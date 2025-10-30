BÖRSE HEUTE: US-Märkte drehen ins Minus – DAX stabil, Kryptowährungen crashen, Gold steigt (30.10.2025)

Die Börse heute zeigt ein durchwachsenes Bild: Während die US-Indizes zu Handelsbeginn noch gemischt starteten, kippten die Kurse im Verlauf des Tages klar ins Minus.

Anleger verarbeiten die gemischten Quartalsergebnisse der großen Tech-Konzerne (MAG7) sowie die Zinsentscheidungen der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB).

Auch in Europa bleibt die Stimmung verhalten – Anleger warten auf frische Impulse von Unternehmenszahlen, Konjunkturdaten und den Ergebnissen der Handelsgespräche zwischen den USA und China.

🧠 Drei Key Takeaways

💻 MAG7-Zahlen spalten den Markt: Alphabet überrascht positiv, Microsoft liefert gemischte Zahlen, Meta stürzt trotz solider Ergebnisse über 8 % ab.

💬 Powell verunsichert Märkte: Nach der Zinssenkung warnt der Fed-Chef vor überzogenen Erwartungen – eine weitere Senkung im Dezember sei „nicht garantiert“.

🪙 Krypto-Crash & Gold-Rally: Bitcoin verliert 3,5 %, Ethereum über 5 %, während Gold um 1,7 % zulegt – Anleger suchen Sicherheit.

US-Börse im Fokus

Die Stimmung an der US-Börse hat sich im Laufe des Donnerstags deutlich eingetrübt.

📊 US-Indizes im Überblick:

Nasdaq 100: –0,4 %

S&P 500: nahezu unverändert

Dow Jones: +0,3 %

Russell: +0,8 %

Besonders die Technologiewerte standen unter Druck, da Anleger auf die anstehenden Ergebnisse von Apple und Amazon warten.

🔍 MAG7 im Überblick

Alphabet (GOOGL): übertrifft Erwartungen deutlich

Microsoft (MSFT): Umsatz gut, Prognose enttäuscht

Meta (META): Aktie –8 %, trotz solider Ergebnisse

Apple & Amazon: Zahlen nachbörslich erwartet

💬 Powell-Rede verunsichert

Trotz einer Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte sorgte Jerome Powell für Unsicherheit:

„Eine weitere Zinssenkung im Dezember ist nicht garantiert.“

Diese Aussage löste einen Rückgang an den Aktienmärkten aus, während der US-Dollar deutlich zulegte.

Europa hält sich stabil – DAX leicht im Minus

Auch die europäischen Märkte zeigten sich am Donnerstag zurückhaltend.

📉 Leitindizes im Überblick:

CAC 40 (Frankreich): –0,5 %

DAX (Deutschland): –0,2 %

WIG20 (Polen): –0,2 %

FTSE 100 (UK): +0,2 %

🏦 EZB bleibt vorsichtig optimistisch

EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte in ihrer Rede, dass die EZB an einer datengetriebenen, reaktiven Geldpolitik festhalte.

„Wir sind an einem guten Punkt – aber dieser Punkt ist nicht fix.“

Die europäische Wirtschaft bleibe stabil, unterstützt durch Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung, während der Industriesektor weiter unter Druck steht.

🌏 Handelsgespräche USA–China: Entspannungssignale

Ein Lichtblick für die Märkte kam von den Handelsgesprächen zwischen Donald Trump und Xi Jinping.

Beide Länder einigten sich auf eine Verlängerung des Handelsfriedens um ein Jahr.

Kernaussagen:

China hebt teilweise Exportbeschränkungen für seltene Erden auf

USA reduziert einige Zölle

China will wieder Sojabohnen aus den USA kaufen

Unklar bleibt die Situation rund um KI-Chips

Diese Einigung sorgt für leichte Entspannung im globalen Handel, auch wenn viele Fragen offenbleiben.

💰 Rohstoffe, Edelmetalle & Kryptowährungen

🪙 Krypto-Markt im Crash-Modus

Ein schwarzer Tag für Krypto-Anleger:

Bitcoin: –3,5 %

Ethereum: –5 %

Altcoins: zweistellige Verluste

Auch börsennotierte Kryptofirmen wie Coinbase oder Riot Platforms verloren deutlich.

🪙 Gold & Silber steigen

Nach Tagen der Verluste legte Gold um 1,7 % zu – Anleger suchten Sicherheit nach den unruhigen Zinsentscheidungen.

Auch Silber und Platin stiegen leicht.

🛢️ Öl & Gas stabil

WTI & Brent: kaum Bewegung

NATGAS: +4 % nach Meldung über geringere US-Reserven

💴 Währungen im Überblick

💵 US-Dollar: gestärkt nach Powell-Kommentaren

💶 Euro: verliert vor EZB-Pressekonferenz

💴 Yen: –1 % nach dovishen Aussagen der Bank of Japan

📘 Fazit – Börse aktuell im Überblick

Die Börse heute steht im Zeichen von Unsicherheit und Divergenz:

Während die Fed die Zinsen senkt, sendet Powell mahnende Worte.

Europa zeigt sich stabil, aber ohne klare Richtung.

An den Kryptomärkten herrscht Panik, während Gold als sicherer Hafen wieder gefragt ist.

Anleger sollten kurzfristig auf Volatilität und Richtungswechsel eingestellt bleiben – insbesondere mit Blick auf die anstehenden Zahlen von Apple und Amazon.

SO SEHEN SIEGER AUS!