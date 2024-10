Chart des Tages 🔴 Nasdaq (20.09.2024)

Die Entscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC), die Zinsen um 50 Basispunkte zu senken, mag die Ökonomen überrascht haben, ist aber ein gutes Zeichen für Technologieunternehmen. Dies zeigte sich bereits im März 2020, als die Tech-Aktien anzogen. Dieses Mal gehen wir mit einer sich ständig weiterentwickelnden KI und Anwendungsfällen in die geldpolitische Lockerung. Der Nasdaq hat sich in der Vergangenheit nach Zinssenkungen der Fed gut entwickelt, wie nach den Senkungen im März Die aktuelle Situation stellt jedoch eine einzigartige Herausforderung dar. Der Nasdaq ist auf rund gestiegen, was die positive Reaktion des Marktes auf die Zinssenkung widerspiegelt. Die Senkung um 50 Basispunkte, die größer ist als die typische Anpassung um 25 Basispunkte, könnte als Zeichen des Vertrauens der Fed in die Stärke der Wirtschaft interpretiert werden und dem technologieintensiven Index aufgrund der niedrigeren Kapitalkosten möglicherweise einen höheren Aufwärtstrend bescheren. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der September war für den Nasdaq historisch gesehen ein saisonal schwacher Monat mit einer durchschnittlichen monatlichen Rendite von -1,5 %. Der Oktober war jedoch historisch gesehen einer der besten Monate, was gut mit dieser deutlichen Lockerung der Geldpolitik zusammenpassen könnte. Anleger sollten sich in den kommenden Tagen auf eine erhöhte Volatilität einstellen, da der Markt die Ankündigung des FOMC und die anschließende Pressekonferenz vollständig verdaut. Die Forward Guidance der Fed und der aktualisierte Dot Plot sind entscheidend für die Gestaltung der Marktstimmung über die unmittelbare Zinsentscheidung hinaus. Technologiewerte, insbesondere die von Large-Cap-Unternehmen wie Apple, Microsoft und Nvidia, dürften besonders empfindlich auf den Kommentar und den zukünftigen Ausblick der Fed reagieren.  Nasdaq / US100 im Tageschart Der Nasdaq / US100-Kontrakt schloss gestern über dem 61,8 %-Fibonacci-Retracement und wird derzeit darüber gehandelt. Der erste Widerstand für Bullen ist das 78,6 %-Fibonacci-Retracement bei 20.204. Ein Durchbrechen dieses Niveaus könnte den Weg für einen erneuten Test des Allzeithochs ebnen. Für Bären liegt das wichtigste Unterstützungsniveau beim 61,8 %-Fibonacci-Retracement. Wenn diese durchbrochen wird, könnten die 50- und 100-Tage-SMA getestet werden. Derzeit zeigt der RSI eine deutliche bullische Divergenz, während er sich noch unterhalb des überverkauften Bereichs befindet, und der MACD zeigt langsam ein bullisches Signal an.  2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

