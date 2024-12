Chart des Tages 🔴 Nasdaq (04.12.2024)

Der Nasdaq 100 setzt seinen bemerkenswerten Aufstieg fort und erreicht seinen 34. Rekordabschluss des Jahres inmitten steigender Erwartungen an eine Zinssenkung, obwohl sich nach einem Anstieg der US-Aktien um 11 Billionen US-Dollar Anzeichen für eine Erschöpfung des Marktes abzeichnen. Der techlastige Index zeigt sich widerstandsfähig, auch wenn die Positionierung zunehmend bullish wird  Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wichtige Marktstatistiken: Der Nasdaq 100 steigt um 0,3 % auf 19.480,91 und verzeichnet damit seinen 34. Rekordschluss im Jahr 2024.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember steigt auf 73,8 %.

Drei aufeinanderfolgende Sitzungen mit Gewinnen, ein Plus von 2,21 % in diesem Zeitraum.

YTD-Performance: +29,77 Die Dynamik des Technologiesektors hält an, trotz Warnungen von Marktstrategen vor einer extremen Positionierung, darunter die Beobachtung der Citigroup einer „völlig einseitigen“ Futures-Positionierung. Diese Rally ist besonders bemerkenswert aufgrund ihrer Breite, wobei der Index seit seinen Tiefstständen im Jahr 2024 um 34,26 % gestiegen ist und seit seinem Tiefststand im Dezember 2023 einen bemerkenswerten Anstieg von 37,71 % verzeichnet hat Zu den bemerkenswerten Sektorentwicklungen gehörte die Stärke der Kommunikationsdienste, während einzelne Aktien eine gemischte Performance zeigten. Palantir Technologies führte die Gewinne an (+6,9 %) aufgrund einer erweiterten staatlichen Genehmigung, während Intel unter Druck geriet (-6,1 %) aufgrund von Spekulationen über die Nachfolge des CEO. Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin widerstandsfähig, mit einem Anstieg der offenen Stellen auf 7,74 Millionen im Oktober, was die Erwartungen übertrifft und die Erzählung von einer „sanften Landung“ stützt. Diese Daten, zusammen mit den Kommentaren von Fed-Gouverneur Kugler über solide Arbeitsmärkte und sich verbessernde Inflationstrends, haben das Vertrauen des Marktes in bevorstehende Zinssenkungen gestärkt. Das technische Bild bleibt stark, obwohl einige Analysten, darunter Bloomberg Intelligence, erste Anzeichen für eine Belastung im Jahr 2025 erkennen. Die dreitägige Siegesserie des Index, die Gewinne von 2,21 % einbrachte, deutet auf ein anhaltendes institutionelles Kaufinteresse trotz erhöhter Bewertungen hin.  Implizite Zinssenkungen am Markt. Quelle: Bloomberg Mit Blick auf die Zukunft liegt das Hauptaugenmerk des Marktes auf den anstehenden Beschäftigungsdaten und den Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Powell, die entscheidende Einblicke in den Zeitpunkt möglicher Zinssenkungen geben könnten. Die aktuelle Positionierung deutet darauf hin, dass die Märkte zunehmend von einer geldpolitischen Wende im Dezember oder Januar ausgehen, obwohl eine solch einhellige Stimmung oft Phasen erhöhter Volatilität vorausgeht.  Nasdaq / US100 im Tageschart Der Nasdaq-100-Index, der durch den US100-Kontrakt repräsentiert wird, wird auf einem Allzeithoch gehandelt, wobei der Höchststand von 20.895 Mitte Juli nun als erste Unterstützung für die Bullen dient. Zu den wichtigsten Zielwerten für Bären gehören die 50-Tage-SMA bei 20.606 und die August-Höchststände bei 19.917, die mit der 100-Tage-SMA übereinstimmen. Der RSI tendiert allmählich höher und nähert sich dem überkauften Bereich, was auf eine starke Dynamik hindeutet. Unterdessen weitet sich der MACD nach einem kürzlichen bullischen Crossover aus, was den aktuellen Aufwärtstrend weiter bestätigt. Diese technischen Indikatoren deuten auf eine anhaltende bullische Stärke hin, wobei Vorsicht geboten ist, da sich der RSI erhöhten Niveaus nähert. Quelle: xStation Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

