Chart des Tages 🔴 Nasdaq (21.11.2024)

Der heutige Handelstag in Europa bringt eine Abkühlung der Stimmung mit sich, wobei die US-Indizes im Bereich von 0,7 % bis 0,5 % verlieren. Der Nasdaq 100 (US100)-Kontrakt gibt um fast 0,5 % nach und notiert heute bei 20600 Punkten, obwohl das Volumen derzeit gering ist und sich die Stimmung bis zur Marktöffnung um 14:30 Uhr GMT noch ändern könnte. Die Ergebnisse von Nvidia sind zwar sehr solide und über den Prognosen, konnten die Stimmung an den Märkten jedoch nicht verbessern; die Umsatzprognose für das nächste Quartal konnte die Marktprognosen gerade noch übertreffen und deutet auf die niedrigste vierteljährliche Wachstumsrate (7 % k/k) seit Anfang 2023 hin. Gestern verbilligten sich die Aktien des KI-Riesen im nachbörslichen Handel um 2,5 %, und heute hat der Abschlag bereits 3,5 % erreicht. Eine Reihe von Banken haben ihre Empfehlungen für das Unternehmen angehoben, darunter Bernstein und J.P. Morgan, aber die Reaktion der Wall Street deutet darauf hin, dass die Anleger nach der Öffnung des US-Marktes besorgt über den Druck auf Gewinnmitnahmen sind.

sind zwar sehr solide und über den Prognosen, konnten die Stimmung an den Märkten jedoch nicht verbessern; die Umsatzprognose für das nächste Quartal konnte die Marktprognosen gerade noch übertreffen und deutet auf die niedrigste vierteljährliche Wachstumsrate (7 % k/k) seit Anfang 2023 hin. Gestern verbilligten sich die Aktien des KI-Riesen im nachbörslichen Handel um 2,5 %, und heute hat der Abschlag bereits 3,5 % erreicht. Eine Reihe von Banken haben ihre Empfehlungen für das Unternehmen angehoben, darunter Bernstein und J.P. Morgan, aber die Reaktion der Wall Street deutet darauf hin, dass die Anleger nach der Öffnung des US-Marktes besorgt über den Druck auf Gewinnmitnahmen sind. Makrodaten werden heute im Fokus stehen, und die Reaktion darauf könnte zu einer höheren Volatilität führen. Unter anderem wird der Markt auf Daten zu Leistungsansprüchen und die regionale Lesung der Philadelphia Fed um 13:30 Uhr GMT sowie auf Hausverkäufe, die regionale Lesung der Kansas City Fed und den Index der Frühindikatoren um 15:00 Uhr GMT warten. Darüber hinaus werden Hammack und Goolsbee von der Fed sprechen. Der Markt könnte befürchten, dass die von Trump proklamierte „aggressive“ Zollpolitik die Maßnahmen der Fed zunichte machen und sie dazu zwingen wird, den Zinssenkungszyklus im nächsten Jahr zu unterbrechen.

In den letzten Tagen haben wir eine Reihe eher aggressiver Äußerungen von Entscheidungsträgern der Federal Reserve gehört, die die Notwendigkeit von Vorsicht bei der weiteren „Anpassung“ der Geldpolitik betonten, solange die Wirtschaft robust bleibt, während gleichzeitig eine offensichtliche Schwäche auf dem Arbeitsmarkt zu beobachten ist. Einige sprachen unter anderem von einem höheren neutralen Zinssatz und betonten, dass die Inflation nicht auf das Ziel gesunken ist und dass die Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation nachlassen. Nasdaq / US100-Chart Betrachtet man den Nasdaq / US100, so sehen wir, dass der Referenzwert nach dem jüngsten Roll-off die untere Grenze des Aufwärtskanals erreicht hat und ein Wiederanstieg über 20750 Punkte den Weg für das Erreichen der Höchststände der ersten Novemberhälfte ebnen könnte. Andererseits könnte ein Ausbruch aus dem Tiefststand auf einen Druck für einen erneuten Test der 20.000 Punkte als wichtige psychologische Unterstützungsmarke hindeuten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.