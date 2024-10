Chart des Tages 🔴- Hang Seng (08.10.2024)

Der Aktienmarkt in Hongkong erlebte heute eine dramatische Wende, als der Hang Seng Index um 10 % einbrach und damit die schlechteste Tagesperformance seit der Finanzkrise 2008 verzeichnete. Dieser starke Rückgang folgt auf eine jüngste Rally, die Hongkong in diesem Jahr zum leistungsstärksten großen Markt katapultiert hatte, und verdeutlicht die Volatilität der Finanzmärkte in der Region. Der steile Rückgang der Aktienkurse in Hongkong steht in krassem Gegensatz zur Performance der Märkte auf dem chinesischen Festland. Während der Hang Seng einbrach, stieg der Shanghai Composite um 3,1 % und der CSI 300 um 4 %. Diese Diskrepanz unterstreicht die komplexe Dynamik zwischen den beiden Märkten und ihre unterschiedlichen Anlegergruppen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Hauptgrund für den Ausverkauf scheint die Enttäuschung über das Ausbleiben konkreter neuer Konjunkturmaßnahmen seitens der chinesischen Behörden zu sein. Eine Pressekonferenz der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) brachte nicht die zusätzliche wirtschaftliche Unterstützung, auf die die Investoren gehofft hatten. Diese Enttäuschung kam, nachdem China vor der Goldenen Woche seine aggressivsten Konjunkturmaßnahmen seit der Pandemie angekündigt hatte, darunter günstige Kredite für Aktienrückkäufe und ein Swap-Programm, das institutionellen Investoren den Zugang zu Bargeld für den Kauf von Aktien ermöglichen sollte. Analysten vermuten, dass auch Gewinnmitnahmen eine Rolle beim heutigen Rückgang spielten, da die Anleger nach der jüngsten starken Rally Gewinne mitnahmen. Der Immobiliensektor war besonders stark betroffen: In Hongkong notierte Bauträger auf dem Festland verzeichneten einen Rückgang von 11 % – möglicherweise einer der größten prozentualen Rückgänge in diesem Sektor seit Jahren. Dies verdeutlicht die anhaltenden Bedenken hinsichtlich des chinesischen Immobilienmarktes und seiner Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft. Auch die Volatilität ist auf dem höchsten Stand. Trotz des Ausverkaufs stieg der Umsatz von chinesischen Aktien auf einen Rekordwert von 2,6 Billionen Yuan (368 Milliarden US-Dollar), was auf eine erhebliche Anlegeraktivität und möglicherweise widersprüchliche Ansichten über die Marktentwicklung hindeutet. Das hohe Handelsvolumen deutet darauf hin, dass einige Anleger zwar verkauften, andere den Einbruch jedoch als Kaufgelegenheit betrachteten. Auf dem chinesischen Festland zeigten sich bestimmte Sektoren trotz der allgemeinen Marktturbulenzen stark. Hersteller von technischer Hardware, Broker, Gesundheitsunternehmen und Bauunternehmen verzeichneten erhebliche Gewinne. Der CSI-Halbleiter-Subindex stieg um 16,4 % und ein Subindex von Brokern um 10,6 %. Thematische Indizes von Biotechnologie über Verteidigung bis hin zu Elektrofahrzeugen stiegen um mehr als 10 %. Angesichts der Marktvolatilität forderten die chinesischen Regulierungsbehörden die Finanzinstitute auf, die Kontrolle über die Hebelwirkung zu verstärken und zu verhindern, dass Bankkredite illegal an die Börse gelangen. Diese vorsichtige Haltung deutet darauf hin, dass die Behörden vor übermäßiger Spekulation zurückschrecken und versuchen, die Stabilität des Finanzsystems aufrechtzuerhalten. Mit Blick auf die Zukunft werden die Anleger genau auf Anzeichen für zusätzliche wirtschaftliche Unterstützung aus Peking achten. Der nächste potenzielle Katalysator könnte die bevorstehende Pressekonferenz des Finanzministeriums und die Sitzung des Nationalen Volkskongresses Ende dieses Monats sein, bei der weitere Einzelheiten zur fiskalischen Expansion bekannt gegeben werden könnten. Die Nachhaltigkeit der jüngsten Gewinne und die Wirksamkeit der chinesischen Konjunkturmaßnahmen werden für die Anleger in den kommenden Wochen und Monaten wahrscheinlich weiterhin im Mittelpunkt stehen. Die heutigen Marktbewegungen sind eine deutliche Erinnerung an die Unberechenbarkeit der Schwellenländer und den erheblichen Einfluss, den die Regierungspolitik auf die Anlegerstimmung haben kann. Während China weiterhin mit wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen hat, darunter eine schleppende Erholung nach der Pandemie und anhaltende Probleme im Immobiliensektor, müssen die Marktteilnehmer wachsam bleiben und auf weitere Volatilität vorbereitet sein. HK.cash / Hang Seng im Tageschart Der Hang Seng Index hat die 50 %-Fibonacci-Retracement-Marke durchbrochen und korrigiert auf das 61,8 %-Retracement. In den letzten zwei Jahren hat der Wert von 22.845 dreimal als starker Widerstand gewirkt und erhebliche Korrekturen ausgelöst. In der Vergangenheit hat sich der Index nach dem Durchbrechen der 61,8 %-Fibonacci-Marke weiter abgeschwächt. Sowohl die 100-Tage- als auch die 50-Tage-SMA deuten auf das Fibonacci-Niveau von 78,6 % hin, das bei Korrekturen mehrfach als Unterstützung diente. Ein Test dieses Niveaus hat oft zu einer Erholung geführt, bevor es zu weiteren Bewegungen kam. Der RSI befindet sich immer noch in einem Aufwärtstrend, der jedoch bald gebrochen werden könnte, während der MACD weiterhin für die Bullen spricht. Quelle: xStation5 von XTB  2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.