Chart des Tages 🔴 GOLD (19.03.2025)

Gold ist heute um weitere 0,20 % gestiegen und hat mit 3.040 $ pro Unze einen Rekordwert erreicht, womit sich sein beeindruckender Aufw√§rtstrend fortsetzt. Seit Jahresbeginn liegt die Rendite bereits bei fast 16 %, mit einem Plus von 6,30 % seit Monatsbeginn. Unter den Rohstoffen haben in diesem Jahr nur Silber und Kaffee eine bessere Performance als Gold erzielt. ‚Ėļ Gold ISIN:XC0009655157 | Ticker: GOLD In dieser Woche wird der Anstieg von Gold durch Spannungen im Nahen Osten und Handelsunsicherheiten angetrieben. Die durch die Zollpolitik von US-Pr√§sident Donald Trump gesch√ľrten Sorgen √ľber eine Konjunkturabschw√§chung und Rezessionsrisiken lassen die Goldnachfrage sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern steigen. Die heutige Zinsentscheidung der Federal Reserve spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Sollte die Fed eine gem√§√üigte Haltung zu den Auswirkungen der Z√∂lle auf das Wirtschaftswachstum einnehmen, k√∂nnte dies weitere Preissteigerungen unterst√ľtzen. Die M√§rkte warten auch auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, die zus√§tzliche Einblicke in die Geldpolitik geben k√∂nnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Nachfrage der Zentralbanken nach Gold ist im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 60 % gesunken, aber Prognosen deuten weiterhin auf eine anhaltende Akkumulation in den kommenden Monaten hin. Trotz dieser vor√ľbergehenden Verlangsamung der K√§ufe durch die Zentralbanken k√∂nnten das wachsende Interesse der Anleger und Spekulationen √ľber weitere Preissteigerungen den Aufw√§rtstrend st√ľtzen. Ein wichtiger Faktor f√ľr steigende Preise ist die ETF-Aktivit√§t, wobei die Fonds weiterhin Gold kaufen und nur kurze Pausen einlegen. ANZ prognostiziert, dass Gold innerhalb von drei Monaten 3.100 US-Dollar und innerhalb von sechs Monaten 3.200 US-Dollar erreichen wird. Macquarie Group sieht die M√∂glichkeit von 3.500 US-Dollar im zweiten Quartal. Goldman Sachs prognostiziert 3.100 US-Dollar bis zum Jahresende. Gold Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬†

