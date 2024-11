Chart des Tages 🔴 Nasdaq (30.10.2024)

Mit den gestrigen Gewinnmeldungen von Unternehmen wie Alphabet (GOOGL.US) und Advanced Micro Devices (AMD.US) und den heute nach dem Handelstag in den USA erscheinenden Berichten von Microsoft (MSFT.US) und Meta Platforms (META.US) ‚Äď die wohl wichtigsten Ergebnisse f√ľr die Wall Street au√üerhalb von Nvidia ‚Äď ist es schwer, die Aufmerksamkeit nicht auf den Nasdaq / US100-Index zu lenken, bei dem der Aufw√§rtstrend durch den starken Bericht von Alphabet durch eine negative Reaktion auf die Ergebnisse des Chipherstellers AMD ausgeglichen wurde. Jetzt ist der US100 leicht r√ľckl√§ufig, allerdings kann sich die Situation vor der Er√∂ffnung des US-Handelstages noch erheblich √§ndern. Vor der Session werden Caterpillar und AbbVie Finanzberichte vorlegen. Nach den schw√§cheren Ergebnissen von AMD verlieren auch die Aktien von Nvidia heute vor der Er√∂ffnung fast 1 %, und der gesamte Halbleitersektor k√∂nnte zumindest vor√ľbergehend unter Druck geraten. Die Aktien von Alphabet hingegen gewinnen vor der Er√∂ffnung fast 7 % und steigern die Kapitalisierung von √ľber 2 Billionen US-Dollar um fast 70 Milliarden US-Dollar.

Zus√§tzlich zu den Ergebnissen der f√ľhrenden Unternehmen in den USA (Cloud Computing, KI und Software sowie digitale Werbung) werden wir heute den ADP-Bericht (13:15 Uhr deutscher Zeit) erfahren, in dem der Markt f√ľr Oktober eine Ver√§nderung der Besch√§ftigung von 110.000 erwartet, verglichen mit 143.500 im September, sowie das BIP und die Ausgaben der Amerikaner (13:30 Uhr). Infolgedessen k√∂nnte die Marktvolatilit√§t heute bei der Er√∂ffnung recht hoch sein. Der Markt w√ľrde wahrscheinlich gerne eine recht solide und den Erwartungen entsprechende ADP- und j√§hrliche BIP-Dynamik mit einem j√§hrlichen Wachstum von fast 3 % sehen (erwartet werden 2,9 % im Jahresvergleich, der Preisindex 1,9 % im Jahresvergleich nach 2,5 % im Jahresvergleich im September). Schw√§chere oder den Erwartungen entsprechende Daten k√∂nnten den Dollar schw√§chen, w√§hrend eine positive √úberraschung das Kapital wieder in den Dollar treiben und die Renditen st√ľtzen k√∂nnte. Alphabet und AMD-Ergebnisse Alphabet meldete eine Umsatzsteigerung von 15 % gegen√ľber dem Vorjahr auf 88,27 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie, der √ľber den Prognosen lag (2,12 US-Dollar gegen√ľber 1,84 US-Dollar laut Prognose). Der Betriebsgewinn stieg im Jahresvergleich um 28 % und der Umsatz von Google Cloud um 35 %. Die operative Marge lag bei einem Rekordwert von 32 %. Das Unternehmen gab an, dass die Investitionsausgaben im n√§chsten Jahr h√∂her sein werden als im Jahr 2024 (was ein positives Zeichen f√ľr KI-Hardwareunternehmen zu sein scheint).

Vor dem Hintergrund der hohen Bewertung entt√§uschte AMD die ‚Äěinoffiziellen‚Äú Erwartungen der M√§rkte. Der Gewinn pro Aktie lag mit 0,9 US-Dollar im Rahmen der Prognosen, und der Umsatz √ľbertraf die Erwartungen von 6,71 Milliarden US-Dollar nur geringf√ľgig und stieg auf 6,8 Milliarden US-Dollar (17 % Wachstum im Jahresvergleich). Der Umsatz in Rechenzentren stieg im Jahresvergleich um 122 %. Trotz der Nennung einer Reihe von KI-Katalysatoren wird der Umsatz im vierten Quartal voraussichtlich zwischen 7,2 und 7,8 Milliarden US-Dollar liegen, verglichen mit der Prognose der Wall Street von 7,55 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erh√∂hte seine j√§hrliche Umsatzprognose f√ľr KI auf 5 Milliarden US-Dollar gegen√ľber den zuvor erwarteten 4,5 Milliarden US-Dollar. Nasdaq / US100 im Stundenchart Die letzten drei Aufw√§rtssch√ľbe im Nasdaq / US100-Chart lagen bei fast 400 Punkten, und wenn sich diese Situation wiederholen sollte, ist der Index auf dem besten Weg, die 21.000-Punkte-Marke zu durchbrechen. In letzter Zeit √ľberwogen die Kaufvolumina, der RSI liegt bei √ľber 60 Punkten, aber die MACD-Durchschnittswerte scheinen zu einem weiteren ‚Äěbullischen‚Äú Crossover ‚Äěgeneigt‚Äú zu sein. In einem Abw√§rtsszenario sollte Unterst√ľtzung zwischen 20.650 und 20.500 Punkten gesucht werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

