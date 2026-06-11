Chart des Tages: Gold Preis vor Test der 4.000-Dollar-Marke

Der Gold Preis hat seine Serie deutlicher Verluste vorerst gestoppt. Nachdem das Edelmetall in dieser Woche rund 8,8% eingebüßt hatte, konnte sich der Markt heute etwas stabilisieren. Die Futures notieren aktuell bei rund 4.080 US-Dollar je Unze und damit auf dem niedrigsten Niveau seit November 2025. Zwar hat die verbesserte Risikostimmung einen unmittelbaren Test der psychologisch wichtigen 4.000-Dollar-Marke verhindert, doch die Aussicht auf länger hohe US-Zinsen dürfte den Abwärtsdruck auf Gold aufrechterhalten.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold

Chart des Tages: Gold Preis durchbricht wichtige Unterstützungen

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Gold Preis steht weiterhin unter erheblichem Verkaufsdruck. In den vergangenen Handelstagen wurden mehrere bedeutende Unterstützungszonen unterschritten, darunter die Fibonacci-Retracements bei 4.670 US-Dollar (50%), 4.500 US-Dollar (61,8%) und zuletzt 4.250 US-Dollar (78,6%). Der dynamische Ausverkauf drückte den Kurs bis auf 4.085,64 US-Dollar und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit eines Tests der wichtigen 4.000-Dollar-Marke.

Gleichzeitig signalisiert der RSI-Indikator mit einem Wert von 26,1 eine stark überverkaufte Marktsituation. Dies könnte kurzfristig für technische Gegenbewegungen sorgen, auch wenn der übergeordnete Trend weiterhin klar abwärtsgerichtet bleibt.

Was bewegt den Gold Preis heute?

Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran

Neue Raketen- und Drohnenangriffe im Nahen Osten haben Hoffnungen auf eine schnelle Entspannung der Lage zunichtegemacht. Während die Ölpreise nach der Ankündigung des Endes der US-Militäroperation nachgaben (Öl: -2,6%), bezeichnete Donald Trump die Aktion als „Bestrafung für zu lange Verhandlungen“.

Iran wiederum erklärte eine mögliche Waffenruhe angesichts der jüngsten Angriffe für bedeutungslos. Die Aussicht auf einen länger anhaltenden Konflikt sorgt für Unsicherheit an den Märkten und stärkt zugleich die Erwartungen an eine restriktive US-Geldpolitik.

Hawkishe Fed belastet den Gold Preis

Zusätzlichen Druck erhält Gold durch die jüngsten Inflationsdaten aus den USA. Der VPI stieg auf 4,2% im Jahresvergleich und untermauert damit die Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen länger auf einem hohen Niveau halten wird.

Da Gold keine laufenden Erträge abwirft, verliert das Edelmetall in einem Umfeld hoher Zinsen an Attraktivität. Besonders angesichts der historisch hohen Bewertungen bleibt der Gold Preis anfällig für weitere Rückschläge.

Kerninflation sorgt für leichte Entspannung

Trotz des überraschenden Anstiegs des Gesamt-VPI auf über 4% gab es bei der Kerninflation ein etwas freundlicheres Signal. Der Kern-VPI stieg lediglich um 0,2% im Monatsvergleich und lag mit 2,9% im Jahresvergleich im Rahmen der Erwartungen.

Diese Entwicklung verschaffte dem Gold Preis kurzfristig etwas Luft und half dabei, die jüngste Abwärtsbewegung vorerst zu stoppen.

Ausblick für den Gold Preis

Aus technischer Sicht bleibt die Marke von 4.000 US-Dollar je Unze die wichtigste Unterstützung für den Gold Preis. Sollte dieses Niveau unterschritten werden, könnte sich der Abwärtstrend weiter beschleunigen. Gleichzeitig deutet die überverkaufte Marktlage darauf hin, dass kurzfristige Erholungen jederzeit möglich sind. Anleger dürften daher sowohl die nächsten Inflationsdaten als auch die Aussagen der Federal Reserve genau beobachten.

SO SEHEN SIEGER AUS!