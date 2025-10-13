Gold Prognose & Chart des Tages: Neue Rekordhochs bei Gold und Silber

Hohe Kapitalzuflüsse in goldgedeckte ETFs und eine anhaltend positive Marktstimmung sorgen für zusätzliche Dynamik. Der aktuelle Chart des Tages unterstreicht den klaren Aufwärtstrend bei Gold und Silber.

Das Wichtigste in Kürze 🟡 Gold erreicht neue Rekordhochs dank geopolitischer Unsicherheiten Anhaltende Handelsspannungen zwischen den USA und China sowie die unklare politische Lage treiben Anleger verstärkt in sichere Häfen wie Gold. Diese Flucht aus risikobehafteten Anlagen stützt die Rally. 🟡 Zinssenkungserwartungen befeuern die Gold Prognose Die Markterwartung weiterer Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed) stärkt die Goldpreise zusätzlich. Analysten rechnen mit zwei weiteren 25-Basispunkt-Senkungen, die den Leitzins bis Mitte nächsten Jahres auf etwa 3 % drücken könnten. 🟡 ETF-Zuflüsse und Marktstimmung bleiben treibende Kräfte Hohe Kapitalzuflüsse in goldgedeckte ETFs und eine anhaltend positive Marktstimmung sorgen für zusätzliche Dynamik. Der aktuelle Chart des Tages unterstreicht den klaren Aufwärtstrend bei Gold und Silber.

Am Montagmorgen erreichten Gold und Silber neue Rekordhochs, getrieben von anhaltenden Handelsspannungen und der Flucht der Anleger in sichere Häfen. Trotz der kurzfristig beruhigenden Worte von Donald Trump über das Wochenende bleibt das Marktumfeld von Unsicherheit geprägt. Die chaotische Handelspolitik der US-Regierung sorgt weiterhin für Kapitalströme in wertbeständige Anlagen wie Gold – unabhängig vom US-Dollar. Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Makroökonomischer Hintergrund der Gold Prognose Die aktuelle Gold Prognose wird vor allem durch die Erwartung weiterer Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed) gestützt. Der Markt rechnet derzeit mit zwei zusätzlichen Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte – eine Ende Oktober und eine Anfang Dezember. Sollte sich diese Einschätzung bestätigen, könnte der Leitzins bis Mitte nächsten Jahres auf rund 3 % sinken. Diese geldpolitische Lockerung verstärkt den Aufwärtstrend am Goldmarkt zusätzlich. Chart des Tages: Goldpreis auf Rekordkurs Der heutige Chart des Tages zeigt eindrucksvoll die Dynamik des jüngsten Gold-Rallys. Nach der Ankündigung von 100%-Zöllen auf chinesische Waren sowie neuen Exportkontrollmaßnahmen durch die USA kam es zu einer massiven Flucht in Edelmetalle. Hinzu kommt der anhaltende US-Regierungsstillstand, der wichtige Wirtschaftsdaten verzögert und so die Unsicherheit weiter erhöht. Marktentwicklung: ETF-Zuflüsse als Treiber Ein wesentlicher Treiber der aktuellen Gold Prognose bleibt der anhaltende Zufluss in goldgedeckte ETFs, die als stabile Stütze des Aufwärtstrends fungieren. Anleger suchen verstärkt Schutz vor geopolitischen Risiken und möglichen Währungsturbulenzen. Aktuell notiert Gold bei 4.070 USD (+1,50%), während Silber um 3,06 % auf 51,52 USD zulegt. Die Marktstimmung bleibt klar positiv, und viele Analysten sehen kurzfristig weiteres Potenzial für steigende Kurse.

