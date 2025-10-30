BÖRSE HEUTE: US-Märkte drehen ins Minus – DAX stabil, Kryptowährungen crashen, Gold steigt (30.10.2025)

- MAG7-Zahlen spalten den Markt
- Powell verunsichert Märkte
- Krypto-Crash & Gold-Rally
- MAG7-Zahlen spalten den Markt
- Powell verunsichert Märkte
- Krypto-Crash & Gold-Rally
Die Börse heute zeigt ein durchwachsenes Bild: Während die US-Indizes zu Handelsbeginn noch gemischt starteten, kippten die Kurse im Verlauf des Tages klar ins Minus.
Anleger verarbeiten die gemischten Quartalsergebnisse der großen Tech-Konzerne (MAG7) sowie die Zinsentscheidungen der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB).
Auch in Europa bleibt die Stimmung verhalten – Anleger warten auf frische Impulse von Unternehmenszahlen, Konjunkturdaten und den Ergebnissen der Handelsgespräche zwischen den USA und China.
🧠 Drei Key Takeaways
-
💻 MAG7-Zahlen spalten den Markt: Alphabet überrascht positiv, Microsoft liefert gemischte Zahlen, Meta stürzt trotz solider Ergebnisse über 8 % ab.
-
💬 Powell verunsichert Märkte: Nach der Zinssenkung warnt der Fed-Chef vor überzogenen Erwartungen – eine weitere Senkung im Dezember sei „nicht garantiert“.
-
🪙 Krypto-Crash & Gold-Rally: Bitcoin verliert 3,5 %, Ethereum über 5 %, während Gold um 1,7 % zulegt – Anleger suchen Sicherheit.
US-Börse im Fokus
Die Stimmung an der US-Börse hat sich im Laufe des Donnerstags deutlich eingetrübt.
📊 US-Indizes im Überblick:
-
Nasdaq 100: –0,4 %
-
S&P 500: nahezu unverändert
-
Dow Jones: +0,3 %
-
Russell: +0,8 %
Besonders die Technologiewerte standen unter Druck, da Anleger auf die anstehenden Ergebnisse von Apple und Amazon warten.
🔍 MAG7 im Überblick
-
Alphabet (GOOGL): übertrifft Erwartungen deutlich
-
Microsoft (MSFT): Umsatz gut, Prognose enttäuscht
-
Meta (META): Aktie –8 %, trotz solider Ergebnisse
-
Apple & Amazon: Zahlen nachbörslich erwartet
💬 Powell-Rede verunsichert
Trotz einer Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte sorgte Jerome Powell für Unsicherheit:
„Eine weitere Zinssenkung im Dezember ist nicht garantiert.“
Diese Aussage löste einen Rückgang an den Aktienmärkten aus, während der US-Dollar deutlich zulegte.
Europa hält sich stabil – DAX leicht im Minus
Auch die europäischen Märkte zeigten sich am Donnerstag zurückhaltend.
📉 Leitindizes im Überblick:
-
CAC 40 (Frankreich): –0,5 %
-
DAX (Deutschland): –0,2 %
-
WIG20 (Polen): –0,2 %
-
FTSE 100 (UK): +0,2 %
🏦 EZB bleibt vorsichtig optimistisch
EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte in ihrer Rede, dass die EZB an einer datengetriebenen, reaktiven Geldpolitik festhalte.
„Wir sind an einem guten Punkt – aber dieser Punkt ist nicht fix.“
Die europäische Wirtschaft bleibe stabil, unterstützt durch Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung, während der Industriesektor weiter unter Druck steht.
🌏 Handelsgespräche USA–China: Entspannungssignale
Ein Lichtblick für die Märkte kam von den Handelsgesprächen zwischen Donald Trump und Xi Jinping.
Beide Länder einigten sich auf eine Verlängerung des Handelsfriedens um ein Jahr.
Kernaussagen:
-
China hebt teilweise Exportbeschränkungen für seltene Erden auf
-
USA reduziert einige Zölle
-
China will wieder Sojabohnen aus den USA kaufen
-
Unklar bleibt die Situation rund um KI-Chips
Diese Einigung sorgt für leichte Entspannung im globalen Handel, auch wenn viele Fragen offenbleiben.
💰 Rohstoffe, Edelmetalle & Kryptowährungen
🪙 Krypto-Markt im Crash-Modus
Ein schwarzer Tag für Krypto-Anleger:
-
Bitcoin: –3,5 %
-
Ethereum: –5 %
-
Altcoins: zweistellige Verluste
Auch börsennotierte Kryptofirmen wie Coinbase oder Riot Platforms verloren deutlich.
🪙 Gold & Silber steigen
Nach Tagen der Verluste legte Gold um 1,7 % zu – Anleger suchten Sicherheit nach den unruhigen Zinsentscheidungen.
Auch Silber und Platin stiegen leicht.
🛢️ Öl & Gas stabil
-
WTI & Brent: kaum Bewegung
-
NATGAS: +4 % nach Meldung über geringere US-Reserven
💴 Währungen im Überblick
-
💵 US-Dollar: gestärkt nach Powell-Kommentaren
-
💶 Euro: verliert vor EZB-Pressekonferenz
-
💴 Yen: –1 % nach dovishen Aussagen der Bank of Japan
📘 Fazit – Börse aktuell im Überblick
Die Börse heute steht im Zeichen von Unsicherheit und Divergenz:
Während die Fed die Zinsen senkt, sendet Powell mahnende Worte.
Europa zeigt sich stabil, aber ohne klare Richtung.
An den Kryptomärkten herrscht Panik, während Gold als sicherer Hafen wieder gefragt ist.
Anleger sollten kurzfristig auf Volatilität und Richtungswechsel eingestellt bleiben – insbesondere mit Blick auf die anstehenden Zahlen von Apple und Amazon.
SO SEHEN SIEGER AUS!
-
Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET
-
Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
-
EURUSD Kurs fällt auf Monatstief – Starker US-Dollar drückt Euro
EZB-Pressekonferenz: Lagarde sieht Europa in „einer guten, aber nicht festen Position“
Chart des Tages 🔴Sojabohne (30.10.2025)
BÖRSE AKTUELL: Positive Impulse nach Trump-Xi-Treffen und Fed-Entscheidung (30.10.2025)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.