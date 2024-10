Chart des Tages 🔴 Hang Seng (14.10.2024)

Chinesische Aktien verlieren zumindest vorerst nicht die Hoffnung auf neue Konjunkturpakete. Dennoch haben sich der Optimismus und das rasante Wachstum seit letzter Woche etwas verlangsamt. Auf einer Pressekonferenz am Samstag gab China nur wenige Details ĂŒber neue Anreize fĂŒr die Wirtschaft bekannt, was eine leichte EnttĂ€uschung darstellte. Dennoch kĂŒndigte die Finanzaufsichtsbehörde an, die Finanzierungskosten fĂŒr kleine und mittlere Unternehmen zu senken, was die SchlĂŒsselwirtschaft der Welt langfristig stĂŒtzen dĂŒrfte. Andererseits deutete der gestern veröffentlichte chinesische Verbraucherpreisindex auf weitere wirtschaftliche Probleme in China hin. Der Wert fĂŒr September lag bei 0,4 % im Jahresvergleich gegenĂŒber den erwarteten 0,8 % im Jahresvergleich und dem letzten Wert von 0,6 %, was darauf hindeutet, dass die lokalen Verbraucher Im September stiegen die Exporte (d. h. die weltweite Nachfrage) um 2,4 % gegenĂŒber den erwarteten 6 % und dem vorherigen Wert von 8,7 %. Die Importe hingegen (ein Blick auf die chinesische Nachfrage) lagen bei 0,3 % gegenĂŒber den erwarteten 0,8 % und dem vorherigen Wert von 0,5 %. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zu diesem Zeitpunkt verliert der Hang Seng leicht an Boden und macht die moderaten Gewinne vom Beginn der Sitzung zunichte. HKcash testete erneut den Höchststand, der durch die 1:1-Struktur der technischen AufwĂ€rtsbewegung, die wir Ende Oktober 2022 auf dem Markt sahen, erreicht wurde (mit einem Höchststand im Januar 2023). Eine Bewegung in gleicher GrĂ¶ĂŸenordnung endete nun an der Obergrenze, die durch den gleichen Bereich (23.123; 8300 Pips) festgelegt wurde. Der SchlĂŒssel scheint nun zu sein, ob es HKcash gelingt, ĂŒber dem exponentiellen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt (Goldkurve) zu bleiben und ĂŒber das frĂŒhere Spitzenniveau auszubrechen. Mittelfristig könnten die Reaktionen auf diese Zonen die zukĂŒnftigen Trends des Index bestimmen.  Quelle: xStation5 von XTB  2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.