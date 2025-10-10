Nasdaq Prognose: Chart des Tages – Nasdaq bleibt im Aufwärtstrend vor Tech-Earnings

Das Wichtigste in Kürze Der Nasdaq tendiert weiterhin über 25.000 Punkten

BigTech-Unternehmen werden im Oktober ihre Gewinne bekannt geben

Die Märkte erwarten, dass die Fed die Zinsen in diesem Monat um 25 Basispunkte senken wird

In der letzten Handelssitzung der Woche zeigt sich der Nasdaq 100 / US100 erneut widerstandsfähig. Der Index notiert 0,12 % höher und trotzt damit der anhaltenden Diskussion über eine mögliche Korrektur im Technologiesektor sowie den Unsicherheiten am US-Arbeitsmarkt. Die Nasdaq Prognose bleibt vorerst positiv: Anleger blicken gespannt auf die beginnende Earnings Season, in der die großen US-Tech-Unternehmen ihre Ergebnisse präsentieren. Microsoft, Meta Platforms und Alphabet berichten am 29. Oktober, gefolgt von Apple und Amazon am 30. Oktober. Diese Termine könnten für erhöhte Volatilität im Nasdaq sorgen, da Investoren prüfen werden, ob die jüngste „KI-Rallye“ fundamental gerechtfertigt ist oder ob Bewertungen bereits zu ambitioniert sind. Neben den Unternehmenszahlen richten Marktteilnehmer ihr Augenmerk auf kommende Makrodaten und geopolitische Themen. Besonders im Fokus steht das Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping in Korea. Jüngste Signale zu Exportrestriktionen und gegenseitiger Kontrolle von Unternehmen deuten auf einen geopolitischen Kraftakt hin – möglicherweise ein Schachzug im Vorfeld eines neuen Handelsabkommens. Aus technischer Sicht präsentiert sich das Nasdaq-Chartbild (Chart des Tages) konstruktiv. Der Index bewegt sich weiterhin innerhalb eines aufwärts gerichteten Trendkanals und pendelt aktuell im mittleren Bereich um 25.300 Punkte. Wichtige Unterstützungen liegen bei der 50-Tage-EMA (orange Linie), die den kurzfristigen Trend definiert, sowie der 200-Tage-EMA (rote Linie), die zuletzt mehrfach als solider Support diente. Die Marke von 25.000 Punkten gilt als zentrale Haltezone. Ein mögliches Fed-Zinssignal am 29. Oktober, insbesondere eine Zinssenkung, könnte zusätzlichen Auftrieb geben und die positive Nasdaq Prognose bestätigen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

