Chart des Tages 🔴- Hang Seng (10.10.2024)

Der Hang Seng Index schloss heute fast 3 % höher und der CSI auf dem Festland stieg um 1 %, nachdem die chinesische Zentralbank die genaue Höhe der SFISF-Kreditfazilität bekannt gegeben hatte. Die Gewinne in China waren heute jedoch nicht sehr hoch, da HK.cash derzeit mit einem „fast symbolischen“ Plus von 1 % gehandelt wird. Das Ausmaß der Erholung war heute umso bescheidener, wenn man bedenkt, dass der in Shenzhen ansässige Composite-Index SZSE auf einen Rückgang von 8 % zusteuerte, den größten seit Mai 1997, d. h. seit 27 Jahren, und heute einen weiteren Rückgang von 0,8 % verzeichnete. Die Aufmerksamkeit des Marktes konzentriert sich nun auf die für Samstag angesetzte Pressekonferenz des chinesischen Finanzministeriums, auf der China Einzelheiten seines Konjunkturprogramms vorstellen wird. Das Thema der Pressekonferenz lautet „Intensivierung der antizyklischen finanzpolitischen Anpassung zur Förderung eines hohen Wirtschaftswachstums “.

“. Der Marktkonsens geht von mindestens 2 bis 3 Billionen Yuan (ca. 300 bis 400 Mrd. USD) als Teil eines umfassenden Konjunkturpakets aus, so die Schweizer Bank Julius Bär. Die Bank erwartet in den kommenden Wochen weitere Ankündigungen im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket

Die chinesische Zentralbank, die People's Bank of China (PBOC), kündigte heute die Einrichtung einer Swap-Fazilität für Wertpapier-, Fonds- und Versicherungsgesellschaften (SFISF) mit einer anfänglichen Zuweisung von 500 Milliarden Yuan (entspricht etwa 71 Milliarden US-Dollar) an.

Die Initiative zielt in erster Linie darauf ab, den Aktienmarkt zu unterstützen, indem Institutionen dazu gebracht werden, Anleihen aufzugeben und die Allokation in Indizes zu erhöhen. Zwar wurde die Ankündigung einer solchen Initiative bereits vor fast zwei Wochen gemacht, doch zeigt die heutige Entscheidung, dass die PBoC wirklich entschlossen ist, schnell zu handeln und eine Darlehensfazilität für Finanzinstitute, Versicherer und Fonds zu schaffen, um Aktien zu kaufen. Das große Ziel besteht darin, die Liquiditätsbedingungen auf dem chinesischen Markt zu verbessern und eine Reihe von Aktieninvestitionen zu unterstützen, indem Institutionen Staatsanleihen zur Verfügung gestellt werden. Der Mechanismus ermöglicht es Wertpapierinstituten, Anleihen zu hebeln und sie weiterzuverkaufen, um Kapital zu beschaffen, das dann in Aktienkäufe fließen kann. Es überrascht nicht, dass die Anleger die Schaffung des Mechanismus als gute Nachricht aufnahmen und die Stimmung in Bezug auf chinesische Indizes verbesserten. Die Frage ist, ob dies von Dauer sein wird.

