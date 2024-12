Gold h√§lt sich stabil bei fast 2.630 $, da H√§ndler die Aussichten der Fed-Politik und geopolitische Spannungen abw√§gen, w√§hrend institutionelle Prognosen auf ein erhebliches Aufw√§rtspotenzial im Jahr 2025 hindeuten. Das Edelmetall h√§lt seine beeindruckenden Gewinne aus dem Jahr 2024 trotz der j√ľngsten Volatilit√§t aufrecht, unterst√ľtzt durch Zentralbankk√§ufe und die Nachfrage nach Inflationsabsicherungen. ¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ‚Ėļ Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Wichtige Gold Marktstatistiken: Aktueller Preis: 2.632 $

Allzeithoch 2024: 2.748,23 $ (Oktober)

Wöchentliche Veränderung: -1,0 %

Performance seit Jahresbeginn: +27 %

Bewegung nach Fed-Entscheidung: +1,1 %

Monatliche K√§ufe der Zentralbank: Rekordhoch im Oktober Auswirkungen der Fed-Politik Die j√ľngsten PCE-Daten, die eine ged√§mpfte Inflation zeigen, haben die Erwartungen f√ľr Zinssenkungen im Jahr 2025 verst√§rkt, obwohl die vorsichtige Haltung der Fed in Bezug auf das Tempo der Lockerung zu einer gewissen kurzfristigen Volatilit√§t gef√ľhrt hat. Der Status von Gold als nicht rentierliche Anlage macht es besonders empfindlich gegen√ľber Zinserwartungen, wobei die Preise durch die erwartete geldpolitische Lockerung gest√ľtzt werden. Nachfrage der Zentralbanken Die weltweiten K√§ufe der Zentralbanken von Gold bleiben ein wichtiger Faktor, wobei der IWF berichtet, dass der Oktober den h√∂chsten monatlichen Zuwachs des Jahres verzeichnete. UBS hat seine Kaufprognose f√ľr 2024 auf 982 metrische Tonnen nach oben korrigiert, was deutlich √ľber dem Durchschnitt von 500 metrischen Tonnen nach 2011 liegt und die anhaltenden institutionellen Diversifizierungsstrategien widerspiegelt. Institutioneller Ausblick f√ľr Gold Goldman Sachs hat Gold f√ľr 2025 unter seinen Top-Rohstoffgesch√§ften positioniert und prognostiziert einen Preis von 3.000 US-Dollar pro Unze bis zum Jahresende.

UBS ist mit einem Ziel von 2.900 US-Dollar √§hnlich optimistisch und empfiehlt eine Portfolioallokation von 5 %. Beide Institutionen nennen Zentralbankk√§ufe, Zinssenkungserwartungen und geopolitische Unsicherheiten als Hauptkatalysatoren. Politische und geopolitische Faktoren Der Markt beobachtet aufmerksam m√∂gliche politische Kurswechsel unter der Pr√§sidentschaft von Trump, insbesondere in Bezug auf die Finanz- und Handelspolitik. Die anhaltenden Spannungen in Europa und im Nahen Osten st√ľtzen weiterhin die Nachfrage nach sicheren H√§fen, w√§hrend Bedenken hinsichtlich der Tragf√§higkeit der US-Finanzen zus√§tzliche institutionelle Zufl√ľsse in Gold als Absicherung antreiben k√∂nnten. Gold Ausblick 2025 W√§hrend die kurzfristige Preisentwicklung weiterhin empfindlich auf die geldpolitischen Signale der Fed und die Dollarst√§rke reagieren k√∂nnte, deuten die strukturelle Nachfrage der Zentralbanken und die wachsenden geopolitischen Unsicherheiten auf ein anhaltendes Aufw√§rtspotenzial hin. Das Zusammenspiel zwischen Geldpolitik, institutionellen Kapitalfl√ľssen und der Nachfrage nach sicheren H√§fen positioniert Gold f√ľr eine anhaltende Dynamik bis 2025. Gold (D1-Intervall) Chartanalyse Gold n√§hert sich dem Fibonacci-Retracement-Level von 38,2 %, das zuvor als starke Unterst√ľtzung diente und derzeit mit dem 30-Tage-SMA √ľbereinstimmt. Damit die Bullen die Kontrolle zur√ľckgewinnen k√∂nnen, wird das 50 % Fibonacci-Retracement-Level, das mit dem 50-Tage-SMA √ľbereinstimmt, das entscheidende Ziel sein. Der RSI zeigt Anzeichen einer bullischen Divergenz, was auf eine potenzielle Aufw√§rtsdynamik hindeutet. Dar√ľber hinaus verengt sich der MACD, was auf einen m√∂glichen bullischen Crossover hindeutet, der eine Stimmungs√§nderung best√§tigen k√∂nnte.¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! ¬† AUSGEZEICHNET ¬†vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

