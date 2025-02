Der Hang Seng Index (Ticker: HK.cash) stieg heute dramatisch an und verzeichnete den größten Tagesgewinn der letzten Monate, da chinesische Technologieaktien eine breit angelegte Rally anführten. Der Index schloss mit einem Plus von 3,7 % bei 23.362,09 Punkten, wobei der Technologiesektor den größten Sprung seit drei Jahren erlebte, was vor allem auf den hervorragenden Gewinnbericht von Alibaba und den wachsenden Optimismus in Bezug auf Chinas KI-Fähigkeiten zurückzuführen ist. ► Hang Seng: WKN: 145733 | ISIN: HK0000004322 | Ticker: HK.cash Renaissance des Technologiesektors Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Aktien von Alibaba stiegen um fast 14 %, nachdem das Unternehmen beeindruckende Quartalsergebnisse vorgelegt hatte, bei denen der Umsatz die Schätzungen übertraf und in allen Kerngeschäften ein starkes Wachstum zu verzeichnen war. Der aggressive Vorstoß des Unternehmens in die künstliche Intelligenz, insbesondere die Erklärung von CEO Eddie Wu, die Entwicklung der AGI zum „primären Ziel“ zu machen, hat das Interesse der Anleger an chinesischen Technologieaktien neu entfacht. Der Hang Seng Tech Index stieg um 6,37 % auf ein Niveau, das seit Anfang 2022 nicht mehr erreicht wurde, und markierte damit einen entscheidenden Eintritt in den Bullenmarkt.  Tech Outperformance, Quelle: Bloomberg L.P. KI-Katalysator und politische Unterstützung Die Rallye erhält zusätzlichen Schwung durch den jüngsten KI-Durchbruch von DeepSeek, der zu einer breiteren Neubewertung des Potenzials chinesischer Technologieunternehmen im globalen KI-Wettlauf geführt hat. Das jüngste Treffen von Präsident Xi Jinping mit Jack Ma und anderen Führungskräften aus der Technologiebranche hat die Stimmung ebenfalls verbessert und deutet auf ein unterstützenderes regulatorisches Umfeld für die Entwicklung des Sektors hin. Diese Änderung der politischen Haltung hat zu einem bemerkenswerten Anstieg der chinesischen Aktien um 1,3 Billionen US-Dollar beigetragen, da globale Fonds in den Markt strömen. Strukturreformen und wirtschaftlicher Wandel Während die unmittelbare Marktreaktion überwiegend positiv ausfällt, bleiben einige Analysten vorsichtig. Ron Temple, Chef-Marktstratege von Lazard Inc., befürwortet einen „Miete statt Eigentum“-Ansatz und betont die Notwendigkeit größerer Strukturreformen, um diese Wachstumsschübe aufrechtzuerhalten. Diese Perspektive gewinnt an Bedeutung, da chinesische Beamte, angeführt von Premierminister Li Qiang, auf eine wirtschaftliche Neuausrichtung hin zu einer Expansion des inländischen Verbrauchs und des Dienstleistungssektors drängen. Ausblick In Zukunft wird die Entwicklung des Marktes wahrscheinlich von mehreren Schlüsselfaktoren beeinflusst werden: Der Erfolg der Bemühungen Chinas um eine wirtschaftliche Neuausrichtung hin zu einem konsumgetriebenen Wachstum

Die laufenden Entwicklungen in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China, insbesondere die Zusammenarbeit von Finanzminister Scott Bessent mit seinen chinesischen Amtskollegen

Die Entwicklung der KI-Fähigkeiten Chinas und der globalen Wettbewerbsfähigkeit seines Technologiesektors

Die Wirksamkeit staatlicher MaĂźnahmen zur UnterstĂĽtzung privater Unternehmen und Kapitalmärkte Die aktuelle Erholung ist zwar beeindruckend, wird aber nachhaltige politische UnterstĂĽtzung und konkrete Fortschritte bei den Wirtschaftsreformen benötigen, um ihre Dynamik bis 2025 aufrechtzuerhalten. Hang Seng im Tageschart Der Hang Seng, vertreten durch HK.cash, nähert sich seinem Oktoberhoch bei 23.471. FĂĽr die Bullen liegt der nächste Widerstand beim Dezemberhoch 2021 von 24.331, gefolgt vom niedrigeren Höchstwert eines Double Top bei 25.114. Bären hingegen werden versuchen, unter das 78,6 % Fibonacci-Retracement-Level zu fallen, und das 61,8 % Fibonacci-Retracement-Level anvisieren. Der RSI befindet sich im ĂĽberkauften Bereich, was auf eine mögliche Korrektur oder AbkĂĽhlung hindeuten könnte. Unterdessen zeigt der MACD weiterhin eine bullische Divergenz. Quelle: xStation5 von XTB  ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfĂĽgbar! Monatlich ausgeschĂĽttet! Zinsen fĂĽr die "Pause" bis zum nächsten Trade! Â

