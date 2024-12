Chart des Tages 🔴 GBPUSD-Forexpaar (18.12.2024)

Der Sterling bleibt unter Druck, da der Anstieg der Inflation im Vereinigten K√∂nigreich die geldpolitischen Aussichten der Bank of England (BOE) erschwert. Die M√§rkte schrauben ihre Erwartungen an eine Zinssenkung f√ľr 2025 angesichts des anhaltenden Preisdrucks und der Sorgen um das Lohnwachstum zur√ľck. Alle Augen richten sich auf die heutige Entscheidung der Federal Reserve, bei der eine Zinssenkung um 25 Basispunkte fast sicher erscheint, was den Abw√§rtsdruck auf das Cable m√∂glicherweise noch verst√§rkt, da die geldpolitischen Divergenzen zwischen der Fed und der BOE zunehmen. ¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wichtige Marktstatistiken: Der Verbraucherpreisindex (VPI) im Vereinigten K√∂nigreich steigt im November auf 2,6 % (von 2,3 % im Oktober)

Die Dienstleistungsinflation bleibt stabil bei 5,0 %

Die Kerninflation steigt auf 3,5 % (von 3,3 %)

GBP/USD-Handel um 1,27 Erwartete Zinssenkung Die Bewegung des Pfunds spiegelt die wachsende Markterkenntnis wider, dass die Bank of England vor einem komplexeren geldpolitischen Kurs steht als ihre globalen Pendants. W√§hrend die Trader zuvor drei Zinssenkungen f√ľr 2025 eingepreist hatten, sind die Erwartungen nun auf nur zwei Senkungen gesunken, was die Hartn√§ckigkeit der britischen Inflation im Vergleich zu anderen gro√üen Volkswirtschaften unterstreicht. Zinssenkungen im Jahr 2025 nach den gestrigen Daten. Quelle: Bloomberg ¬† Dienstleistungssektor und Lohndruck Die anhaltend hohe Dienstleistungsinflation von 5,0 % (√ľber der Prognose der Bank of England von 4,9 %) in Verbindung mit einem beschleunigten Lohnwachstum von 5,2 % deutet auf einen anhaltenden inl√§ndischen Preisdruck hin. Die zugrunde liegende ‚ÄěKerninflation‚Äú im Dienstleistungssektor, ohne volatile Komponenten, ist sogar von 5,1 % auf 5,3 % gestiegen, was auf einen breiteren Inflationsdruck hindeutet. Verbraucherpreisindex des Vereinigten K√∂nigreichs im November. Quelle: Bloomberg ¬† ¬† Politische Divergenz zeichnet sich ab W√§hrend die Fed und die EZB sich immer offener f√ľr Zinssenkungen zeigen, scheint die Bank of England eher auf eine restriktivere Haltung zu setzen. Die M√§rkte preisen nun eine Lockerung um etwa 60 Basispunkte bis 2025 ein, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Februar bei etwa 60 % liegt. Diese politische Divergenz k√∂nnte dem Pfund Sterling etwas Unterst√ľtzung bieten, obwohl Bedenken hinsichtlich des Wirtschaftswachstums das Aufw√§rtspotenzial begrenzen k√∂nnten. Implizite Zinssenkungen am Markt. Quelle: Bloomberg 2025 Ausblick Die Kombination aus hartn√§ckiger Inflation, angespanntem Arbeitsmarkt und potenziellen Auswirkungen der Finanzpolitik der Labour-Regierung deutet darauf hin, dass die Bank of England bei der Lockerung der Geldpolitik wahrscheinlich einen vorsichtigen Ansatz verfolgen wird. Analysten gehen nun davon aus, dass der Leitzins bis Ende 2025 bei 3,75 % liegen wird, was ein gemessenes viertelj√§hrliches Tempo der Senkungen widerspiegelt und nicht die aggressivere Lockerung, die zuvor erwartet wurde. Das komplexe Zusammenspiel zwischen anhaltender Inflation, Lohndruck und Wachstumssorgen deutet auf eine anhaltende Volatilit√§t bei den Pfund-Paaren bis Anfang 2025 hin, wobei die unterschiedliche Politik weiterhin ein wichtiger Faktor f√ľr die W√§hrungsbewegungen sein wird. ¬† GBPUSD im Tageschart GBPUSD wird derzeit unter dem 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Level gehandelt, einem wichtigen Wendepunkt, der seit √ľber 19 Handelstagen Bestand hat, was zu Ausbr√ľchen f√ľhrt und starken Widerstand signalisiert.

Für Bullen ist das primäre Ziel das 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Level bei 1,28484, wobei die erste Herausforderung ein erfolgreicher Ausbruch über die 50-Tage-SMA ist. Umgekehrt werden Bären die November-Tiefststände bei 1,24866 als ihr Hauptziel anvisieren. Der RSI zeigt eine leichte rückläufige Divergenz mit niedrigeren Höchstständen, bleibt aber in der neutralen Zone, was kein definitives Signal liefert. In ähnlicher Weise ist der MACD seit mehreren Tagen eng, was die Unentschlossenheit des Marktes und das Fehlen einer klaren Richtungsvorgabe widerspiegelt. Quelle: xStation5 von XTB

