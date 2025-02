Chart des Tages 🔴Hang Seng Index (12.02.2025)

Der Hang Seng Index legte heute um 1,6 % zu, was haupts√§chlich auf einen Anstieg der Technologieaktien zur√ľckzuf√ľhren ist, da der Optimismus in Bezug auf k√ľnstliche Intelligenz die Bedenken hinsichtlich der Politik der US-Notenbank √ľberwog. Die Gewinne der Benchmark wurden von den Technologiegiganten Alibaba und Tencent angef√ľhrt, obwohl die Lebensmittel-Lieferplattform Meituan den Index belastete. ¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen KI als Katalysator Chinesische Technologieaktien, die in Hongkong notiert sind, verzeichneten eine deutliche Dynamik, wobei der Sektorindex um bis zu 2,7 % stieg. Die Alibaba-Aktie stieg um bis zu 6,6 %, nachdem √ľber eine m√∂gliche Zusammenarbeit mit Apple bei KI-Funktionen f√ľr den chinesischen Markt berichtet wurde. Diese Entwicklung, in Verbindung mit dem j√ľngsten Aufkommen von DeepSeek und der starken Leistung chinesischer KI-Modelle in globalen Benchmarks, hat das Vertrauen der Anleger in die KI-F√§higkeiten Chinas neu entfacht. Bewertungsunterschied Trotz der j√ľngsten Gewinne werden chinesische Aktien im Vergleich zu globalen Pendants weiterhin zu attraktiven Bewertungen gehandelt. Der MSCI China Index wird mit dem 12-Fachen der Prognosen gehandelt, was weniger als die H√§lfte des KGV des S&P 500 mit dem 26-Fachen ist, was potenziell Chancen f√ľr Value-Investoren schafft. Diese Bewertungsl√ľcke hat begonnen, globale Hedgefonds anzuziehen, wobei BNP Paribas berichtet, dass 7 % der befragten Investoren planen, ihre China-Allokationen im Jahr 2025 zu erh√∂hen. Unterbewertete chinesische Aktien. Quelle: Bloomberg L. P. ¬† Gegenwind am Markt W√§hrend die KI-Begeisterung f√ľr Gewinne sorgt, bleiben einige Herausforderungen bestehen: Bei der j√ľngsten Index√ľberpr√ľfung von MSCI werden 20 chinesische Aktien aus den Benchmarks entfernt, was die anhaltenden institutionellen Bedenken unterstreicht

Mögliche Auswirkungen des bevorstehenden Börsengangs von CATL auf den Markt könnten die Liquidität belasten

Anhaltende Besorgnis √ľber die Handelsspannungen zwischen den USA und China und die Politik der US-Notenbank

Schwache Verbraucherstimmung auf dem chinesischen Festland Kurzfristiger Ausblick Die Aufmerksamkeit des Marktes wird sich auf die bevorstehenden US-Inflationsdaten und die chinesischen Wirtschaftszahlen f√ľr das vierte Quartal konzentrieren, um richtungsweisende Hinweise zu erhalten. W√§hrend institutionelle Anleger erste Anzeichen f√ľr eine R√ľckkehr zu chinesischen Aktien erkennen lassen, h√§ngt die Nachhaltigkeit der KI-gesteuerten Rally weiterhin davon ab, dass Unternehmen solide Gewinne erzielen, wobei die bevorstehenden Quartalsergebnisse von Alibaba als wichtiger Test f√ľr die Marktstimmung dienen. ¬† HK.cash im Tageschart Der Hang Seng Index notiert √ľber dem 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Level und hat die Anfang Oktober einsetzende r√ľckl√§ufige Trendlinie durchbrochen. Bullen werden versuchen, den Kurs √ľber das 78,6 %-Fibonacci-Retracement-Level zu dr√ľcken, w√§hrend B√§ren versuchen werden, ihn wieder unter die Trendlinie zu dr√ľcken. Wenn sie erfolgreich sind, k√∂nnten sie einen erneuten Test des 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Levels und der wichtigsten SMAs anstreben. Der RSI befindet sich seit Mitte Januar in einer bullischen Divergenz, wobei eine Abk√ľhlung m√∂glich ist, wenn er sich der √ľberkauften Zone n√§hert. Unterdessen zeigt der MACD weiterhin eine deutliche bullische Divergenz. Quelle: xStation Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

