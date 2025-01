Gold startet mit starker Dynamik ins Jahr 2025, nachdem es seine beste Jahresperformance seit 2010 erzielt hat. Analysten prognostizieren weitere Gewinne angesichts erwarteter Zinssenkungen, geopolitischer Spannungen und anhaltender Käufe durch die Zentralbanken. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Marktdynamik Nach einem Anstieg von 27 % im Jahr 2024 ist der Goldpreis mit neuer Kraft ins Jahr 2025 gestartet und hat seinen höchsten Stand seit Mitte Dezember erreicht. Die Erholung kommt, obwohl Fondshändler ihre Netto-Long-Positionen auf ein Sechsmonatstief reduziert haben, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet, wenn die Positionierung wieder aufgebaut wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Große Investmentbanken wie JPMorgan, Goldman Sachs und Citigroup teilen ein optimistisches Kursziel von 3.000 US-Dollar für 2025 und führen mehrere unterstützende Faktoren an. Grundlegende Treiber Analysten heben mehrere Katalysatoren hervor, die höhere Goldpreise unterstützen: Erwartete Zinssenkungen der Fed, die die Opportunitätskosten für das Halten nicht rentierlicher Vermögenswerte senken

Zunehmende geopolitische Spannungen, einschlieĂźlich Konflikte im Nahen Osten und Trumps Handelspolitik

Fortgesetzte Käufe der Zentralbanken, insbesondere aus Schwellenländern

Mögliche Umschichtung von 6,7 Billionen US-Dollar aus Geldmarktfonds bei sinkenden Renditen Asiatische Nachfrage Chinesische Käufer haben sich als wichtige Stütze erwiesen, da sie angesichts der Schwäche des heimischen Immobilienmarktes und der Abwertung des Yuan nach sicheren Anlagen suchen. Diese Nachfrage hat dazu beigetragen, dass Gold trotz der historisch schwierigen Bedingungen der Dollarstärke und der gestiegenen Renditen seine Stärke beibehalten konnte. Gold Chartanalyse im Tageschart Der Kurs durchbrach gestern die 100-Tage-SMA, was mit dem Fibonacci-Retracement-Level von 38,2 % zusammenfiel, und wird derzeit in der Nähe der 50-Tage-SMA gehandelt. Für Bullen ist das Fibonacci-Retracement-Level von 23,6 % der entscheidende Wert, der zuvor zwei falsche Ausbrüche mit anschließenden Korrekturen ausgelöst hat. Dieses Mal scheint das Momentum jedoch die Bullen zu begünstigen. Der RSI zeigt Anzeichen einer bullischen Divergenz, die mit einem kürzlich erfolgten bullischen Crossover auf dem MACD übereinstimmt, was auf eine zunehmende Aufwärtsdynamik hindeuten könnte. Diese technischen Signale deuten auf das Potenzial für einen bullischen Ausbruch hin, wenn der entscheidende Widerstand überwunden wird. Quelle: xStation5 von XTB

