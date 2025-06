CHART des Tages 🔴 GOLD (02.06.2025)

Gold erholt sich um 1,8 % angesichts der starken R√ľckkehr der Risikoaversion und n√§hert sich der wichtigen Widerstandsmarke von 3.365 USD pro Unze. Der Schlagabtausch zwischen China und den USA sowie die weiteren Entwicklungen im Ukraine-Krieg treiben Kapital in sichere Anlagen und spiegeln die Sorgen der Anleger √ľber die langfristigen Folgen der anhaltenden Konflikte wider. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nach einer Rekordrallye nach dem US-Feiertag ‚ÄěLiberation Day‚Äú flachte der Goldpreis ab und notierte um den exponentiellen 100-Tage-Durchschnitt (EMA100, dunkelviolett). Eine wichtige Voraussetzung f√ľr weitere Gewinne ist das Durchbrechen des Widerstands bei der j√ľngsten Spitze nahe 3.365 USD. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† Eskalation des Handelskriegs Der j√ľngste Handelsreset zwischen China und den USA schien bereits ein zu schnelles und reibungsloses Ende des Machtkampfs zwischen den beiden gr√∂√üten Volkswirtschaften der Welt zu sein. Seit Freitag ist der zuvor ruhige Dialog jedoch wieder ins Stocken geraten, da beide Seiten sich gegenseitig vorwerfen, gegen die k√ľrzlich in Genf vereinbarten Regeln zu versto√üen. Heute hat China Beschwerden √ľber ‚Äěnichttarif√§re‚Äú Ma√ünahmen der US-Regierung vorgebracht, die Peking als einen Akt gegen chinesische Interessen ansieht. Dies betrifft vor allem die geplante Aufhebung von Visa f√ľr einige chinesische Studenten in den USA und strengere Beschr√§nkungen f√ľr US-Technologieunternehmen, die nach China exportieren. Laut dem chinesischen Handelsministerium provozieren die USA Spannungen, und China werde proportional reagieren, um seine Interessen zu verteidigen. Selbst die von Pr√§sident Trump ge√§u√üerte ‚ÄěHoffnung‚Äú auf ein Gespr√§ch mit dem chinesischen Pr√§sidenten Xi Jinping konnte die Marktstimmung nicht beruhigen. Eine neue Episode im Krieg in der Ukraine Die Lage in der Ukraine hat sich ebenfalls weiter destabilisiert und sorgt insbesondere an den europ√§ischen Aktienm√§rkten f√ľr zus√§tzliche Unsicherheit. Kurz vor der Wiederaufnahme der Gespr√§che in Istanbul startete die Ukraine eine seit fast 18 Monaten geplante Drohnenoperation gegen strategische Luftwaffeneinheiten der russischen Flotte auf russischem Territorium. Russland reagierte mit einem massiven Raketenangriff auf die Ukraine, bei dem zw√∂lf Menschen get√∂tet wurden. Die Verluste Russlands werden auf zwei Milliarden Dollar prognostiziert. ¬† ¬† ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

