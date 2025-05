CHART des Tages 🔴 Nasdaq 100 (29.05.2025)

Der Nasdaq 100-Kontrakt (Ticker: US100) kehrte nach den soliden Ergebnissen von Nvidia (NVDA.US) zu dynamischen Gewinnen zurück, die zeigen, dass die Nachfrage nach KI weiterhin stark ist. Das Unternehmen zerstreute Bedenken hinsichtlich Margenrückgängen und präsentierte trotz erwarteter Umsatzverluste in China vielversprechende Umsatzprognosen. Der Gewinnbericht enthielt auch geopolitische Höhepunkte. Nvidia-CEO Jensen Huang lobte den US-Präsidenten für seine „mutige Vision“ zum Wiederaufbau der amerikanischen Industrie und forderte gleichzeitig eine Lockerung der Exportkontrollen für KI-Chips nach China. Huang argumentierte, dass die Entwicklung der KI in China unvermeidlich sei und eine bewusste Reduzierung der Präsenz von Nvidia auf dem chinesischen Markt die bestehende Führungsposition der USA im Technologiesektor untergraben könnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Ergebnisse von Nvidia sorgen angesichts einer Entscheidung, die einen Teil der von Trump eingeführten Zölle blockiert, für Optimismus bei Halbleiterunternehmen weltweit. Der Sektor führt die Gewinne vor allem an der Hongkonger Börse an, während in Europa Unternehmen wie ASML (+3 %) hervorstechen. Eckdaten aus dem Bericht zum ersten Quartal 2025: Umsatz: 44,1 Mrd. USD (+69 % im Jahresvergleich, Konsens 43,3 Mrd. USD) Rechenzentren: 39,1 Mrd. USD (+73 % im Jahresvergleich, Konsens 39,2 Mrd. USD) Gaming und KI-PCs: 3,8 Mrd. USD (+42 % im Jahresvergleich)

EPS (Non-GAAP): 0,81 USD (+11 % gegenĂĽber Konsens 0,73 USD)

Bruttomarge (Non-GAAP): 61,0 % (bereinigt 71,3 %) Wichtigste Prognosen für das zweite Quartal 2025: Umsatz: 45 Mrd. US-Dollar (±2 %, Konsens: 45,9 Mrd. US-Dollar)

Bruttomarge (Non-GAAP): ~72,0 % (±0,5 %)   Der Nasdaq 100 handelt seit fast zwei Wochen trotz anhaltender regulatorischer und wirtschaftlicher Unsicherheit nahe überkauften Niveaus. Der Kontrakt nähert sich einer wichtigen Pufferzone zwischen 22.000 und 22.300, in der der Nasdaq wiederholt historische Höchststände gebrochen hat.  Quelle: xStation5 von XTB

