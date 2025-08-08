Ethereum aktuell über 4.000 USD – Ethereum Prognose signalisiert weiteres Kurspotenzial 🚀

Einleitung Die Ethereum Prognose bleibt bullish: Nach monatelangem Ringen mit dem Widerstand bei 4.000 US-Dollar hat Ethereum aktuell diese Marke durchbrochen und ein neues Mehrmonatshoch erreicht. Getrieben wird die Rallye vor allem durch rekordhohe Netzwerkaktivität, wachsende Unternehmensnachfrage und fundamentale Faktoren, die auf ein mögliches neues Allzeithoch hindeuten. ✅ Drei Key Takeaways 📈 Starke Netzwerkaktivität als fundamentaler Treiber Am 5. August verarbeitete das Ethereum-Netzwerk 1,74 Mio. Transaktionen – ein neuer Rekord.

Der Juli 2025 war mit 46,67 Mio. Transaktionen der aktivste Monat aller Zeiten.

Eine Erhöhung des Gaslimits um 25 % ermöglichte diese Aktivitätssteigerung. 🏢 Unternehmensakkumulation verstärkt den Kaufdruck Börsennotierte Firmen wie BitMine Immersion Technologies (833.137 ETH), SharpLink Gaming (521.939 ETH) und The Ether Machine (345.000 ETH) bauen strategische Bestände auf.

Diese Unternehmen halten bereits rund 1,6 % des gesamten ETH-Angebots – mit Potenzial, auf bis zu 10 % zu steigen. 📊 Technische Ethereum Prognose zeigt Spielraum bis 5.000 USD Der Durchbruch über 4.000 USD öffnet den Weg zu Zielen zwischen 4.500–5.000 USD .

Wichtige Unterstützung: 3.800 USD

📌 Ethereum aktuell – Marktdaten & Ausblick Kennzahl Wert / Entwicklung Aktueller Kurs ~4.000 USD Allzeithoch (2021) ~5.000 USD Netzwerkauslastung Rekordhoch Größter Unternehmenshalter BitMine Immersion Technologies (833k ETH) Kursziel (bullish) 4.500–5.000 USD Wichtige Unterstützung 3.800 USD 🧠 Fazit: Ethereum Prognose – Neues Allzeithoch in Reichweite Ethereum aktuell profitiert von einer einzigartigen Kombination aus fundamentaler Stärke, Unternehmensnachfrage und technischer Dynamik. Der Ausbruch über 4.000 USD könnte der Startschuss für eine Bewegung in Richtung 5.000 USD sein. Kurzfristige Rücksetzer sind möglich, dürften aber für langfristig orientierte Anleger eher Kaufgelegenheiten darstellen. Ethereum Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

