Gold Prognose & Chart des Tages: Edelmetalle in tiefer Korrektur – Ist das die Trendwende?

Das Wichtigste in Kürze Tiefste Korrektur seit Monaten

Historische Parallelen zu 2011

Technische Konsolidierung wahrscheinlich

🔑 Key Takeaways Tiefste Korrektur seit Monaten:

Gold fällt um 6,5 % seit Beginn der Korrektur, Silber sogar um 11,6 %. Trotz des Rückgangs bleibt Gold im Monatsvergleich 5,8 % im Plus – ein Zeichen für anhaltende Stärke im übergeordneten Trend. Historische Parallelen zu 2011:

Die aktuelle Marktsituation ähnelt der Rallye und anschließenden Korrektur von 2011. Damals folgte auf zwei starke Monate ein Rückgang von 10,9 %. Dies könnte auf eine kurzfristige Top-Bildung hindeuten. Technische Konsolidierung wahrscheinlich:

Über 4.300 USD je Unze stieg das Retail-Interesse stark an – ein mögliches Warnsignal. Während ETFs weiter Zuflüsse verzeichnen, deuten technische Indikatoren auf eine Seitwärtsphase bis Jahresende hin. Die Edelmetallmärkte setzen ihre tiefste Korrektur seit Monaten fort. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert Gold 1,00 % tiefer bei 4.085 USD, Silber fällt um 1,26 % auf 48,20 USD, Platin verliert 0,55 % auf 1.609 USD, und Palladium gibt mit 2,10 % auf 1.411 USD am stärksten nach. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Seit Beginn der aktuellen Korrektur hat Gold insgesamt 6,50 % verloren, während Silber sogar 11,60 % einbüßte. Dennoch bleibt der mittelfristige Trend positiv: Im Monatsvergleich liegt Gold noch immer 5,8 % im Plus. Zuvor verzeichnete das Edelmetall zwei aufeinanderfolgende Monate mit zweistelligen Kursgewinnen – ein seltenes Ereignis in den vergangenen 15 Jahren. Chart des Tages: Parallelen zu 2011 Ein Blick in die Vergangenheit zeigt eine interessante Parallele: Im Juli–August 2011 stieg Gold zunächst um 8,3 % und anschließend um 12,1 % im Monatsvergleich, bevor im September ein Rückgang von 10,9 % folgte. Die aktuelle Marktsituation ähnelt diesem Muster, allerdings unter ganz anderen makroökonomischen und geopolitischen Rahmenbedingungen. Das aktuelle Chart des Tages zeigt deutlich, dass die jüngste Aufwärtsbewegung außergewöhnlich stark war. Trotz der laufenden Korrektur bleibt das Jahresplus beeindruckend – ein Hinweis darauf, dass Investoren Gewinne realisieren, ohne den langfristigen Aufwärtstrend grundsätzlich infrage zu stellen. Technische Analyse & Ausblick Bei Kursen über 4.300 USD je Unze kam es zuletzt zu einem spürbaren Anstieg im Einzelanlegerinteresse, was als konträrer Indikator gelten könnte. Während die langfristigen Fundamentaldaten weiterhin positiv bleiben, deuten Saisonalität und technische Indikatoren auf eine mögliche Zwischenkonsolidierung bis zum Jahresende hin. Trotz der Korrektur zeigen sich ETF-Zuflüsse stabil, doch an der Börse in Shanghai ist ein deutlicher Rückgang der Long-Positionen und Silberbestände zu beobachten – ein Hinweis auf Gewinnmitnahmen und kurzfristige Vorsicht am Markt. Fazit der Gold Prognose Die aktuelle Gold Prognose signalisiert kurzfristige Risiken, aber weiterhin stabile Fundamentaldaten. Trader sollten technische Widerstände im Auge behalten, während langfristige Investoren von der Konsolidierung profitieren könnten. Der heutige Chart des Tages verdeutlicht: Auch nach der jüngsten Korrektur bleibt Gold ein zentraler Anker in einem unsicheren Marktumfeld. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

