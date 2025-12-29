Silber: Korrektur oder platzende Blase? ⏬

Das Wichtigste in Kürze Silber aktuell: Strukturelles Defizit trifft auf spekulative Übertreibung

COMEX-Margen & ETFs: Haupttreiber der aktuellen Korrektur

Technischer Ausblick & China-Faktor bestimmen Silberpreis aktuell

Der Silberpreis steht aktuell im Zeichen einer deutlichen Korrektur. Silber aktuell reagiert auf eine Kombination aus regulatorischen Eingriffen, Gewinnmitnahmen und extremen Überhitzungssignalen nach einer außergewöhnlich starken Rally. Trotz weiterhin robuster Fundamentaldaten hat die jüngste Margenerhöhung an der COMEX kurzfristig zu erhöhtem Verkaufsdruck geführt.

Für Anleger rückt damit die Frage in den Fokus: Handelt es sich um eine gesunde Konsolidierung – oder droht eine tiefere Korrekturphase? ► Silber WKN:965310 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: SILVER 🚀 Key Takeaways 📊 1. Silber aktuell: Strukturelles Defizit trifft auf spekulative Übertreibung Fundamental bleibt der Silbermarkt angespannt: 🔧 Chronisches Angebotsdefizit durch unelastische Minenproduktion

☀️ Starke industrielle Nachfrage , insbesondere aus dem Photovoltaiksektor

♻️ Geringe Recyclingzuwächse trotz steigender Preise

⛏️ Neue Minen benötigen über 10 Jahre Vorlaufzeit Gleichzeitig war Silber über Jahre relativ unterbewertet, was die jüngste Neubewertung zusätzlich beschleunigte. Diese robuste Fundamentallage erklärt, warum der langfristige Ausblick für den Silberpreis trotz der aktuellen Schwäche konstruktiv bleibt. 🧾 2. COMEX-Margen & ETFs: Haupttreiber der aktuellen Korrektur Der unmittelbare Auslöser für die jüngste Abwärtsbewegung liegt nicht im physischen Markt: 🏦 COMEX-Margenerhöhung um insgesamt 35 % im Dezember

💸 Margin pro Kontrakt stieg von 20.000 USD auf 25.000 USD

📉 Reduzierte Spekulation & geringere Liquidität am Terminmarkt

📊 ETF-Bestände nahe 70 Mrd. USD Marktwert – mehr als doppelt so hoch wie 2011 Diese Maßnahmen dämpfen kurzfristig die Dynamik, ändern jedoch nichts an den strukturellen Engpässen. Historische Parallelen zu 1980 und 2011 zeigen jedoch, dass regulatorische Eingriffe häufig längere Konsolidierungsphasen einleiten. 🌏 3. Technischer Ausblick & China-Faktor bestimmen Silberpreis aktuell Auch technisch sendet der Markt klare Signale: 📉 Tagesverlust zuletzt fast –4 % , zwischenzeitlich höhere Volatilität

🔻 Gesamt-Korrektur vom Hoch bei knapp –10 %

📐 Test des 23,6-%-Fibonacci-Retracements

⚠️ Kritische Unterstützung: 65 USD

🟡 Ideale Stabilisierung: über 60 USD Zusätzlich verschärfen chinesische Exportbeschränkungen ab 2026 das strukturelle Angebot: Sonderlizenzen für Exporte

Mindestproduktions- & Kapitalanforderungen

Silber & Kupfer als kritische Rohstoffe eingestuft Kurzfristig überwiegt die technische Erschöpfung – langfristig bleibt das Angebotsrisiko bestehen. 📌 Fazit: Silberpreis zwischen Korrekturrisiko und langfristiger Stärke Der Silberpreis aktuell befindet sich in einer Phase der Abkühlung nach einer extremen Rally. Silber aktuell wird kurzfristig durch Margenerhöhungen, Gewinnmitnahmen und technische Überdehnung belastet, während die fundamentale Angebotslage weiterhin angespannt bleibt. 🟢 Chancen Strukturelles Angebotsdefizit

Starke industrielle Nachfrage

Geopolitische & strategische Bedeutung

Langfristiges Aufwärtspotenzial 🔴 Risiken Weitere regulatorische Eingriffe

ETF-Abflüsse & Positionsabbau

Historisch tiefe Korrekturen möglich Fazit:

Kurzfristig bleibt beim Silberpreis Vorsicht angebracht. Mittel- bis langfristig könnte genau diese Korrektur jedoch die Grundlage für neue Chancen schaffen – vorausgesetzt, zentrale Unterstützungen halten. Silber Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Kleinste Ordergrößen ab 0,03 Kontrakten

Hier mehr erfahren

