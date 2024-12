Der NASDAQ Future / US100 fällt heute knapp unter 22.000 Punkte, nachdem er am Dienstag, dem Heiligabend, stark gestiegen war. Das Wachstum wurde von Technologieunternehmen angetrieben. Anders als in Deutschland und Europa findet am heutigen 26.12.24 in den USA Handel statt - wenn auch traditionell von dünnem Volumen auszugehen ist. Starke Zuwächse waren unter anderem bei Apple zu verzeichnen.

Die Aktien des Unternehmens stiegen am Dienstag um mehr als 1 % und die Marktkapitalisierung des Unternehmens überstieg 3,9 Billionen US-Dollar. Auch die Aktien von Unternehmen aus dem Halbleitersektor stiegen stark an, da eine Untersuchung gegen chinesische Prozessorhersteller eingeleitet wurde. Laut einer Erklärung des Weißen Hauses zielt die Untersuchung darauf ab, „Aktivitäten, Richtlinien und Praktiken“ im Zusammenhang mit der Produktion von Komponenten für die Halbleiterherstellung zu untersuchen. Die Behörden begründen diesen Schritt mit der Befürchtung, dass China „routinemäßig marktunverträgliche Richtlinien und Praktiken sowie gezielte industrielle Unterstützung einsetzt“. Die Untersuchung kann jedoch auch als politische Reaktion auf das kürzlich eingeleitete Kartellverfahren gegen Nvidia in China gesehen werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Nasdaq / US100 gibt nach Gewinnen während der asiatischen Handels-Sitzung leicht nach. Seit dem Rollover, der nach der Entscheidung der Fed stattfand (als es auch eine starke Korrektur gab), konnten der US100 und der S&P 500 Future / US500 jedoch um etwa 2,5 % zulegen. Das bedeutet, dass die Santa-Claus-Rally in eine entscheidende Phase eingetreten ist und die vorherigen Rückgänge vollständig neutralisiert wurden. Die nächsten Widerstände liegen bei den historischen Höchstständen bei 22150 Punkten und dann bei 22400 Punkten beim 138,2-Retracement. Auf der anderen Seite liegt die Unterstützung bei 21500 Punkten im Bereich des 113,0-Retracement.  Quelle: xStation5 von XTB  2024 KENNT EINEN SIEGER!  AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

 vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

 bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.