Umfragedaten darauf hindeuten, dass allgemein erwartet wird, dass das GBP/USD-Paar bis Juni 2025 auf 1,15 bis 1,20 US-Dollar fallen wird. Auf dem Optionsmarkt ist eine wachsende Nachfrage nach Schutz vor Kursverlusten zu verzeichnen, was die zunehmende Besorgnis √ľber die Aussichten des Pfund Sterling widerspiegelt. Die Stabilit√§t des britischen Marktes f√ľr Staatsanleihen bleibt ein entscheidender Faktor, der die Entwicklung des Pfund Sterling in den kommenden Monaten beeinflussen k√∂nnte. ¬† ¬† GBPUSD im Tageschart Der GBPUSD n√§hert sich dem Niveau, das zuletzt Ende Oktober erreicht wurde, was anschlie√üend zu einer Erholung und einer St√§rkung des Pfund Sterling f√ľhrte. B√§ren werden wahrscheinlich versuchen, die Unterst√ľtzungszone zwischen 1,2139 und 1,2108 zu durchbrechen. Umgekehrt werden Bullen das April-Tief bei 1,235 anvisieren, das als erster Widerstand dient. Der RSI hat seine bullische Divergenz durchbrochen und n√§hert sich der √ľberverkauften Zone, was m√∂glicherweise auf anhaltenden Abw√§rtsdruck hindeutet, √§hnlich wie in der Mitte September beobachteten Konsolidierungsphase. Unterdessen steht der MACD kurz vor einem bullischen Crossover, bleibt aber im negativen Bereich, was auf Vorsicht bei jeglicher Aufw√§rtsdynamik hindeutet. Quelle: xStation Quelle:¬†xStation5¬†von XTB

