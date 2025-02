Chart des Tages 🔴 Gold (10.02.2025)

Gold setzt seine historische Rallye fort und wird bei fast 2.895 $ pro Unze gehandelt, da die AnkĂŒndigung von PrĂ€sident Trump, umfassende Stahl- und Aluminiumzölle einzufĂŒhren, die Unsicherheit auf dem Weltmarkt verstĂ€rkt. Das Edelmetall hat in der vergangenen Woche um 2,2 % zugelegt, wobei die Marktstimmung angesichts der zunehmenden Handelsspannungen zunehmend sichere Anlagen begĂŒnstigt. â–șGold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Auswirkungen der Handelspolitik Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Trumps geplante EinfĂŒhrung von 25 % Zöllen auf alle Stahl- und Aluminiumimporte hat die Bedenken des Marktes hinsichtlich einer Störung des Welthandels verstĂ€rkt. Diese Entwicklung, verbunden mit der Androhung von 100 % Zöllen auf die BRIC-Staaten, wenn diese sich vom Dollar abwenden, hat die AttraktivitĂ€t von Gold als sicherer Hafen deutlich erhöht. AktivitĂ€ten der Zentralbanken Die chinesische Zentralbank hat ihr anhaltendes Engagement fĂŒr die Diversifizierung der Reserven unter Beweis gestellt und ihre GoldbestĂ€nde im Januar zum dritten Mal in Folge erhöht, trotz historisch hoher Preise. DarĂŒber hinaus ermöglicht ein bahnbrechendes Pilotprogramm nun zehn großen chinesischen Versicherungsunternehmen, bis zu 1 % ihres Vermögens in Gold zu investieren, was potenziell zu einer neuen Investitionsnachfrage in Höhe von etwa 27,4 Milliarden US-Dollar fĂŒhren könnte. GoldkĂ€ufe durch die chinesische Zentralbank. Quelle: Bloomberg L. P.  Market Dynamics WĂ€hrend die institutionelle Nachfrage robust bleibt, hat die Kauflust der chinesischen Verbraucher aufgrund von Rekordpreisen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten Anzeichen einer AbschwĂ€chung gezeigt. Die PrĂ€mie fĂŒr Shanghai hat sich in den letzten sechs Monaten in einen Abschlag verwandelt, obwohl die Investitionen in Barren und MĂŒnzen angesichts der VolatilitĂ€t an den AktienmĂ€rkten und der anhaltenden Besorgnis ĂŒber den Immobiliensektor stabil bleiben. Kurzfristiger Ausblick Die Aufmerksamkeit des Marktes wird sich diese Woche auf die Anhörung des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, im Kongress richten, bei der er Einblicke in die Geldpolitik geben wird. WĂ€hrend starke Wirtschaftsdaten darauf hindeuten, dass die Fed möglicherweise Zinssenkungen verzögert – was traditionell fĂŒr nicht rentierliches Gold ungĂŒnstig ist – glauben Analysten, dass die breiteren geopolitischen Unsicherheiten und Inflationssorgen die Preise weiterhin stĂŒtzen werden. Richard Franulovich von Westpac stellt fest, dass Gold „weiterhin in einer guten Position“ ist und es nur wenige unmittelbare Hindernisse fĂŒr weitere Gewinne gibt. Implizite Zinssenkungen am Markt. Quelle: Bloomberg  GOLD im Tageschart Gold wird derzeit auf seinem Allzeithoch (ATH) gehandelt. BĂ€ren werden versuchen, das zuvor erreichte Hoch bei 2.790 $ erneut zu testen, wĂ€hrend Bullen das 161,8 % Fibonacci-Retracement-Level bei 2.948 $ ins Visier nehmen könnten. Die wichtigste UnterstĂŒtzung liegt bei 78,6 % des Fibonacci-Retracement-Levels, das mit dem 30-Tage-SMA ĂŒbereinstimmt. Der RSI zeigt eine bullische Divergenz im ĂŒberkauften Bereich. Zuvor fĂŒhrte ein höheres Hoch in diesem Bereich zu einem langsameren Gewinnwachstum oder einer möglichen Korrektur. Unterdessen signalisiert der MACD weiterhin ein bullisches Momentum. Quelle: xStation Quelle: xStation5 von XTB  SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplÀne: AUSGEZEICHNET

QualitĂ€t, Service, GebĂŒhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren Â

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.