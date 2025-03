Chart des Tages 🔴Nasdaq (28.03.2025)

Die Stimmung an den US-Aktienmärkten hat sich erneut verschlechtert, und der Nasdaq steuert auf das schwächste Quartal seit 2023 zu. Der Index hat es nicht geschafft, über seine 200-Tage-EMA (rote Linie) zu steigen. Ein wichtiger Momentum-Test könnte gegen 13:30 dt. Zeit anstehen, wenn die PCE-Inflationsdaten für Februar veröffentlicht werden. Der Markt erwartet einen Anstieg der Inflation um 2,5 % im Jahresvergleich und 0,3 % im Monatsvergleich . Ein Wert auf oder unter diesen Niveaus würde die Bedenken des Marktes hinsichtlich steigender Inflationserwartungen, die sich in tatsächlichem Preisdruck niederschlagen, wahrscheinlich verringern.

anstehen, wenn die für Februar veröffentlicht werden. Der Markt erwartet einen Anstieg der Inflation um . Ein Wert auf oder unter diesen Niveaus würde die Bedenken des Marktes hinsichtlich steigender Inflationserwartungen, die sich in tatsächlichem Preisdruck niederschlagen, wahrscheinlich verringern. Ein Wert über den Erwartungen könnte jedoch zu einer Belastung für die Märkte werden und möglicherweise signalisieren, dass die Federal Reserve sich wieder auf ihr Mandat zur Inflationskontrolle konzentriert und die Zinssätze unverändert lässt – selbst wenn weiterhin beunruhigende Signale sowohl von den US-Haushalten als auch von den Stimmungsindikatoren der Unternehmen ausgehen.

könnte jedoch zu einer Belastung für die Märkte werden und möglicherweise signalisieren, dass die Federal Reserve und die Zinssätze unverändert lässt – selbst wenn weiterhin beunruhigende Signale sowohl von den US-Haushalten als auch von den Stimmungsindikatoren der Unternehmen ausgehen. Trotz der jüngsten Korrekturen sind die Bewertungen an der Nasdaq nach wie vor überzogen , und ein Rückgang unter die 200-Tage-EMA könnte auf eine Rückkehr zu einem breiteren Abwärtstrend hindeuten. In den letzten beiden Handelstagen dominierte das Verkaufsvolumen eindeutig .

, und ein RĂĽckgang unter die 200-Tage-EMA könnte auf eine RĂĽckkehr zu einem breiteren hindeuten. In den letzten beiden Handelstagen . Laut Thomas Barkin von der Fed werden die Zölle mit ziemlicher Sicherheit den Inflationsdruck erhöhen, während die wirtschaftlichen Aussichten komplexer geworden sind – das Wachstum verlangsamt sich und die Stimmung trĂĽbt sich ein. Nasdaq / US100 Index im Tageschart Die Futures auf den Nasdaq 100 sind unter die 20.000-Punkte-Marke gefallen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Daten der Deutschen Bank zeigen, dass die Liquidität an den US-Märkten auf ein Zweijahrestief gesunken ist, was das Potenzial fĂĽr eine erhöhte Volatilität und eine größere Anfälligkeit der Indizes fĂĽr Verkaufsdruck erhöht. Bisher hat sich die US-Regierung nicht von den zuvor angekĂĽndigten Zöllen distanziert, und solange die Märkte in dieser Hinsicht keine Erleichterung verspĂĽren, dĂĽrften Bären gute Argumente fĂĽr die Aufrechterhaltung einer risikoaversen Stimmung haben. Quelle: xStation5 von XTB    DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Â

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.