HSCEI Index setzt Rally fort

Der HSCEI Index (CHN.cash) baut seine Gewinne aus und steigt diese Woche um weitere 1 %. Trotz deflationärer Signale aus dem Binnenmarkt durchbrach der Index den entscheidenden Widerstand bei 9.200 Punkten. Damit erreichte er den höchsten Stand seit Oktober 2021. Vor allem das wachsende Engagement institutioneller Investoren stützt den Aufwärtstrend nachhaltig.

►HSCEI (CHN.cash) WKN: 145734 | ISIN: HK0000004330

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Seit dem Abverkauf im April – ausgelöst durch Trumps Ankündigung reziproker Zölle – hat der HSCEI Futures-Kontrakt über 20 % zugelegt. Über Monate hinweg blieb er oberhalb der 10-Wochen-EMA (EMA10, gelb) und bestätigte damit die Stärke des laufenden Bullenmarkts.

Fundamentale Treiber für den HSCEI Index

1. Deflation verstärkt sich

Die Verbraucherpreise fielen im August um -0,4 % im Jahresvergleich (Prognose: -0,2 %, Vormonat: 0 %). Es ist der stärkste Rückgang seit Februar 2025 und Teil der anhaltenden Deflationsphase in China. Besonders die Rekord-Preissenkung von -3,7 % bei langlebigen Gütern signalisiert eine schwache Inlandsnachfrage.

2. Widerstandsfähige Kerninflation

Die Kerninflation (ohne Lebensmittel) stieg um +0,9 %. Stimulusprogramme unterstützten insbesondere Kleidung und Haushaltswaren. Gleichzeitig sorgte ein Rückgang der Lebensmittelpreise um -4,3 % für zusätzlichen Konsumspielraum bei den Haushalten.

3. Erste Wirkung der Anti-Preis-Kriegs-Maßnahmen

Während der Verbraucherpreisindex nachgab, verlangsamte sich der Rückgang der Erzeugerpreise von -3,6 % auf -2,9 %. Pekings Maßnahmen gegen ruinösen Wettbewerb im Inland – insbesondere in der Auto- und E-Commerce-Branche – zeigen Wirkung. Diese Politik könnte Unternehmensmargen stabilisieren und die Attraktivität chinesischer Vermögenswerte stärken.

4. Institutionelle Investoren als Kurstreiber

Laut Bloomberg haben chinesische Versicherer ihre Aktienbestände im ersten Halbjahr 2025 um 640 Mrd. Yuan auf 3,1 Bio. Yuan aufgestockt – das höchste Niveau seit 2022. Diese Entwicklung könnte den Markt weiter vertiefen und gleichzeitig mehr ausländische Investoren anziehen.

Fazit: HSCEI Index bleibt im Fokus

Der HSCEI Index ist im heutigen Chart des Tages das Sinnbild für die Widerstandskraft chinesischer Märkte. Deflationäre Risiken bestehen zwar, doch institutionelle Kapitalzuflüsse und staatliche Gegenmaßnahmen stützen den laufenden Aufwärtstrend. Trader und Investoren sollten den Bereich um 9.200 Punkte und die weitere Entwicklung der Kerninflation im Auge behalten.

GEWUSST WIE! Auch an der Börse!

Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat.

Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen.

Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.



Teil 9: Sichere Aktien finden, verstehen und handeln! Aktien für Anfänger

FAQ

Frage 1: Was ist der HSCEI Index?

Der HSCEI Index (Hang Seng China Enterprises Index) misst die Wertentwicklung führender chinesischer Unternehmen, die an der Hongkonger Börse gelistet sind. Er gilt als wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung Chinas und das Vertrauen internationaler Investoren.

Frage 2: Warum ist der HSCEI Index aktuell gestiegen?

Der HSCEI Index erreichte im September 2025 den höchsten Stand seit Oktober 2021. Gründe sind unter anderem höhere Aktienkäufe institutioneller Investoren, staatliche Maßnahmen gegen Preiswettbewerb und eine stabile Kerninflation trotz deflationärer Tendenzen.

Frage 3: Welche Bedeutung hat der HSCEI Index für Anleger?

Der HSCEI Index zeigt Trends in der chinesischen Wirtschaft und dient Investoren als Referenz für die Performance chinesischer Blue-Chip-Unternehmen. Eine steigende Index-Entwicklung signalisiert oft Vertrauen institutioneller Anleger und kann Chancen für Trader eröffnen.

Frage 4: Was zeigt der Chart des Tages zum HSCEI Index?

Im aktuellen Chart des Tages durchbricht der HSCEI Index den Widerstand bei 9.200 Punkten. Seit dem April-Abverkauf hat er über 20 % zugelegt und bleibt über der 10-Wochen-EMA – ein technisches Signal für einen anhaltenden Aufwärtstrend.

Frage 5: Welche Risiken bestehen trotz der Rally im HSCEI Index?

Trotz der positiven Kursentwicklung bleibt die schwache Inlandsnachfrage ein Risiko. Deflationäre Tendenzen, insbesondere sinkende Preise für langlebige Güter, könnten das Wachstum belasten. Anleger sollten daher neben Chancen auch diese Risiken berücksichtigen.