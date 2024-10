Chart des Tages 🔴 Nasdaq (24.10.2024)

Der Nasdaq / US100 schloss gestern mit einem Verlust von 1,60 %, obwohl die Rückgänge bis zum Ende des Handelstages teilweise reduziert wurden. Der Ausverkauf wurde von Technologie- und Konsumgüterunternehmen angetrieben. Zu den größten Verlierern gehörten Arm (-6,67 %), Old Dominion Freight Line (-5,45 %), CoStar (-5,27 %), Palo Alto Networks (-4,76 %), Qualcomm (-3,80 %), Broadcom (-3,27 %) und Meta Platforms (-3,15 %). ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Texas Instruments (TXN.US) Das einzige herausragende Unternehmen im Index war gestern Texas Instruments (TXN.US), das mit einem Plus von 4,01 % schloss, dem höchsten Wert unter den US100-Mitgliedern. Der Halbleiterhersteller veröffentlichte seinen Quartalsbericht am Dienstag nach Börsenschluss in den USA. Das Unternehmen meldete Ergebnisse, die leicht unter den Erwartungen lagen, und gab vorsichtige Prognosen für das 4. Quartal ab. Die prognostizierten Gewinne pro Aktie liegen zwischen 1,07 und 1,29 US-Dollar, und die Umsätze werden voraussichtlich zwischen 3,7 und 4,0 Milliarden US-Dollar liegen, was unter den Erwartungen der Analysten liegt. Die Nachfrage nach der Aktie wurde jedoch durch solide Verkäufe nach China, insbesondere im Automobilsektor, angetrieben. CEO Haviv Ilan erwähnte, dass das Unternehmen in China neue Verkaufsrekorde aufstellt (insbesondere bei Chips für Elektrofahrzeuge), und die Aussichten sind vielversprechend. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nasdaq / US100 im Tageschart Heute versuchen die Bullen, einen Teil der Verluste auszugleichen, und die US100-Futures legten im ersten Teil des Tages um 0,40 % zu. Die verbesserte Stimmung wird sicherlich durch die starken Ergebnisse von Tesla (TSLA.US) unterstützt, die die Aktie im nachbörslichen Handel um bis zu 12 % steigen ließen. Aus technischer Sicht liegt die wichtigste Unterstützungszone für den aktuellen Abwärtstrend weiterhin bei 20.000 Punkten, während die obere Widerstandsmarke bei etwa 20.600 Punkten liegt. Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

